Vedum slår tilbake mot populist-stempelet

– I 2015 ble vi kalt bakstreverske. Hva skjedde? Vi var partiet som gikk fram med nesten 40.000 stemmer. I 2017 ble vi kalt populister. Hva skjedde? Vi gikk fram nesten 150.000 velgere og ble valgets vinnere. Nå kalles vi kyniske, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Da han åpnet Senterpartiets landsmøte på Hamar kom han med et klart budskap til statsminister Erna Solberg (H) etter de mange merkelappene.

– Kall oss hva dere vil! Vi mener det vi mener uansett. Og vi mener det er feil å ikke lytte til folk som bor rundt i Norge og stemple det som bakstreversk.

Ber regjeringen møte til debatt

Vedum åpnet sin tale ved å fortelle om sin far som vokste opp under fattigslige kår på et gårdsbruk i Valdres, og mistet begge sine foreldre til sykdom i ung alder.

I mangel av et offentlig sikkerhetsnett for sin sønn, valgte Vedums farfar å gifte seg på dødsleiet så sønnen skulle ha en morsfigur som kunne passe på ham, fortalte partilederen.

– Det er bare en generasjon siden. Tenk hvilken enorm reise vi har vært gjennom som samfunn siden 50-tallet. Der vi har bygget opp lokal helseberedskap, politi, Nav-kontor og velferdssamfunn fra Finnmark i nord til Agder i Sør.

Nå mener han det er kampen for slike tjenester som gjør at andre kaller ham populist, bakstreversk og kynisk.

– Det var bakstreversk og gammeldags å stå opp for folk som vil ha sykehjem og skoler nær folk. Det var bakstreversk å sikre eierskapet til norsk jord. I 2017 var det populistisk å høre på folk i kommunene, sa Vedum, før han begynte å pariodierte kritikerne:

– «Populist! Å, for en populist! I all verden. Skal dere begynne å høre på folk i kommunene? Reversere tvangen vi har gjennomført? Makan til populist!»

Trygve Slagsvold Vedum under talen til Senterpartiets landsmøte. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Partilederen anklager regjeringen for å unngå å møte Senterpartiet til debatt.

– Hvis dere er så frimodige at dere vil bruke stemple oss, må dere i hvert fall tørre å møte oss til debatt. Da må du bli med til Finnmark, Erna Solberg, og forklare hvorfor de ter bakstreversk å lytte til folk, sier han.

– La oss diskutere sak, og ikke stemplingene, sier han.

Tror på rekordvalg

Nå mener Vedum han blir kalt kynisk på grunn av ulvedebatten. Nok en gang tror han partiet vil gjøre et rekordvalg til høsten.

– I år har jeg ett mål. Det er å gjøre det beste kommune- og fylkestingsvalget i partiets historie, sier han.

Landsmøtet på Hamar skjer i samme sal som partiet brukte for å finslipe taktikken før EU-kampen i 1994. Forrige Sp-rekord i kommunestyrevalg kom året etter, og lyder 11,5 prosent.

25 år senere har partiet 10,8 prosent oppslutning på NRK og Aftenpostens kommunebarometer på landsnivå. I Troms og Finnmark, der misnøyen med regjeringens regionreform har vært stor, er oppslutningen før kommunevalget hele 22,1 prosent. Det gjør Sp til det nest største partiet i fylkene, kun slått av Ap.

– Jeg er så overbevist om at store systemer gjør mennesker små. Og systemene bare vokser og vokser. Nærhet er ikke problemet, det er nærhet som er svaret, sier Vedum.