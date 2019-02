Varsler om Giske-kandidatur: – Et signal om at én mann er viktigere enn alle varslene

Trond Giske trakk seg i fjor som nestleder i Arbeiderpartiet nasjonalt, etter flere anklager om upassende og trakasserende oppførsel. Nå har Giskes lokalparti, Trondheim Arbeiderparti, foreslått ham som ett av flere styremedlemmer til Trøndelag Arbeiderparti.

Det har fått leder av Oslo Ap til å reagere.

Også bydelsutvalgsleder Line Oma, som var en av dem som varslet om Giske, er kritisk. Hun mener at dersom Arbeiderpartiet gir Giske nye tillitsverv nå, setter partiet en lav standard.

– Jeg hadde håpet at Arbeiderpartiet skulle sette en høy standard for hvordan man skal håndtere slike saker, og at partiet skulle sende et signal til samfunnet. Dette er ikke verdig Arbeiderpartiet som et likestillingsparti, sier hun i Dagsnytt 18.

Ikke verdig tilliten

Oma, som tidligere har kritisert Ap-ledelsen for å invitere Giske inn igjen i varmen, syns ikke det henger på greip at Giske nå kan være aktuell som ny nestleder i fylkespartiet i Trøndelag.

Trond Giske under årsmøtet i Trondheim Arbeiderparti 2. februar. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Hun mener at den profilerte Ap-politikeren ikke har nok tillit til å få et slikt verv, og at et mulig trønder-comeback for Giske, viser at partiet ikke har kommet langt nok i oppgjøret mot seksuell trakassering.

– Jeg syns dette sender et signal om at det er én mann i Arbeiderpartiet som er viktigere enn alle varslene til sammen, og om at det er én mann i Arbeiderpartiet som er viktigere enn partiet som helhet, sier hun.

Trond Giske har ikke besvart NRKs henvendelser tirsdag.

Stenseng: Tar varsling på alvor

I et brev tidligere denne måneden, avsluttet partiledelsen i Arbeiderpartiet varslersakene mot Giske, og åpnet for hans «fulle deltakelse i partiet». Samtidig understreket partileder Jonas Gahr Støre at «tillit er noe man må etablere over tid».

FERDIG MED SAKEN: Partisekretær Kjersti Stenseng og Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det ikke er grunnlag for å se på Giske-saken på nytt. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng understreker i en SMS til NRK at sakene mot Giske nå er avsluttet, og at det er opp til Trøndelag Arbeiderparti å nominere og å velge representanter til sitt styre.

Stenseng mener partiet har tatt varslingssakene mot Trond Giske på alvor.

– Arbeiderpartiet tar varslersaker på største alvor. Det gjelder også behandlingen av varslersakene mot Trond Giske, som ledet til at han gikk av som nestleder og finanspolitisk talsperson, som følge av brudd på partiets retningslinjer.

– Har tatt sin straff

Leder i valgkomiteen i Trøndelag Ap og mangeårig stortingsrepresentant Jorodd Asphjell, sier i Dagsnytt 18 at Giske har tatt sin straff, og «kanskje vel så det».

TILLIT KAN GJENSKAPES: – Tillit er ikke noe du har, det er noe du kan gjenskape. Så får vi se om landsmøtet i Trondheim Arbeiderparti ønsker å gi den tilliten, sier leder i valgkomiteen i Trøndelag Ap, Jorodd Asphjell. Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

– Jeg har stor respekt for dem som mener at det er for tidlig. Men det er også folk som mener at dette er på tide, sier han.

Valgkomiteen i Trøndelag skal de neste dagene avgjøre om de innstiller Giske som kandidat til styremedlem i fylkespartiet. Fylkesårsmøtet den første helgen i mars bestemmer om trønderprofilen blir valgt.

– Vi skal ha respekt for at varslere syns dette er for tidlig. Men nå er det samtidig gitt åpning for at han kan søke nye verv. Det må vi ta med i vurderingen, sier Asphjell.