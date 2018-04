– Jeg synes dette er et spennende politisk kunstverk. Selvfølgelig blir det reaksjoner, og det skjønner jeg. Men det ligger et interessant politisk budskap i bildet, som for meg blir det viktigste der, sier Vebjørn Selbekk.

Natt til 2. påskedag dukket kunstverket «Making a Martyr» opp på en husvegg i Bergen. Bildet viste en naken og korsfestet Sylvi Listhaug med en tornekrone rundt hodet.

– Kunstnerisk frihet trumfer religiøse følelser

Selbekk sier at det er mange som er opprørt og har gitt uttrykk for det i avisens kommentarfelt, men selv mener han man ikke kan rope opp om blasfemi.

– Det skal være vide grenser for kunsten. Jeg mener ytringsfriheten og den kunstneriske friheten har forkjørsrett fremfor religiøse følelser, sier han.

– Mange i kristen-Norge vil nok være uenig med meg, men selv har jeg sansen for bildet. Jeg synes det er spennende politisk kunst, forfriskende, overraskende og provoserende, som vi har altfor lite av.

– Finnes viktigere saker enn spetakkelet rundt Listhaug

– HAR SANSEN: – Jeg har sansen for bildet. Jeg tolker det som at kunstneren ønsker å peke på at det finnes viktigere ting enn spetakkelet rundt Listhaug, sier Vebjørn Selbekk. Foto: Magnar Børnes

Bildet viser flere mikrofoner og blomster rundt Listhaugs føtter, mens det på den sorte bakgrunnen er skrevet ord som «Yemen», «mass surveillance» og «norsk våpeneksport».

Det er særlig dette som tiltaler Selbekk.

– Kunstneren har plassert referanser der til Jemen og katastrofer som pågår rett foran øynene våre, men som nesten ikke dekkes av norske medier. Det får meg som mediemann til å tenke på om vi konsentrerer oss om de viktige sakene, eller om spetakkelet rundt Listhaug og hennes Facebook-post overskygger langt viktigere saker, sier Selbekk.

– Det viktigste for politisk kunst og satire er jo å skape debatt, og det har kunstneren virkelig klart her. Sånn sett kan man si at han har lyktes allerede.

Delte meninger om korsfestelse

KrF-leder Knut Arild Hareide har ikke vært like begeistret som Selbekk for kunstverket. 2. påskedag uttalte Hareide til Bergens Tidende at han synes kunstuttrykket er usmakelig, og at han tror det sårer mange.

Også Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug sa til Bergens Tidende at han reagerte på bildet og kunstnerens bruk av kors.

– Korset er et veldig sterkt symbol, særlig i påsken. Det viser til Jesu død. Men han døde for å skape forsoning, ikke for å skape aggresjon, sa Nordhaug til avisen.

Vebjørn Selbekk sier han forstår at noen kan reagere på bruken av korsfestelsen i Listhaug-bildet, men deler ikke selv den reaksjonen.

– Personlig reagerer jeg ikke på det. Korsfestelsen er et sterkt symbol i vår kultur, og denne gatekunstneren er ikke den første som benytter seg av det.