Vedum fyrer mot Listhaug – kaller Frps politikk «unorsk»

Mandag møttes Listhaug og Vedum til debatt i Politisk kvarter på NRK P2.

Der tilbakeviste Sp-lederen kritikken og karakteriserte Frps politikk og ideologi som «unorsk».

Han viste blant annet til at partiet tidligere har foreslått å selge seg ut av statlige bedrifter som Statoil og Statskog.

– Det er en unorsk måte å tenke på. Norge har hatt en tradisjon siden 1905 om å sikre eierskap til naturressursene slik at de kommer fellesskapet til gode, påpekte han.

– Hadde vi hørt på Frp på 70-tallet, ville vi vært i en helt annen situasjon i dag.

– Investeringer legges på is

I forrige uke ble det kjent at staten hadde betalt 2,65 milliarder kroner for å sikre seg kjempeeiendommen Meråker gård. Eiendommen er en av landets største privateide eiendommer og nesten tre ganger så stort som Oslo.

– Det er veldig naivt av Frp å mene at det er det samme om det er nordmenn eller tyskere eller kinesere som eier denne typen landarealer, forteller Vedum.

Salget har uansett fått Sylvi Listhaug til å reagere sterkt. Hun mener et slikt oppkjøp er «vanvittig» i magre tider.

– Det som er unorsk er at vi har en regjering som setter rammebetingelser for bedrifter på spill, kvitterer Listhaug, og legger til:

– Det som er unorsk er at vi har en regjering som skal kaste ut private aktører fra helsevesenet, som likevel måtte være enig med Vedum i at det er en fordel at norsk eiendom er på norske hender.

– Det aller beste er at nordmenn eier norske skoger. Det gjør nordmenn i stor grad.

– Men vi har en regjering som vil gjøre staten rikere, subsidiere selskap og dra inn kjøpekraft fra folk og bedrifter. Det gjør at mange investeringer legges på is.

Vil endre loven

Men Vedum varsler at dette blir en viktig sak for regjeringen, og signaliserer at staten vil kjøpe mer eiendom.

– For Senterpartiet og Arbeiderpartiet er det helt uaktuelt at slike store landeiendommer skal gå ut av norske hender og ut av nasjonal kontroll, sier Vedum.

Han forteller derfor at regjeringen vil endre konsesjonsloven for å hindre at norske landeiendommer havner på utenlandske hender.

– Det er et smutthull i loven nå, så nå er det mulig å selge den type aksjeselskap som Meraker Brug, som er nesten tre ganger så stort som Oslo kommune, sier Vedum.

– Vi mener det ikke skal være mulig og vil endre konsesjonsloven slik at det ikke skal være mulig for aksjeselskap å selge sine eiendommer ut av Norge. Norske landarealer bør eies av de som bor her eller av oss i fellesskap, sier han.

– Skaper usikkerhet

Listhaug reagerer sterkt på dette og mener regjeringen skaper usikkerhet for utenlandske bedrifter som vil investere i Norge.

– Utenlandske bedrifter som ønsker å investere penger i norske selskaper sier at dette er mindre attraktivt fordi Norge fremstår med mindre forutsigbare rammebetingelser, forteller Listhaug.

– Vi har ikke sett på maken noen gang. I løpet av 12 måneder har regjeringen sendt ut en skatteregning på 55 milliarder kroner. Og det er før SV har blitt med på forhandlingene, sier hun.