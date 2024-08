Vedums høyre hånd til matgigant

– Trygve Slagsvold Vedum er Oslo-elitenes nye kjæledegge, skrev Skjalg Fjellheim i fjor, mens han ennå var politisk redaktør i Nordlys.

Fjellheim så rødt etter pressekonferansen i Hammerfest, der Vedum og Støre kunngjorde elektrifisering av Equinors gassanlegg på Melkøya.

KRITISK: Som aviskommentator var Skjalg Fjellheim ofte kritisk til regjeringens disposisjoner. Nå blir han Sp-lederens nye rådgiver. Foto: Simen Wingstad / NRK

– Alle som kan noe om Nord-Norge vet at det måtte bli et politisk selvmordstokt, fortsatte den frittalende avisredaktøren, som i mange år var inn og ut av NRKs og TV2s studioer for å si sin mening fra sitt utsiktspunkt i nord.

Han har redaksjonell erfaring fra NTB, NRK, Dagbladet og Nordlys, hvor han inntil i fjor var politisk redaktør. Fjellheim kommer fra stillingen som direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Helse Nord.

Tett duo

Senere i dag blir 56-åringen utnevnt til statssekretær i Finansdepartementet etter Lars Ravn Vangen. Dermed blir han en av de aller nærmeste rådgiverne til mannen han beskrev som Oslo-elitenes kjæledegge, finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

NRK har fått bekreftet endringene av flere kilder, men nyheten er ennå ikke offisielt bekreftet. Verken Vangen eller Fjellheim har svart på NRKs henvendelser.

Utnevnelsen vekker oppsikt hos flere av Fjellheims tidligere kolleger i pressen.

– Er det 1. april i dag? spør Aftenpostens politiske redaktør Kjetil Alstadheim på X, tidligere Twitter.

FERDIG: Nye oppgaver venter for Vedums høyre hånd. Foto: Milana Knezevic / NRK

Når Lars Ravn Vangen nå gir seg som statssekretær, mister Trygve Slagsvold Vedum sin kanskje nærmeste rådgiver og støttespiller gjennom mer enn ti år. De to har vært som erteris, og betrakter hverandre som gode venner.

Til Norgesgruppen

37-åringen begynte i Senterpartiets stortingsgruppe i 2012 og ble med Vedum til Finansdepartementet ved regjeringsskiftet i 2021. Så sent som fredag morgen fulgte Vangen Vedum inn i studio til Politisk Kvarter, der regjeringens perspektivmelding var tema.

Vangen hadde en nøkkelrolle som kommunikasjonsrådgiver og spinndoktor i opptakten til Senterpartiets brakvalg i 2021, men dagens målinger er langt unna nivået fra den gang.

NRK får bekreftet at Vangen skal over i ny jobb hos dagligvaregiganten Norgesgruppen. Der blir han næringspolitisk sjef.

– Det er et stort og viktig område, det handler om rammebetingelser og reguleringer, landbrukspolitikk, og forholdet til omverdenen og samarbeidspartnere. Han skal også drive med intern rådgivning, sier Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt til NRK.

Bård Gultvedt i Norgesgruppen. Foto: Norgesgruppen

Gultvedt, som selv har bakgrunn fra Senterpartiet, sier det er uvisst når Vangen kan starte i jobben. Han vil være i karantene en stund først, i og med at han kommer fra en sentral stilling i regjeringsapparatet.

– Vi er veldig fornøyd med å få han på laget. Han har veldig god kunnskap om politikk og samfunnsliv. Samtidig er han en hyggelig person som vil passe godt inn hos oss, sier Gultvedt. Han opplyser at Vangen søkte på en utlyst stilling hos Norgesgruppen.

Ramsalt kritikk

I regjering har Senterpartiet flere ganger kritisert matvaregigantene for å ha for store marginer. Den sterke prisveksten som både regjeringen og Norges Bank prøver å kjempe mot, har i flere tilfeller vært drevet opp av matvareprisene.

Så sent som i juli var dyrere matvarer med på å holde prisveksten oppe, ifølge SSB.

– Noen av de som virkelig har tjent gode penger i Norge den siste tiden er dagligvarekjedene. Nå må de vise måtehold, sa finansminister Vedum i januar i fjor til Nettavisen.