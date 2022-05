Varsler tøffe forhandlinger: – Et usolidarisk bistandsbudsjett

– Det er jo et usolidarisk bistandsbudsjett. Her velger man å la verdens fattigste ta regningen for mottaket av ukrainske flyktninger til Norge. Det er ikke nødvendig, sier Kari Elisabeth Kaski.

Hun er finanspolitisk talsperson i SV – regjeringens budsjettpartner.

– Kommer dette til å bli sentralt for dere i forhandlingene?

– Ja, det er helt klart. Både det å få et mer grønnere budsjett, et mer rettferdig budsjett og et mer solidarisk budsjett, der verdens fattigste ikke må ta regningen for mottak av flyktninger til Norge, vil være viktig for oss.

Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV. Foto: William Jobling / NRK

Kaski understreker imidlertid at SV ikke vil stille noen tallultimatum før de går inn i forhandlingene.

– Men vi har vært veldig tydelige på at vi ikke vil ha bistandskutt, og heller egentlig styrke bistanden i situasjonen vi står i akkurat nå, sier hun.

Rekordhøyt bistandsbudsjett

I revidert nasjonalbudsjett for 2022 foreslår regjeringen å øke bistandsbudsjettet med 3,6 milliarder kroner, til totalt 44,9 milliarder.

Men 5,8 milliarder av bistandskronene skal sendes til norske kommuner for å finansiere mottak av ukrainske flyktninger. Altså får bistandsmottakere i andre land mindre enn det som egentlig ble vedtatt i statsbudsjettet i desember.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp). Foto: Mats Rønning / NRK

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) viser til at Norge har et rekordhøyt bistandsbudsjett, til tross for omprioriteringene.

– Det skal vi bruke til å bekjempe sult, forbedre matsikkerheten, lindre nød og gi vern, i tillegg til innsats for klimatilpasning og langsiktig utvikling, sier hun.

KrF: – Brutale bistandskutt

Kjell Ingolf Ropstad, KrFs finanspolitiske talsperson, mener regjeringens bistandskutt er brutale.

– Samtidig som Norge håver inn penger på økte energipriser på grunn av krigen i Europa, tar regjeringen fra verdens fattigste for å bruke pengene i Norge. Det er hjerteskjærende, sier han.

Kjell Ingolf Ropstad, finanspolitisk talsperson i KrF. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Han mener Norge nå sender regningen for flyktningene i Ukraina til verdens fattigste.

– Vi kan ikke løse en katastrofe og samtidig skape nye. Situasjonene i andre kriserammede områder blir ikke bedre av krigen i Ukraina, tvert imot, mener Ropstad.

Bistands-Norge mener de ikke ble hørt

I mars sendte ledere for 41 organisasjoner et felles brev til regjeringen der de ba om at krisepakken til Ukraina skulle holdes utenfor bistandsbudsjettet.

I dag ble det likevel kjent at regjeringen vil bruke av nettopp bistandsmidlene for å finansiere mottak av ukrainske flyktninger i Norge.

Forslaget blir møtt med sterke reaksjoner fra blant annet Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, CARE Norge, Plan International Norge, Flyktninghjelpen og UNICEF.

Generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp, mener det er ubegripelig at regjeringen vil kutte i hjelpen til de fattigste. Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud

– I en situasjon der Norge profitterer stort på krigen, er det ubegripelig at man i det hele tatt vurderer å kutte en eneste krone på hjelp til de fattigste, sier generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.

– At Norge nå blir den største mottakeren av norsk bistand henger ikke på greip, det er provoserende, sier Henriette K. Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Egeland: – Nå setter vi vår lit til Stortinget

Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, mener bistandskuttene kommer på det verst tenkelige tidspunktet.

– Mens det er nødvendig å begrense oljepengebruken i Norge for å unngå økt inflasjon og høye renter, er ikke dette et argument for å kutte i bistanden til mennesker med desperate humanitære behov i Afghanistan, Somalia eller Jemen. Slike kutt påvirker ikke renter og inflasjon i Norge, sier han.

Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland mener bistandskuttene kommer på det verst tenkelige tidspunktet. Foto: Becky Bakr Abdulla / Flyktninghjelpen

Generalsekretær i CARE Norge, Kaj-Martin Georgsen, reagerer også sterkt på bistandskuttene.

– Likestilling og kvinners rettigheter er på retur i flere land. Regjeringens forslag sier farvel til de varslede satsingene og innebærer kutt i arbeidet for jenter og kvinner i verden, sier Georgsen.

UNICEF Norge påpeker at store deler av kuttene i bistandsbudsjettet er tatt fra FNs organisasjoner og fra støtten til utdanning.

– Det er tragisk at regjeringen har valgt å kutte i global bistand, og spesielt tragisk at regjeringen har singlet ut verdens barn og tatt pengene fra dem, sier Camilla Viken, generalsekretær i UNICEF Norge.