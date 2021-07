Varsler full gjennomgang av bånd mellom rusforening og politiet

− Politiet er avhengig av tillit og legitimitet i befolkningen. Da er det et ledelsesansvar å gripe inn dersom det skapes et inntrykk hvor tilliten til politiet utfordres, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i pressemeldingen.

Politidirektoratet har tidligere varslet en gjennomgang av midlene de har gitt til den omdiskuterte organisasjonen Norsk Narkotikapolitiforening.

Det skjedde etter at blant annet NRK omtalte de nesten 3 millioner kronene som organisasjonen har fått av Politidirektoratet mellom 2001 og 2018.

− Det skal være et klart skille mellom rollen som politi og engasjement i politisk eller frivillig arbeid. Det er først når rolleskillet er eller oppfattes som utydelig at dette blir problematisk og kan føre til misforståelser, sier Bjørnland i meldingen.

I meldingen står det at direktoratet har igangsatt et arbeid for å bidra til at det er et klart skille mellom politiet og frivillige foreninger hvor politiansatte er medlemmer.

Den siste tiden har synliggjort at bruk av ordet «politi» i navnet på frivillige foreninger kan være uheldig og skape usikkerhet rundt rollen som politiets myndighetsutøver og politiansattes arbeid i frivillige foreninger, heter det i pressemeldingen.

– Bør være uavhengig gransking

Katrine Holter er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Politihøgskolen. Holter har den siste uken tatt til orde for en uavhengig gransking av forholdet mellom politiet og NNPF, for å gjenopprette tilliten til politiet. Bakgrunnen er at «inntrykket nå er at det er vel tette bånd mellom NNPF og politiet».

Katrine Holter er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Politihøgskolen. Foto: Advokatfirmaet Sulland

Ansvaret for å få i gang en slik gransking ligger hos Justisministeren, sier Holter.

– Det er grunn til å spørre om NNPF i for stor grad har fått opptre som politiet sin ruspolitiske forening. En gransking er nødvendig for å avdekke hva som har skjedd her, og hvor langt rolleblandingen går.

– Hva tenker du om at politidirektøren nå varsler full gjennomgang av saken?

– Det er prisverdig, men det pleier sjelden å være en god idé at man skal granske seg selv. En slik gransking bør gjøres av en uavhengig nedsatt kommisjon. Dette underbygges i særlig grad av at NNPF har såpass mange medlemmer i politietaten. Det vil være vanskelig for politietaten selv å foreta en slik gransking med et helt habilt blikk, sier Holter.