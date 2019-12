Vegtrafikksentralen: – Svært vanskelige kjøreforhold over store deler av Østlandet

Ved Vegtrafikksentralen frykter de at glatte veger skal skape mye trøbbel for trafikkavviklingen.

Omkring klokka 06.35 melder politiet at en buss og en bil har frontkollidert mellom Eidsvoll og Fenstad. Alle om bord i bussen skal være uskadd, men én person i personbilen var en periode fastklemt, ifølge politiet.

En buss og en bil frontkolliderte mellom Eidsvoll og Fenstad i morges. Foto: Remi Presttun

– Vi er varslet om vanskelige kjøreforhold i morges mange steder på Østlandet. Underkjølt regn fører til svært glatte veier i Vestfold, Telemark, Buskerud, Hedmark, Oppland og sør i Trøndelag, sier trafikkoperatør Mari Aarrestad ved Vegtrafikksentralen til NRK.

Her kan du se trafikken direkte på mange steder i landet. Du trenger javascript for å se video. Her kan du se trafikken direkte på mange steder i landet.

– Vi ber trafikantene om å holde avstand

– Vi regner med stor trafikk, vi er varslet om at det kan bli hundre tusen reisende ut av Gardermoen på denne dagen. Vi håper at det fordeler seg litt utover siden julaften er på tirsdag. Det ville være kjekt om ikke alle drar samtidig. Vi ber de reisende holde avstand på veine og kjøre etter forholdene, sier Aarrestad.

Klokken 06 ble det meldt om flere biler som har kjørt inn hverandre i sørgående felt på E6 mellom Biri og Mjøsbrua.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Aarrestad sier at alt av mannskap er ute og strør eller salter. De følger nøye med og melder inn etter hvert som de får beskjed om flere glatte veier.

– Det er glasert på veiene mange steder

Statsmeteorolog John Smits sier at det over store deler av Østlandet er kuldegrader og det yrer slik at det blir fryktelig glatt på veiene.

Såpeglatte veier over store deler av Østlandet. Slik så det ut i Vallerudåsen på Lørenskog i dag tidlig. (Foto: John Smits)

– Det er de stedene det er kuldegrader det blir glasert på veiene. Jeg ser på oversikten min at dette gjelder deler av Østfold og Akershus. Nord for Oslo er mange steder preget av dette været.

Oppland, Hedmark har for det meste kuldegrader, også deler av Telemark og Buskerud har det samme med yr i lufta, sier Smits.