Vedum frykter nye fylkeshus vil koste over tre milliarder korner

– Det er en uansvarlig pengebruk som regjeringen har satt i gang.

Vedum har tatt en pause fra Senterpartiets landsmøte på Hamar for å vise NRK rundt i fylkeshovedstaden i sitt hjemfylke Hedmark. Her er det planer om å bruke flere hundre millioner kroner for å gjøre plass til fylkeshuset i Innlandet.

Vedum peker, gestikulerer og snakker så raskt at det er vanskelig å henge med.

– Der borte sitter Politiet. De skal man flytte, og fylle huset opp med fylkesbyråkrater. Så skal mange som sitter på Statens hus der nede, flyttes til Lillehammer. Men likevel skal man ha Statens hus her også. Det blir dupleringer, kostnader, og mange som må flytte på seg.

Vedums regnestykke

Senterparti-lederen har regnet på hvor mye de nye fylkeshusene landet skal få, vil koste:

Viken har, etter det NRK erfarer, satt av mellom 840 og 960 millioner kroner

har, etter det NRK erfarer, satt av mellom 840 og 960 millioner kroner Innlandet vurderer å bruke opp mot 500 millioner, ifølge Østlendingen

vurderer å bruke opp mot 500 millioner, ifølge Østlendingen Vestland har vedtatt å bygge nytt fylkeshus for 951 millioner

har vedtatt å bygge nytt fylkeshus for 951 millioner Telemark fylkesting vil bruke 400 millioner på nytt fylkeshus for Telemark og Vestfold , ifølge Varden, men planene er fortsatt under utredning

, ifølge Varden, men planene er fortsatt under utredning Troms og Finnmark har ikke planer om å bygge nytt

har ikke planer om å bygge nytt Agder og Trøndelag har ikke bestemt seg ennå

Summen av vedtakene så langt blir opp mot 2,8 milliarder kroner.

PÅ HJEMMEBANE: Trygve Slagsvold Vedum foran fylkeshuset på Hamar i hjemfylket Hedmark, der Senterpartiet holder sitt landsmøte i helgen. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

– Bare en del av regnestykket

Høyres stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth er enig i at tre milliarder kroner er mye penger, men sier Vedums regnestykke bare viser en del av bildet.

– Han har bare sett på utgiftene. Man får også spart inn en del på mindre vedlikehold, ved å slippe å betale leiekostnader og ved å selge gamle fylkeshus, sier hun til NRK.

Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H). Foto: Trondheim kommune

Likevel oppfordrer hun lokalpolitikerne til å vise moderasjon når de skal bygge nye fylkeshus.

– I noen fylker er det nok mulig å gjøre besparelser og få byggekostnadene ned. Det er viktig at alle sørger for å holde kostnadene nede, så man kan bruke pengene på tjenester til folk, sier Lønseth.

Vedum tror på sin side beløpet vil bli langt større enn tre milliarder kroner.

– Det er riktig at det bare er en liten del av regnestykket. For i tillegg kommer det store pendlerkostnader for folk som skal reise til nye, sentraliserte fylkeshus. Det blir store omstillingsprosjekter og seminarer. Dette er et maskineri for å skape mer byråkrati, sier Sp-lederen.

Han tviler på at man vil klare å selge alle de gamle byggene, fordi man fortsatt vil trenge lokal tilstedeværelse utenfor de nye fylkessentrene.

– Disse utgiftene er en direkte konsekvens av Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande som sitter og styrer i Oslo. De har det fulle og hele ansvaret for dette, legger han til.

Slik kan Vikens nye hovedkvarter i Sandvika se ut. Bygget kan bestå av et boligtårn på 19 etasjer og et kontorbygg på 12 etasjer, like ved Sandvikselva, og får trolig en prislapp på over 800 millioner kroner. Foto: Illustrasjon / Viken

– Stoler på lokalpolitikerne

Lønseth i Høyre sier hele poenget med reformen er å effektivisere og spare penger, og at man kan få til det selv om man bygger nye fylkeshus.

– Vi må ha tillit til lokalpolitikerne som skal gjennomføre dette. Jeg forventer at de bruker pengene på en klok måte. Vedum er en politiker som vanligvis snakker varmt om lokaldemokratiet. Når virker det som om han ønsker å overstyre dette fra Oslo, sier hun.

– Aner dere hvor dyrt dette kommer til å bli?

– Det er de enkelte fylkene som må vurdere sine behov. Vi kan ikke legge oss bort i hvordan fylkene bruker sine egne penger.

– Kan dere vite sikkert da at man vil spare penger i sum på regionreformen?

– Det er for tidlig å si hva man klarer å spare gjennom reformen, men det er helt klart at større og færre enheter vil kunne effektivisere og bruke mindre penger på unødig byråkrati. Det sier seg selv, mener Lønseth.

Slik kan Vestlands nye fylkeshus i Bergen bli seende ut. Prislappen er 951 millioner kroner. Foto: Hordaland fylkeskommune

Kommune- og regionreformen ble som ventet omtalt mye da senterpartister fra hele landet samlet seg til landsmøte i helgen. Nestleder Anne Beathe Tvinnereim benyttet anledningen til å varsle omkamp om deler av reformen.

– I 2021 går vi til valg på å reversere alle tvangssammenslåingene. Det lover vi Monica Mæland og co. Dette er ikke over, sier hun.