Vedum om Ukraina-krisen: Ustabilitet ikke bra for norsk økonomi

Men samtidig er Norge bedre rustet enn de aller fleste andre land til å takle situasjonen, sier Senterpartiets leder.

I sine første kommentarer etter at Russland torsdag invaderte Ukraina sier finansministeren til NRK at det er for tidlig å si nøyaktig hvilke følger krigen kan få for norsk økonomi.

– For et lite land, med en åpen økonomi, er stabilitet viktig. Derfor er den ustabiliteten vi nå ser aldri av det gode, sier Vedum.

– Så er det for tidlig å si hvor store konsekvenser det vil få direkte, for vi har lite handel med Russland. Men selvfølgelig vil det påvirke gasspriser og andre priser, legger han til.

Både Russland og Ukraina er storeksportører av hvete, og krigen kan drive prisen i været.

RUSTET: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kan skilte med svært solide statsfinanser i møte med Ukraina-krisen. Foto: Jorunn Hatling / NRK

– Grove overtramp

Selv om høyere priser på strøm, mat og bensin nå kan bli en realitet også i Norge, er Vedum nøye med å peke på at Norge har svært gode forutsetninger for å håndtere situasjonen.

– Vi har gode statsfinanser, tillit til hverandre og vi er et veldig velfungerende land, sier han.

– Sammenlignet med veldig mange andre land er vi igjen ett av de landene som er beste rustet til å takle det. Men igjen: Den type ustabilitet som vi nå ser, er selvfølgelig ikke bra for noen ting, heller ikke økonomien.

Vedum trekker fram oljefondet, som gir Norge «en helt annen trygghet enn veldig mange andre land, også økonomisk».

– Det er en stor styrke. Men selvfølgelig: Når børsene går opp eller ned, merkes det på verdien av fondet, selv om det i hverdagen ikke er slik at det slår direkte inn, sier finansministeren.

– Hva har du å si til dem som frykter enda høyere strøm og matpriser?

– Det aller viktigste nå er at vi må reagere kontant overfor Russland. For dette er grove overtramp. Det er militære operasjoner på andre lands territorium, folk som dør. Det er dramatisk å være vitne til den maktbruken vi nå ser.

DEMONSTRASJON: Også i Oslo ble motstand mot Russlands invasjon av Ukraina markert. Foto: Javad Parsa / NTB

Oljefondet rammes

Statens pensjonsfond utland (SPU), populært kalt oljefondet, har en liten andel av aksjene i Russland.

De siste oppdaterte tallene viser at fondet hadde 27 milliarder kroner investert i Russland. Men etter det kraftige russiske børsfallet etter invasjonen er verdiene trolig halvert.

Hvis de varslede sanksjonene mot Russland forbyr investeringer i enkeltselskaper, kan det også føre til at oljefondet må trekke seg ut.

Men mer alvorlig enn at investeringene i Russland taper seg i verdi, er det at en nedgang på de globale aksjemarkedene vil kunne ramme oljefondet.

– Kortsiktig fører det til at verdien blir lavere. Det har vi sett så langt i år, at verdien på oljefondet er ned 7-8 prosent, sier oljefondets sjef Nicolai Tangen til NRK.

Han sier samtidig at oljefondet tenker langsiktig og ikke vil trekke seg ut av Russland nå. Derimot kan krigen i Ukraina forsterke problemet med inflasjon og sånn sett ramme verdensøkonomien, tror Tangen.

– For det første skaper usikkerheten i energimarkedet høyere olje- og gasspriser, det har vi sett i dag. Det er også eksportartikler som hvete, hvor Ukraina er veldig stor, og det er ting innenfor gjødsel som er viktig, sier oljefondets sjef.

– Dette kommer til å være inflasjonsdrivende og føre til økt prisstigning en rekke steder. Og det er negativt for verdensøkonomien.

FALLER: På kort sikt synker verdien av oljefondet på krisen i Ukraina, konstaterer fondets sjef Nicolai Tangen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Vil tjene penger

Samtidig kan krisen på sikt føre til at oljefondet kan få kjøpt aksjer på billigsalg. For det et faktum at Norge vil tjene mange milliarder ekstra på de høye olje- og gassprisene.

– Det er vanskelig å snakke om positive ting på en dag som dette, men på grunn av høye olje- og gasspriser vil vi nok sannsynligvis se innflyt av kapital inn i fondet i år, etter flere år med uttak, sier Tangen.

– Og det er klart at skal man kjøpe aksjer, er det bedre at de er billige enn at de er dyre. Men det er en mager trøst på en dag som dette.

– Men man vil da få mer penger å investere?

– Ja, vi regner med at det kan komme flere hundre milliarder potensielt inn i fondet i år. Det er jo ikke noe jeg bestemmer, men det kan se sånn ut.

Oljeprisen nådde torsdag over 100 dollar fatet, før den falt noe tilbake på kvelden.