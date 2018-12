Varsler stornedleggelse av kirker i Oslo

Kirken i Oslo må spare minst 10 millioner kroner i året. Derfor kuttes det nå kraftig i driften, og flere kirker må stenge dørene for menighetene.

Kirkeverge Robert Wright i Oslo er ikke bekymret for at kirkene vil bli stående tomme framover. Den Norske Kirke kommer til å leie ut byggene. Ifølge Wright er det stor pågang fra andre kristne meningheter som ikke tilhører den norske kirke, som ønsker å leie byggene til sine møter.

De fem kirkene som nå stenges er: Bakkehaugen, Sofienberg, Lilleborg, Iladalen og Klemetsrud kirke.

Fossum, Ellingsrud og Østre Aker Kirke ble foreslått lagt ned, men for disse kirkene er den endelige avgjørelsen utsatt til sommeren.

Slår sammen

I tillegg til disse åtte, skal Trefoldighetskirken slås sammen med Domkirken, og skal fremover få en annen, bredere profil, ifølge Wright.

Det er i dag totalt 64 kirker i Oslo.

– Stort ansvar

Biskop i Oslo bispedømme Kari Veiteberg sier det hviler et stort ansvar på Den Norske Kirke for å forvalte kirkebyggene.

– Vi må som den norske kirke, på grunn av vår tradisjon og vår historie som statskirke, innse at det er vi sitter med disse kirkerommene. Derfor må vi spørfre oss selv hvordan skal vi etisk forvalte byggene i vår tid når vi er et land med flere trosretninger, sier Veiteberg, som argumenterer for en mer åpen kirke.

Kirkeverge Robert Wright sier til NRK at det er et vedlikeholdsetterslep på mellom en og to milliarder kroner på kirkene i Oslo.