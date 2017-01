Vedum om ulveavtale: – Det blir ikke noe jakt av dette

De fire partiene som sto bak rovviltforliket ber regjeringa om en bredere tolkning av Naturmangfoldloven, og håper nå på ro i ulvestriden.

– Så snevert som regjeringen har tolket lovverket her er ikke vi enige i. Det er det signalet vi gir til statsråden, sier Hans Olav Syversen i KrF.

Nå har miljøminister Vidar Helgesen fått marsordre, og frist til 10. mars til å komme tilbake med et nytt forslag som gjør at Stortingsflertallet får det som de vil i ulvestriden.

– Ingen selvfølge at det blir jakt i vinter

Men Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum er langt fra imponert.

– Jeg synes at det er skuffende. Det blir ikke noe jakt med dette her, det blir nye runder og nye utredninger, ikke handling. Det er ikke noen klar arbeidsordre til at man skal iverksette jakt i vinter, sier Vedum.

– Men du kan ikke si at dette betyr at det ikke blir jakt?

– Vi vil selvfølgelig presse på, men det er ingen selvfølge at det blir det, men her er det ingenting som er en selvfølge før det faktisk er i gang, sier Vedum.

Det er Høyre, Frp, KrF og Arbeiderpartiet som nå har kommet til enighet om en felles tekst. De har sittet i forhandlingsmøter til sent i mandag kveld og ble ikke enige før i morgentimene tirsdag.

– Ikke greit at norsk politikk skal styres av frykt

Det er ikke greit at frykt skal styre norsk politikk, mener Mdgs Rasmus Hansson. Foto: Christian Kråkenes

Heller ikke Rasmus Hansson i Mdg er fornøyd med ulveforliket. Han kaller det et juridisk slag i løse lufta.

– Det som er det skumle er at vi har et stortingsflertall som legger frykt og veldig snevre interesser til å omtolke norsk lovverk i strid med forvaltningen, sier Hansson.

Han er kritisk til at forligspartiene vil ha en annen tolkning av loven enn det justisdepartementet og miljøverndepartementet legger til grunn.

– Det brukes nå i økende grad som argument at man skal kunne skyte ulv fordi noen er redde for dem. Men det er ikke greit at norsk politikk skal styres av en frykt som det objektivt sett er lite grunnlag for, sier Hansson.

– Endrer ingenting

Venstres nestleder Ola Elvestuen mener ulveforliket ikke endrer noe som helst i praksis. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Venstres Ola Elvestuen sier til NRK at ulveforliket ikke endrer noen ting.

– De ser på paragrafer som tidligere har vært vurdert av lovavdelingen, og formålet med disse handler om dyr som opptrer helt uvanlig og truende, og de kan selvfølgelig tas ut. Men det kan du også gjøre innenfor gjeldende forvaltning, så dette endrer ingenting, sier han.