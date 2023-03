– Jeg har fått MS, bekreftet Vedum til landsmøtesalen fredag morgen.

Bekreftelsen kom fra legen etter flere ubehagelige opplevelser i 2020, forteller han.

– Etter en strålende uke på stortinget endte jeg på akuttmottaket på Hamar.

Vedum forteller at det norske helsevesenet har vært personlig avgjørende for han de siste årene.

– Alene var jeg helt hjelpeløs, men på grunn av det fellesskapet klarte jeg å komme meg igjennom.

Multippel Sklerose (MS) er en nevrologisk sykdom som rammer sentralnervesystemet, ifølge Helse-Norge.

Vedum åpnet landsmøtetalen sin med å si at han ønsket å være personlig. Rådet om å være åpen hadde hatt fått fra kona Cathrine Wergeland.

Stupt på målingene

Sist gang Senterpartiet var samlet til landsmøte ble Vedum lansert som statsministerkandidat.

Og ved stortingsvalget for to år siden ble partiet landets tredje største, med en oppslutning på 13,5 prosent.

Men etter at partiet kom i regjering har de stupt på målingene.

På NRKs siste nasjonale måling fikk Senterpartiet en oppslutning på 7,2 prosent.

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Martin Fønnebø / NRK

I dagens «Politisk kvarter» fikk Vedum spørsmål om han av og til tenker på at han kunne vært sjef for dagens regjering.

– Jeg er veldig glad for at vi har den regjeringen vi har. Vi har en veldig god statsminister. Det er velgerne som bestemmer, og jeg mener det var det beste for landet, svarte Vedum.

Klokken 09.30 holder han sin viktigste tale til partiets landsmøtedelegater.

Dette er Senterpartiet: Ekspandér faktaboks Senterpartiet ble stiftet i 1920 under navnet Bondepartiet. Partiet definerer seg selv som et sentrumsparti.

Senterpartiet ledes av Trygve Slagsvold Vedum. Han er også finansminister i regjering.

Senterbevegelsen har 19.860 medlemmer.

Ved stortingsvalget i 2021 fikk Senterpartiet 13,5 prosent oppslutning. Det førte til 28 representanter på Stortinget.

Senterpartiet har i dag totalt 128 ordførere.

Senterpartiet har 8 statsråder i regjering.

Kan miste nær halvparten av ordførerne

For Senterpartiet står mye på spill foran høstens kommune- og fylkestingsvalg.

Partiet risikerer å miste nær halvparten av de 128 ordførerne som de har i dag. Det viser en kartlegging NRK har gjort.

Ifølge gjennomgangen har ordførerne i 65 av kommunene gode sjanser for å bli gjenvalgt.

I resten av kommunene er det enten helt åpent eller stor risiko for at partiet taper ordføreren.

