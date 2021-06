Vedum kritiserer Norwegian-bonuser, men angrer ikke på slips-stunt

Forrige uke ble det kjent at ledelsen i Norwegian fikk utbetalt millionbonuser. Dette kan ha skjedd i strid med reglene for lånegarantiordningen som norske flyselskaper ble tilbudt av staten i fjor vår.

Premisset for å få den statlig støtten, var at det ikke skulle utbetales bonuser. Dette vilkåret opphørte 26. mai, ifølge Næringsdepartementet.

Ville gi mer støtte

I høst, iført et slips med Norwegian-logo, utfordret Vedum statsminister Erna Solberg på hvorfor regjeringen ikke ville gjøre mer for å redde Norwegian. Han viste til at en rekke andre stater i Europa har stilt opp med kontantstøtte til sine lands flyselskaper, og han spurte om hvorfor Norge ikke var villig til å gjøre det samme.

– Folk og næringsliv i Norge er helt avhengige av luftfarten. Mange tusen arbeidsplasser er nå i fare. Kan statsministeren sitte og se på at Norwegian som første norske selskap legges ned og arbeidsplassene forsvinner? spurte Vedum ifølge NTB.

Solberg svarte på kritikken med å vise til at skattepenger kunne havne i utenlandske fond eller kinesiske garantiløsninger. Hun utfordret også Vedum på hvor mye penger han ønsket å gi til Norwegian, noe han ikke hadde et tydelig svar på.

– Da var Senterpartiet villige til å klaske milliarder av kroner rett på bordet, uten vilkår, gjerne ved å gå inn på eiersiden og rett og slett ta stor risiko på vegne av skattebetalerne, sa næringsminister Iselin Nybø til NRK forrige uke.

Kritisk til bonuser

Nå skal altså tidligere Norwegian-toppsjef Jacob Schram og daværende finansdirektør, nå toppsjef, Geir Karlsen, ifølge E24 og Dagens Næringsliv få utbetalt elleve millioner kroner hver i bonus.

Tidligere Norwegian-toppsjef Jacob Schram og nå påtroppende toppsjef, Geir Karlsen. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Flere har reagert på de høye summene. Også Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum stiller seg kritisk til bonusutbetalingene.

– Hvis jeg skal si min helt ærlige mening, så synes jeg det er uhørt. At man velger å gjøre dette etter at de ansatte har hatt et såpass tøft år med permitteringer, er særdeles uklokt og dårlig ledelse, sier Vedum til NRK.

– Da Norwegian ba om mer penger i fjor høst, sa regjeringen nei, men du ville legge mer penger på bordet?

– Vi har vært opptatt av å sikre den norske luftfarten som vi så avhengige av. Men vi var også opptatt av å stille vilkår og krav dersom man skulle gå inn med midler og dermed sikre mer nasjonal kontroll og eierskap. Man kan også da stille utbyttekrav og bonuskrav, for det er fullt mulig å styre politisk, sier Vedum.

–Ville du ikke da bare ha kastet pengene inn i et stort sluk da selskapet gikk under konkursbeskyttelse?

– Det er helt feil, det er Høyres retorikk. Vi sa at vi skulle stille krav.

– Hvordan kunne du stilt krav og styrt pengene under en konkursbeskyttelse?

– Jo, vi hadde en helt klar plan og ide om hvordan man skulle stille vilkår og krav. Det skulle ikke utbetales en eneste krone fra den norske stat før man hadde en helhetlig og ordentlig løsning, slik at den norske stat har kontroll, sier Vedum.

På spørsmål om hvordan han skulle ha unngått at pengene havnet hos irske eller kinesiske investorer, gjentar Vedum argumentet om at de ikke ville ha utbetalt en krone før skikkelige ordninger var på plass.

– Det er fullt mulig å gjøre for man trenger ikke betale ut noe før man har den løsningen som man selv skal leve med. Det var en av grunnene til at vi ønsket dialog med flyselskapene.

Fremdels like engasjert

På spørsmål om han ville tatt på seg Norwegian-slipset igjen etter nyheten om lederbonusene, svarer Vedum:

– Ikke på grunn av dem, men på grunn av alle dem som jobber i kabinen og alle pilotene som har hatt et så tøft år, så kjenner jeg et like stort engasjement for de folka som jobber i luftfarten i dag som for et år siden.

I høst hadde Sp-leder Vedum på seg et Norwegian-slips da han viste sin støtte til selskapet. Foto: Heiko Junge / NTB

Vedum forteller videre at han er bekymret for lønns- og arbeidsvilkårene i luftfarten og at dette er noe han vil arbeide for å bedre.

Sp-lederen avviser kritikken fra næringsminister Nybø om at Vedum var villig til å klaske milliarder av kroner rett på bordet, uten vilkår.

– Det er bare tull, det er hennes ord. Vi skulle stille vilkår, vi skulle sikre flyselskapne og arbeidsplassene. Det er vi som pressa gjennom i Stortinget at man skulle ha egen ordninger for Widerøe og kortbanenettet, for Norge er helt avhengig av luftfarten, sier Vedum og avslutter:

– Vi er avhengig av at flyselskapene klarer å fly og at det skal være norske lønns- og arbeidsvilkår i norsk luftfart.

Oppsummerte halvåret

Vedum benyttet mandagens pressekonferanse som en anledning til å skryte av Senterpartiets vekst det siste halve året. Ved forrige stortingsvalg endte partiet med 10,3 prosent oppslutning, mens de på NRKs supermåling for juni, ligger på 17,7 prosent.

Videre snakket Vedum om Senterpartiets viktigste politikk. Dette er ifølge ham å jobbe mot sentraliering, sikre norsk industri og arbeidsplasser, styrke beredskapen og innføre en ny skatte- og avgiftspolitikk.