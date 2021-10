Varsler kamp mot abortendringer i Stortinget

Partiene på Stortinget legger i dag siste hånd på fordelingen av komitéverv.

Men NRK kan allerede nå fortelle at Trøen, som var stortingspresident i forrige periode, blir Høyres «nye Bent Høie».

– Høyre har gått til valg på å beholde abortloven slik den er i dag. Her er KrF og Høyre helt på linje, sier Trøen til NRK.

Samtidig er Høyres ferske helsetopp enig med den nye helseministeren Ingvild Kjerkol (Ap) i at det er viktig å ivareta de som går gjennom en abort og tar abort.

– Vi trenger å styrke hjelpen rundt dem, sier Trøen.

Også fungerende KrF-leder Olaug Bollestad skal inn i helse- og omsorgskomiteen.

– Det vil være viktig for KrF å være representert i akkurat denne komiteen for å forhindre en utvidelse av abortloven til uke 18, og et svekket rettsvern for det ufødte liv, sier hun.

– KrF vil være en tydelig stemme for menneskeverdet og si klart nei til utvidelse av abortloven vi vet mange av partiene på Stortinget står for.

MINISTER: Fungerende KrF-leder Olaug Bollestad (t.v.) overlot nylig stillingen som barne- og familieminister til Kjersti Toppe (Sp). Foto: Heiko Junge / NTB

Rødgrønn splittelse

Nettopp KrF sørget for at abortloven ble endret og strammet inn i forrige stortingsperiode. Det skjedde ved at kvinner som er gravide med flerlinger, og som ønsker å fjerne noen av fostrene, må få saken behandlet i nemnd.

Fakta om abortloven Ekspandér faktaboks Abortloven ble vedtatt i Stortinget 30. mai 1978 og trådte i kraft 1. desember samme år.

Den lovfester selvbestemt abort til 12. svangerskapsuke. Etter uke 12 kan en nemnd innvilge abort dersom det er fare for kvinnens helse, kvinnen er i en vanskelig livssituasjon, det er fare for sykdom hos fosteret eller graviditeten er et resultat av voldtekt eller incest.

Etter utgangen av 18. svangerskapsuke (17 uker og 6 dager) kan svangerskapet ikke avbrytes hvis det ikke er særlig tungtveiende grunner for det.

Etter uke 22 skal det ikke innvilges abort med mindre fosterets tilstand er uforenlig med liv eller truer morens liv og helse.

KrF fikk i regjeringsforhandlingene på Granavolden gjennomslag for at kvinner som er gravide med flerlinger, og som ønsker å fjerne noen av fostrene, må få saken behandlet i nemnd. Den historiske innstrammingen ble vedtatt i juni 2020.

KrF fikk derimot ikke gjennomslag for ønsket om å endre abortlovens paragraf 2c, som tillater senabort ved alvorlig sykdom hos fosteret.

De siste årene har det vært nedgang i antall aborter i Norge. I 2020 ble det utført 11.081 svangerskapsavbrudd, mot 12.733 i 2017. Antallet har sunket mest i aldersgruppen 20–24 år.

I fjor fikk 514 av 578 kvinner som søkte utført abort etter uke 12. 40 fikk avslag, men av disse fikk 12 medhold i klagen sin. (Kilder: NTB, FHI, NRK)

Dagens abortlov lovfester selvbestemt abort til 12. svangerskapsuke. Etter uke 12 kan en nemnd på spesielle vilkår innvilge abort.

Men både Arbeiderpartiet og SV ønsker å liberalisere abortloven ved å utvide retten til selvbestemt abort. Senterpartiet ønsker derimot å beholde dagens abortlov.

I den ferske regjeringsplattformen vil Ap og Sp «nedsette et utvalg som skal se på abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort, og alternativer til dagens abortnemnder.»

ABORTSTRID: Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre (t.v.) og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum la nylig fram sin plattform i Hurdal. Foto: Torstein Bøe / NTB

– Drømmekomité

Men helsefeltet rommer langt mer enn den betente abortdiskusjonen.

Tone Wilhelmsen Trøen (55) fra Akershus overtar nå som Høyres helsetopp etter Bent Høie, som har hatt rollen i 12 år. Han ledet helse- og omsorgskomiteen på Stortinget i fire år, før han satt som helseminister i åtte år.

Trøen mener hun har havnet i en drømmekomité, men sier med et smil at hun må «stå opp enda tidligere og legge seg enda senere» for å kunne følge opp Høies innsats.

Hun har også en hilsen til den nye regjeringen.

– For Høyre er det viktig at vi har en helsetjeneste hvor køene og ventetidene går ned, og at pasientene har reell valgfrihet, sier Trøen.

– Når den nye regjeringen vil reversere fritt behandlingsvalg, uten at de ser at de har en plan for å sikre at pasienter skal ha reell valgfrihet og finne den behandlingen som er best for dem, vitner det om at man har mer tillit til systemet enn til folk og pasienter.

Den ferske helsetoppen varsler også fortsatt kamp for rusreformen, som smuldret opp i Stortinget før sommeren.

– Vi vil jobbe for at rusreformen blir vedtatt i Stortinget. Det er veldig viktig for dem som sliter med rus. Vi er veldig tydelige på at Norge trenger rusreformen, sier Trøen.