Varsler omkamp om smitteplan – mener koronakrangler kunne vært unngått

– Det er ikke noe annet enn en unnlatelsessynd fra regjeringens side, sier Ingvild Kjerkol (Ap) til NRK.

Stortingspolitikeren mener koronapandemien har vist at det er akutt behov for en nasjonal handlingsplan – slik Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV foreslo i fjor.

Regjeringen stemte nei til forslaget den gangen, noe VG omtalte i mars, men nå vil Sp og Ap legge frem forslaget på nytt.

– Behovet for det ble bekreftet da de mest utsatte kommuner som Sel sto alene i starten. Dette hadde man absolutt skulle hatt på plass, sier Kjerkol til NRK.

Den lille kommunen nord i Gudbrandsdalen var en av de verst rammede i midten av mars da hver sjette innbygger satt i karantene.

Kjersti Toppe i Senterpartiet mener mye kunne vært unngått hvis en nasjonal handlingsplan hadde vært på plass:

– Vi har sett at passasjerer som kommer fra Italia til Torp kan reise fritt hjem, mens de som ankommer Gardermoen blir satt i karantene. Sånn kan vi ikke ha det, sier Toppe.

Hun mener det blir for tilfeldig hvordan kommunene håndtere smittevern i dag.

– Hvis vi hadde hatt en nasjonal plan måtte alle kommuner vært pålagt å ha et lager med smittevernsutstyr. Smittevern er alt fra å kontrollere flyplasser, til å ha lager og drive med renhold og desinfisering. Det krever at smittevernsleger blir hørt i kommunen, sier hun.

Kastet seg rundt

På et lager i Kristiansand ligger 20.000 munnbind, fem millioner hansker og et hav av sprit, briller og vernedrakter.

– Disse munnbindene er for tiden i karantene, sier kommunelege Dagfinn Harr i Kristiansand, som også sitter i bystyret for Ap.

Han viser rundt i sentrallageret de fikk på plass på noen dager. Helst skulle han sett at de var bedre forberedt og at de hadde klarere retningslinjer å forholde seg til:

– Vi har for eksempel ansvaret for en internasjonal flyplass. Det er individuelle planer for beredskapen ved flyplasser og havner her i landet, og det er unødvendig, mener han.

Kommunelege Dagfinn Haarr i Kristiansand mener det bør være mindre kommunalt selvstyre når det kommer til smittevernregler og lagring av utstyr. Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Burde gjort mer selv

Det var smittevernlegenes faglige nettverk som spilte inn til Stortinget at det var behov for å samordne beredskapen i kommunene. De var særlig bekymret for en smittesituasjon.

Men regjeringspartiene stemte altså ned forslaget om en nasjonal handlingsplan.

– Jeg synes det er altfor enkelt å peke på at denne pandemien ville vært håndtert bedre dersom Stortinget hadde fått flertall for å starte et arbeid med en nasjonal handlingsplan i fjor. Den ville uansett ikke ha vært ferdig da denne korona-pandemien brøt ut, sier helsepolitisk talsperson i Frp, Åshild Bruun-Gundersen.

Hun mener betydningen av en nasjonal handlingsplan er overdreven:

– Det viktigste for et godt smittevern er god ledelse i kommunen. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV styrer de fleste av kommunene i Norge, så de har jo hatt rikelig med anledninger til å ta tak i dette, mener hun.

Ingvild Kjerkol (Ap) tror mye ville vært annerledes dersom de hadde fått gjennomslag for en nasjonal smittevernplan i fjor Foto: Ole Berg-Rusten

Kjerkol er enig i at en evaluering må skje over hele det politiske spektre.

– Men sitter du i regjering så har du et særlig ansvar. Og en av sakene Erna Solberg har løftet er jo nettopp beredskap, sier hun.

– Men hvor langt ville dere ha kommet med en nasjonal handlingsplan hvis dere hadde fått flertall i fjor?

– Da hadde i hvert fall Stortinget gjort de nødvendige forberedelsene og smittevernlegene kunne fått en kjøreplan fra dag én. Det ville ha ført til færre konflikter mellom kommunene og krangler mellom kommuner og stat når man innførte lokale karantenebestemmelser, mener hun.

Uenig i effekt

Helseminister Bent Høie påpeker at det finnes en nasjonal smittevernsplan, og har liten tro på at en nasjonal handlingsplan for smittevern ville ha påvirket situasjonen vi nå står i.

– Sannsynligvis ikke i det hele tatt. Hvis den planen hadde blitt startet i fjor sommer, ville den knapt nok vært ferdig på det tidspunktet hvor koronaen rammet oss, sier Høie.

Høie er åpen for at granskingsutvalget, som nå skal settes ned for å evaluere håndteringen av koronautbruddet, også vil trekke fram punkter som også ville ha inngått i en slik handlingsplan. Men mener den altså ikke ville ha hatt noen påvirkning på dagens situasjon.

Han tror heller ikke at en handlingsplan kunne ha redusert problemet med at lageret av smittevernutstyr har vært for lite.

– Det handler om lokale smittevernplaner som vi har, og som ligger der. Så har vi sett at vi på smittevernutstyr ikke har hatt god nok beredskap verken lokalt eller nasjonalt, sier Høie.