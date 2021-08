Vedum og Støre uten felles planer i valgkampen

– Vi er veldig tydelige på at vi ønsker å bytte ut dagens Høyre/Frp-styre, som det i praksis er, og at vi ønsker en Sp/Ap-basert regjering, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

– Vi kommer til å ha respekt for hverandre. Det er hard konkurranse mellom Sp og Ap. Men vi har ett felles mål: at vi trenger en ny kurs for Norge.

Partisekretær Kjersti Stenseng (Ap). Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Nå legger de to partiene opp til at Vedum og Ap-leder Støre bare skal møtes i partilederdebatter og statsministerdueller før valget.

Ap har fokus på å fronte egen politikk og egne løsninger, forklarer partisekretær Kjersti Stenseng.

– Vi har god dialog med de andre partiene. Men det er ikke per nå planlagt noen store felles arrangement eller utspill. Men det er lenge igjen av valgkampen ennå, sier hun til NRK.

To statsministerkandidater

Onsdag la de tre regjeringspartiene fram en felles plan på ti punkter for å skape flere jobber.

Men det har vært vanskelig å få øye på Vedum og Støre sammen, også i den «lange» valgkampen.

På NRKs invitasjon stilte de to i februar til et bredt, felles intervju om hva slags prosjekt de går til valg på.

Da var det bare Støre som var statsministerkandidat på rødgrønn side. I vår vedtok Sps landsmøte at også Vedum skal være statsministerkandidat.

I sin valgkampåpning gikk Vedum til angrep på Ap for å ha støttet flere av regjeringens reformer siden 2013. Ap har senere tatt avstand fra flere av de brede forlikene.

Deretter følte Støre behov for å markere distanse til Vedums elitekritikk i Aftenposten, før samme avis kunne fortelle at Ap – ifølge anonyme kilder – sysler med tanken på en ren Ap-regjering hvis det ikke blir noe trepartisamarbeid.

Dette avkreftet Stenseng overfor NRK i går.

Meningsmåling juni 2021 for Nasjonal Endring sammenlignet med april 2021 Graf med oppslutning per parti R R: 4,2 % (endring: +0,5 +0,5 4,2 % SV SV: 7,8 % (endring: +0,8 +0,8 7,8 % AP AP: 24,1 % (endring: +0,8 +0,8 24,1 % SP SP: 17,7 % (endring: +0,6 +0,6 17,7 % MDG MDG: 3,7 % (endring: −0,2 −0,2 3,7 % KRF KRF: 3,6 % (endring: +0,2 +0,2 3,6 % V V: 2,7 % (endring: −0,2 −0,2 2,7 % H H: 23,0 % (endring: −1,7 −1,7 23,0 % FRP FRP: 10,2 % (endring: −0,9 −0,9 10,2 % Andre partier: 3,2 % Utført 26 mai.–11. juni ― 11 400 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

Helt uavklart

Fem uker før valget er regjeringsspørsmålet helt uavklart, både på rødgrønn og på borgerlig side.

For Arbeiderpartiet vil regjere med både Senterpartiet og SV, men Senterpartiet sier nei til SV.

Men både Ap og Sp har altså pekt på hverandre, og Vedum svarer slik på spørsmål om det ikke ville vært naturlig å delta på noen felles valgarrangementer med Støre.

Audun Lysbakken (SV), Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) i Stortingets vandrehall. Nå er spørsmålet om de tre skal danne regjering sammen, eller om andre alternativer er mer aktuelle etter valget. Foto: Mats Rønning / NRK

– Støre og jeg snakker godt sammen. Så legger han sin plan for valgkampen og så legger jeg min plan. Vi har respekt for at vi er to ulike partier, sier Sp-lederen.

– Tror du vi kommer til å se Vedum og Støre sammen på et arrangement før valget?

– Det gjør vi sikkert. Det er partilederdebatter, statsministerdueller og andre ting.

Fokus på egen politikk

Partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeiderpartiet bekrefter at Ap ikke har planlagt noen felles arrangement verken med SV eller Sp – så langt.

– Ville ikke det vært naturlig?

– Vi prater godt med de andre partiene. Så tror jeg alle nå er opptatt av å synliggjøre sine politiske løsninger, sier hun, og legger til:

– Vi deler visjonen for Norge på veldig mange viktige områder med Senterpartiet og SV. Det har vi lyst til å få til en felles regjeringsplattform om. Men nå i valgkampen skal vi først og fremst bruke tiden på å synliggjøre Aps løsninger.

– Kaotisk situasjon

I 2005 var situasjonen helt annerledes. Da vant Ap, Sp og SV valget på et felles regjeringsprosjekt og la fram en lang liste med saker de var enige om.

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning sier situasjonen i dag er uavklart og kaotisk.

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning. Foto: UiO, Institutt for samfunnsforskning

Han tror ikke velgerne får noe godt svar på hvem som skal styre landet hvis det blir et nytt flertall, før etter valget 13. september.

– I dag finnes det ikke noe samlet alternativ. Alle partiene har ulike preferanser når det gjelder regjeringssamarbeid, sier han.

– Hva slags signal sender dette til velgerne?

– Det sender et signal om at det er uklart hva slags regjeringsalternativ vi får etter valget. Det er en litt kaotisk situasjon.