Vegtrafikksentralen: – I dag snør det igjen bak brøytebilene

Flere avganger på Oslo Lufthavn er forskinket på grunn av kulde og snøvær, opplyser Avinor.

Oslo Lufthavns hjemmesider viser at minst sju avganger har fått ny tid.

– Det er ikke noen store problemer, men det er vinter og kø på de-icing av flyene. Ser ut til at det skal roe seg litt utover. Ingen store problemer, men det er vinterdrift, sier kommunikasjonssjef Cathrine Framholt.

Hun sier det er god kapasitet, men at køen for å fjerne isen fra flyene før de kjører fører til forsinkelsene.

Framholt oppfordrer passasjerer til å møte på flyplassen til vanlig tid.

Flere vogntog sperrer motorveiene

– Det er noen vogntog som har fått stans på veinettet, blant annet to på E6 ved Skulleruddumpa i retning ut av Oslo, sier trafikkoperatør Janette Andresen i Vegtrafikksentralen.

I 10-tiden har det ene vogntoget kommet seg av gårde for egen regning.

På E6 ved Trosterud, på vei mot Garderomen fikk et vogntog stans. På fylkesvei 1374 ved Langhus, sør for Oslo, har et utenlandsk vogntog fått stans. Ifølge politiet hat det "blankslitte dekk" og venter på å bli berget.

– Det er nesten påkrevd å ha skikkelige dekk og eventuelt kjettinger for å sikre seg veigrep nå som det er såpass snøføre, sier Andresen.

Mistet førerkortet

En person har blitt anmeldt og fratatt førerkortet fordi han kjørte uten nok utsyn, melder politiet i Øst.

Vedkommende ble stanset i Moss etter meldinger fra publikum om «svært vinglete kjøring».

Et bilde politiet har lagt ved Twitter-meldingen viser at personen ikke hadde skrapt snøen fra vindusruta.

På hele Østlandet er det mye snø tirsdag morgen. Politiet i Øst melder om en trailer som tidligere på morgenen slet med å komme seg opp på Fredrikstadbrua i Fredrikstad, og i Sandefjord har en person kjørt ut i grøfta.

Før brøytebilene hadde nådd Fagerborg sentralt i Oslo. Foto: Julia Thommessen / NRK

Vegtrafikksentralen Øst innbefatter både Oslo, Viken og Innlandet fylker. De oppfordrer folk i områdene til å kjøre forsiktig.

– Det snør jo fortsatt, alt av beredskap er ute, men i dag snør det igjen bak brøytebilene, sier trafikkoperatør Mette Brunæs i Vegtrafikksentralen Øst når NRK snakker med henne i 07.20-tiden.

– Lønner seg å beregne ekstra tid

Hun forklarer at det det kan være snøbelagte veier enkelte steder, og oppfordrer passasjerer på Østlandet til å beregne god tid dersom de skal ut og kjøre.

– I dag lønner det seg å beregne litt ekstra tid, avpasse farten til forholdene og ha avstand til bilen foran, sier Brunæs.

Enkelte steder på Østlandet er veiene glatte, og ifølge Brunæs skal ikke snøen avta før på formiddagen en gang. Dermed skal brøytebilene, som har kjørt hele natten, fortsette utover dagen.

Gult farevarsel for Langfjella. Foto: yr.no

Brunæs sier det ikke har vært store hendelser eller stenging av veier. Det har blant annet vært en hendelse på riksvei 159 Karihaugen ved Oslo, men veien er igjen åpnet.

På varsom.no advares det om fare for en kraftig snøfokk på gult nivå ved Langfjella i dag. Det er ikke lagt ut farevarsel for snø eller is på veien.