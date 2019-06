Vedtok tre nye bompengeprosjekter

– Det må jeg virkelig si. Å lytte til denne debatten her i kveld, for en tidligere samferdselsminister, er å oppleve at verden virkelig har snudd seg på hodet, sa tidligere Liv Signe Navarsete (Sp) i onsdagens debatt i Stortinget.

Onsdag kveld tok Stortinget stilling til tre proposisjoner som omhandlet veiutbygging og bompengeprosjekter på totalt tre veistrekninger.

Liv Signe Navarsete (Sp) Foto: NRK

– Frp driver med fullstendig ansvarsfraskrivelse. Høyre og Venstre er i hvert fall så anstendige at de forsvarer det de er med på. Og det skal de nå ha, men Frp altså, sa en tydelig oppgitt Navarsete.

15 milliarder kroner

Bomstasjoner har blitt et stadig viktigere tema i forkant av høstens lokalvalg. Etter at nye samferdselsprosjekter har ført til flere nye bomstasjoner, har bompengedebatten for alvor skutt fart.

Dette har blitt særlig tydelig etter at bompengepartiene har fosset fram på meningsmålingene.

Flere steder har den voksende motstanden også fått politikerne til å snu i synet på hvordan bompengene skal kreves inn.

Onsdag kveld vedtok Stortinget veiutbygging og bompengeprosjekter på totalt tre veistrekninger i Telemark, Trøndelag, Hedmark og Oppland. Prosjektene skal gjennomføres av selskapet Nye Veier AS. Totalt legges det opp til å kreve inn vel 15 milliarder kroner i bompenger i de tre motorveiprosjektene Stortinget onsdag sa ja til.

Dette er Nye veier AS Ekspandér faktaboks Nye Veier AS skal stå for byggingen av over 500 kilometer motorvei de neste 20 årene. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveger som binder Norge sammen, og knytter Norge til hovedveger i utlandet. Nye veier AS ble formelt stiftet 4. mai 2015. Det nye selskapet er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Samferdselsdepartementet forvalter statens eierinteresser, og samferdselsministeren er selskapets generalforsamling. Selskapet har hovedkontor i Kristiansand. Kilde: Samferdselsdepartementet.

– Brudd på partiets troverdighet

Frp-nestor Carl I. Hagen sto i front da partiets landsmøte i vår vedtok å bruke oljefondet for å kutte en bompengegjeld på inntil 100 milliarder kroner. Hagen var ikke til stede under onsdagens stortingsmøte.

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen var en av flere som påpekte Hagens fravær.

– Dette er en så vanskelig dag for Carl I. Hagen at de færreste forstår hvor opprørt han er. For Hagen så ripper saken opp i hans mest alvorlige landsmøte i Fremskrittspartiet. Landsmøtet hvor Hagen sikret partiets sjel. For Frp skulle politikk og ikke posisjoner være viktigst. Det var Hagens linje. Nå er han utmanøvrert av de kreftene i partiet som ser på regjeringsdeltakelse som viktigere enn partiets sjel, som Hagen bygde opp, sa Lundteigen i sitt innlegg.

– Dagens økte bompengeavgifter på 15 milliarder kroner er Fremskrittspartiets valg. Carl I. Hagen kunne ikke støtte et slikt brudd på partiets troverdighet. Der gikk grensen for han.

Lundteigen fikk svar på tiltale fra Høyres Ingjerd Schou

– Vokser man selv ved å plage andre? Jeg tror svaret er nei, sa Schou, og fortsatte:

– Jeg har registrert i debatten her i kveld at når man mangler argumenter så tar man mannen, ikke ballen. Man tar mannen i hele tre minutter, selv om mannen ikke er til stede. Det er direkte uelegant.

– Et hån mot velgerne

MDGs Une Bastholm kom med skarp kritikk av motorveiprosjektene Stortinget sa ja til. Hun minte om at transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge, og at disse utslippene økte med tre prosent i 2018.

– Stortingsrepresentanter som mener at klimakrisa er noe som vi, ikke barna våre, har ansvar for har en livsviktig grunn til å stemme mot disse bompengeprosjektene. Å heller stemme for mer motorvei er å håne velgerne, særlig de yngste som skal arve klimaproblemene, sa Bastholm i sitt innlegg.

Frp ble gjentatte ganger minnet om at partiet i opposisjon, før 2013, lovte at bompengene skulle bli borte når partiet fikk makt.

– De siste fem årene har Frp satt ny norsk rekord i bompenger. Synker gjelden? Nei. Går takten i innføringen av bompenger ned? Svaret er definitivt nei, fremholdt Senterpartiets Geir Pollestad.

Stein Erik Lauvås (Ap) viste til at 170 bomstasjoner i 2013 er blitt til 245 i 2018.

– Saken gjelder noe langt mer enn bompenger. Den gjelder Frps sjel, mente Sps Per Olaf Lundteigen.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) var derimot fornøyd med Stortingets konklusjon.

– Jeg mener at det er en bra dag i dag, sa Dale.

– Vi behandler tre proposisjoner som i sum sørger for at vi bygger ut moderne, firefelts motorveier i store deler av landet, som bidrar til regionforstørrelse og er til nytte for næringslivet vårt, la han til.