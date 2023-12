Vedum forsvarer Mehl: Hun har tatt tak i saken

– Det er avdekket regelbrudd i NSM. Og det har justisministeren tatt kraftfullt tak i, sier Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

– Hun har gjort det hun kan for å få fram alle opplysninger og satt ned et svært kompetent utvalg ledet av Svein Gjedrem for å gå igjennom hele saken, fortsetter han.

– Men kritikken kommer jo også mot justisministeren selv. Det påstås at hun ikke har god nok kontroll med underliggende etater?

– Justisministeren har gjort en veldig grundig jobb. Hun har tatt tak med en gang dette ble avdekket og satt ned et utvalg for å rydde opp og sørge for at denne typen regelbrudd ikke skjer igjen, gjentar Vedum.

Slik svarer Vedum

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har fått korona og var selv ikke til stede i Stortinget for å svare for seg onsdag.

Men partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum møtte opp, blant annet for å følge behandlingen av ekstrabevilgningen på 200 millioner kroner som regjeringen har bedt.

Tidligere finansråd og sentralbanksjef Svein Gjedrem har fått jobben med å granske NSM-saken. Foto: Nyhetsspiller

Pengene går med til å innfri lånet som Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) tok opp hos eiendomsselskapet Norwegian Property.

Justisministeren som har ansvaret for NSM, har selv slått fast at lånet er ulovlig og i strid med Grunnlovens prinsipper om Stortinget som bevilgende myndighet.

– Har Justisministeren gjort jobben sin godt nok?

– Statsråden har vært veldig tydelig her. Hun har gjort en opprydningsjobb, tatt veldig klart tak, og også ønsket å ha en ekstern gjennomgang med svært dyktig fagfolk, sier Vedum

– Du leder Finansdepartementet, men du er også partileder i Senterpartiet. Har du tillit til Emilie Mehl som justisminister?

– Hun har gjort en veldig grundig jobb, tatt tak i dette kontant og tydelig. Og det var også helt riktig av justisministeren å ta initiativ til en ekstern gjennomgang, nettopp fordi at man skal ha ryddighet og ordentlighet.

– Når du hører de sterke reaksjonene fra opposisjonen i denne saken, hvor alvorlig er den for justisministeren?

– Statsråden skal, når hun avdekker ting, ta tak i det, rydde opp, sørge for at ting blir i samsvar med det regelverket man har. Det er nettopp det justisminister Mehl gjør

Kunne ha vært avdekket?

NRK omtalte tidligere i dag brevet som gikk fra Finansdepartementet til Justisdepartementet 29. november. Der står det tydelig at NSMs ulovlige avtale trolig kunne ha vært avdekket tidligere.

– Justisdepartementet ba om vår vurdering etter at de hadde avdekket et regelbrudd. Og vi var enige i den vurderingen som Justisdepartementet hadde gjort, ga en skriftlig tilbakemelding på det, og bekreftet at vi så helt likt på den saken.

– Hva slags vurdering var dere enige i?

– At det her var et brudd på økonomiregelverket, og at dette ikke var i samsvar med de fullmakter som var gitt fra Stortinget. Så vi har samme grunnvurderinger som Justisdepartementet har, og som justisministeren har orientert om gjennom pressekonferanse og andre typer pressemøter.

– Men i dette brevet så står det jo at Justisdepartementet kunne ha avdekket dette før om oppfølgingen av underliggende etater hadde vært tettere?

– Og det er altså i samsvar med det som Justisministeren har sagt hele veien, for her har det skjedd et brudd i NSM. Så må man gå gjennom sakskomplekset i sin helhet, sier Vedum og viser til granskingsutvalget som er nedsatt under tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrems ledelse, svarer Vedum.