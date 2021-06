Vedum lover statskontor i alle kommuner

– Det vi ønsker er selvfølgelig å legge Nav og politiet nært, men i tillegg at man skal ha statlige medarbeidere på de kommunale servicekontorene som skal hjelpe for eksempel eldre som har fått skattemeldinga, og som er usikre på det, sa Vedum til Vedum til Politisk kvarter på NRK i dag.

Vedum taler nå direkte til Senterpartiets landsmøte fra hjemgården på Ilseng. Han startet talen ved kjøkkenbordet og hadde også invitert inn sin far, Trond Vidar Vedum.

Senterpartiet mener det er behov for et møtepunkt, der innbyggerne kan oppsøke staten fysisk, for å få hjelp og bistand når de bruker statlige tjenester.

Vedum tror et statlig servicekontor vil øke tilgjengeligheten og sikre at innbyggerne får kontakt og veiledning.

Vedum har i en årrekke anklaget dagens regjering for å stått for storstilt sentralisering av politi, tingretter, skattekontorer og Nav-kontorer. Dette skal snu hvis Senterpartiet får makt etter høstens valg, lover Vedum.

– Altså de grunnleggende tjenestene, at de som ikke løser det digitalt, som synes det er hyggelig å møte et menneske og ikke kan løse alt via en skjerm. Å kunne møte representanter for det offentlige i alle norske kommuner.

Partilederen har gjort det klart at han ønsker å sitte i en regjering med Arbeiderpartiet. Hvor en slik regjering, som trolig ikke får flertall alene, skal søke støtte i Stortinget, er derimot ikke klart.

Partiet skal vedta en egen regjeringsresolusjon i morgen.

Samtidig har ikke Vedum avklart om han ser på seg selv som aktuell for statsministerposten.