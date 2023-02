Vedum om kablene: – Skulle ikke vært bygd

Med en av de fremste kritikerne i egne rekker bare få meter unna talerstolen, var budskapet ikke til å misforstå: Sp-veteran Per Olaf Lundteigen og meningsfellene i Buskerud Sp bør være tilfreds med endringene i strømstøtten regjeringen la fram på onsdag.

Så kom han med en erkjennelse og et løfte:

– De to store utenlandskablene skulle ikke vært bygd. De gjør det altfor sårbart slik de slår inn nå. Men de er bygd. Det må vi bare forholde oss til, sa han.

Han la til:

– Men det blir ikke bygd noen nye så lenge vi har makt i landet. Det er helt sikkert!

KRITIKER: Med Sp-veteranen Per Olaf Lundteigen på fremste rekke talte Vedum til Buskerud Sp i dag. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Har blitt hørt

Partilederen og finansministeren fikk stående applaus da han gikk på talerstolen på fylkesårsmøtet i Buskerud i ettermiddag.

Men mange i salen mener regjeringen har handlet for sent i møte med de høye strømprisene. Kravet fra grasrota er sterkere nasjonal kontroll med kraftsystemet.

KABELLØFTER: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum møtte sine egne på fylkesårsmøtet i Buskerud. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Og Vedum mener det nettopp er på dette punktet regjeringen nå har kommet Lundteigen og andre kritikere i møte:

– Nå er det et regjeringsoppnevnt utvalg som skal gå igjennom nettopp dette som Per Olaf foreslår, sa Vedum i talen – og la til:

– Det hadde aldri skjedd om ikke Sp hadde vært i regjering.

Han viste til at utvalget skal utrede et eget prisområde rundt de omstridte utenlandskablene. Det skal også se på muligheten for redusert eksport ved median fyllingsgrad i magasinene, og om Norge kan ta noe strøm bort fra børsen og tilby den til lavere pris.

– Blir mye bråk

Fem fylkeslag i Senterpartiet møtes denne helga for å vedta nye strømkrav til egen regjering inn mot landsmøtet i mars. Etter å ha gjestet partifellene i Buskerud fredag skal Vedum videre til eget fylkesårsmøte i Innlandet.

Også der venter utålmodige Sp-folk. Og skarpe resolusjoner om handling.

I Drammen tok partilederen tyren ved hornene: Det er ikke bare å rive i stykker inngåtte avtaler med europeiske land, selv om Sp ønsker å reforhandle, endre eller skrote dem:

– Vi kan ikke bryte internasjonale avtaler på et blunk. Da blir det så mye bråk.

– Må gjøre jobben

Mangeårig stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen har satt ord på en frustrasjon han sier han hører fra alle kanter.

– Folk erfarer at inntektene rekker til mindre. Kjøpekrafta reduseres. Det viktigste vi nå kan gjøre er å redusere inflasjonen. Da er det viktigste vi kan gjøre å redusere strømprisene, sa han til årsmøtet.

– Vi må gjøre den jobben som mange nå venter på at vi skal gjøre, sa han.

Partiveteranen minnet i et intervju med NRK denne uken om at Sp gikk til valg på stabile og forutsigbare strømpriser.

– Vi skulle ha et konkurransefortrinn på strøm, og vi skulle ha nasjonal kontroll over forsyningssikkerheten. Og det har vi ikke nå, sa han.

Sp-toppen sier folk internt er forbannet og oppgitt over et Sp som ifølge ham ikke har klart å følge opp løftene i Hurdalsplattformen.

SVARER: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum talte til fylkesårsmøtet i Buskerud Sp i dag. Foto: Henning Rønhovde / NRK

Slår tilbake

Men parlamentarisk leder Marit Arnstad avviser krav om makspris og mener Lundteigen nå har fått et viktig gjennomslag med det nye utvalgsarbeidet.

Arnstad vil ha tydelige endringer av systemet og sammenligner utvalgets arbeid med å bygge hus.

– Men du bør jo ha noen tegninger på det før du går i gang. Vi må være helt sikre på hvordan disse tiltakene fungerer i praksis, sier hun.

Lundteigen er ikke imponert:

– Vi trenger ikke flere utvalg. Alle steiner er snudd. Det er handling som mangler, sier han.

Les også: Sp-toppen slår tilbake etter intern kritikk: – Vi er uenige

Frustrasjon

Men Lundteigen er ikke alene om å mene at hans egen regjering gjør for lite, og at det går for sent.

Flere fylkesledere lufter sin frustrasjon i Nationen i dag.

– Vi venter på konkret handling for å sikre stabile og forutsigbare kraftpriser, sier fylkesleder Marit Nerås Krogsæter i Møre og Romsdal Sp.

– Frustrasjonen er stor, det er det ingen tvil om, sier leder Bjørn Iversen i Vestre Toten Sp til Aftenposten.

STRØMPRISKRISE: Store deler av Norge opplevde rekorddyr strøm i 2022. Foto: Kristian Skårdalsmo

Allerede sist helg ble det vedtatt skrape resolusjoner på strøm på årsmøtene i Østfold og Oslo.

Og denne helgen venter nye strømvedtak på fylkesårsmøter i Buskerud, Nordland, Hedmark og Oppland, Møre og Romsdal og Rogaland:

På Vedums hjemmebane i Hedmark krever Sp strømpriser som i størst mulig grad speiler det det koster å produsere strøm, pluss naturlige påslag.

– Norge må derfor frikoples fra prisdannelsen i det sentraleuropeiske/britiske markedet, for eksempel ved en toprisordning for henholdsvis norsk marked og eksport, heter det.

Det koster 12–13 øre per kilowattime å produsere strøm i av norsk vannkraft.

Makspris

Også Oslo Sp vedtok sist helg en tydelig strømresolusjon. Oslo Sp vil ramme inn utenlandskablene i egne prisområder og reforhandle avtalene for kablene til Storbritannia og Tyskland.

I tillegg vil fylkeslaget forby rene strømselskap, for eksempel ved å sette krav til at selskapet må produsere strøm for å selge annet enn overskuddskraft.

I Buskerud vil Lundteigen ha makspris på 70 øre og «en forsiktig regulering» av kablene til kontinentet.

MAKSPRIS: Per Olaf Lundteigen er kritisk til egen regjering. Foto: Trond Stenersen

Indre Østfold-ordfører Saxe Frøshaug, som er leder i Sps ordførerettverk, mener smertegrensen går ved en strømpris på 60 øre per kWh.

– Strømstøtteordningen bør utvides. Utvekslingskapasiteten til Europa må reguleres bedre for å sikre norsk forsyningssikkerhet, sa hans fylkesleder Sigrun Simensen Ilsøy i dag.

Men grasrotas krav om makspris møter motbør hos partiledelsen. De vil absolutt ikke ha et slikt vedtak på landsmøtet i midten av mars.

– Når det gjelder makspris, er jeg reelt sett uenig med Frøshaug og Lundteigen. Sps stortingsgruppe har et vedtak på at vi ikke går inn for makspris. Grunnen er at vi mener at makspris ikke vil oppmuntre til energieffektivisering, sier Arnstad.