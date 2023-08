Vegdirektøren etter «Hans»: – Dramatisk øyeåpner

– Det var en dramatisk øyeåpner for oss, fordi det traff alle de store dalførene fra øst, sier vegdirektør i Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland.

I likhet med flere andre, er vegdirektøren sjokkert over uværets omgang.

– Og at det er klart at det ble krevende – det at det var et så stort område, sier Hovland.

Tidligere har blant annet kong Harald uttrykt at «Hans» ble verre enn forventet, under et besøk i flomutsatte Mjøndalen i Viken.

– Jeg hadde ikke trodd at dette skulle bli så ille som det ble. Det må jeg innrømme. Men dette har vært veldig alvorlig, sa kongen.

Vurderer å bygge annerledes

Drift og vedlikehold ved Statens vegvesen er i gang med å lede et prosjekt som skal gi en evaluering av «Hans». Under arbeidet skal kritiske strekninger kartlegges.

Videre kan dette ha noe å si for hvordan veiene skal bygges framover.

Vegdirektøren sier at klimaendringene og ødeleggelse etter «Hans» gjør at de trolig må bygge de norske veiene på nye måter.

SER PÅ NYE MULIGHETER: Vegdirektør i Statens vegvesen, Ingrid Dahl Hovland, vil vurdere om de skal bygge nye veier der flommen gjorde størst skader. Foto: Hege Kristin Hagen

– Det kan godt hende at vi skal gjøre det. At vi ikke skal reetablere akkurat som det er i dag, eller akkurat slik traseen er i dag. Men det er vurderinger som nå vil bli gjort i det prosjektet som drift og vedlikehold leder, sier vegdirektør Hovland.

– Det blir våtere, det blir villere klima. Det er klart at vi da må håndtere det med en annen robusthet i veisystemet enn det vi har sett nå, etter «Hans».

Hun legger til at de vil sette inn «riktige tiltak» slik at vi ikke kommer i en lignende situasjon igjen.

Dersom dette betyr at de kommer til å bygge veiene høyere oppe, eller lage nye bygningsløsninger er uvisst.

SKADER: Fylkesveg 2910 gjennom Rukkedalen i Nesbyen kommune. Elva Rukkedøla har gravd ut veien. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Store ødeleggelser etter «Hans»

«Hans» har etterlatt seg store skader, etter flom, jordskred og oversvømmelser flere steder i Norge.

Hele bofelt har stått under vann, og både jernbanebro og demning har kollapset.

KOLLAPSET: Jernbanebroen over Gudbrandsdalslågen ved Ringebu kollapset mandag da en av bropilarene ga etter. Foto: Lars Skjeggestad Kleven / NRK

Ikke minst har flere veier blitt ugjenkjennelige etter ekstremværet «Hans», og 114 veier har vært stengt i Sør-Norge.

Det er særlig fylkene Innlandet og Viken som er hardt rammet.

Norges Geotekniske Institutt (NGI) oppdaget nylig et tre meters dypt erosjonshull i Hønefoss. Dette gjør at flere av de evakuerte trolig ikke får dra hjem på flere måneder.

FUNN AV EROSJONSHULL: Det blå området viser et erosjonshull i bunnen av Randselva. Illustrasjon: NGI

Økende behov for flomsikring

Så langt skal ekstremværet ha forårsaket forsikringsskader til anslagsvis 1,7 milliarder kroner.

Behovet for forebyggende flomsikring øker, påpeker Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Vi tror det er formålstjenlig for samfunnet å bruke mer penger på det forebyggende arbeidet så vi er bedre rustet, sier direktør Brigt Samdal for skred- og vassdragsavdelingen i NVE til Klassekampen.

GOL: Hallingdalselva flommer over i Gol campingsenter tidligere i august. Foto: Tordis Gauteplass / NRK

I et brev NVE sendte som innspill til statsbudsjettet i 2019, ba de om 850 millioner kroner ekstra i fireårsperioden 2021-2024, ifølge avisen.

I et nytt brev i 2022 hadde denne summen økt til 1,78 milliarder kroner.

Vannet endres

Ekstremværet «Hans» kom med nedbørmengder vi ikke har sett på over 100 år.

– Nesten en underdrivelse å bruke ordet ekstremt, sier klimaforsker Hans Olav Hygen.

De store vannmengdene fra ekstremværet «Hans» skylles også nedover vassdragene, og renner ut i Oslofjorden.

Ifølge havforsker Lars-Johan Naustvoll kommer det både organisk materiale og næringssalter ut i Oslofjorden etter flommen.

Det er nå stor forskjell i saltholdigheten i Oslofjorden, sammenlignet med for ett år siden, konstaterer Havforskningsinstituttet (HI).

OSLOFJORDEN: Aker Brygge og Tjuvholmen samt Oslo rådhus med deler av Oslo sentrum sett fra Oslofjorden. Foto: Erik Johansen / NTB

Han forklarer at de etter tidligere flommer har sett en økning i nitrogen, fosfat og delvis silikat. Disse næringssaltene kan provosere til algeoppblomstringer.

Ved oppblomstring kan alger produsere giftstoffer og forurense drikkevann, ifølge FHI.

Ble syke

Flere båteiere i Gjøvik fikk oppkast og diare, trolig på grunn av forurenset flomvann, skrev Oppland Arbeiderblad tirsdag.

Flere badevannsprøver viste at vannkvaliteten var svært dårlig, og hadde høye verdier av E.coli-bakterier.

Hvor store konsekvensene blir etter «Hans», er ennå ikke klart, men Havforskningsinstituttet jobber med prognoser.

– Det er viktig at vi følger tett med på miljøtilstanden i dette utsatte kystområdet, sier havforsker Naustvoll.