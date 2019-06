I vakta på Politihuset i Oslo, står en mann og skriver en flere sider lang anmeldelse av arbeidsplassen sin. Vi kaller ham «Ole».

Han tør ikke å vise ansiktet sitt fordi han er livredd for ikke å få ny jobb, redd for ikke å få jobbe med det han er utdannet til og elsker: Å hjelpe barn og unge som sliter.

Nå er han sykemeldt fra jobben sin på Stokkekollektivet. «Ole» mener barn og unge med rus- og adferdsproblemer, som blir plassert på barnevernsinstitusjonen, ikke får den behandlingen de har krav på.

«Ole» er en varsler. Han har meldt fra til alle tilsynsmyndigheter om at forholdene for ungdom på Stokkekollektivet, etter hans syn, ikke er i tråd med det ungene har krav på. Nå håper han at politiet skal etterforske hva som egentlig foregår på arbeidsplassen han aldri orker å gå tilbake til.

«Vi har ikke blitt kontaktet av politiet med informasjon om at vi er anmeldt, og vet følgelig ikke hva vi er politianmeldt for», skriver institusjonen i et tilsvar til NRK.

Mistet sønnen etter overdose

Samtidig som «Ole» står på politihuset, kjører flytoget inn på Oslo S.

På toget sitter en kvinne og hennes mann. Hennes 18 år gamle sønn døde av en overdose fjor. Han hadde rømt fra Stokkekollektivet.

Nå skal moren møte «Ole», som forsøkte å hjelpe sønnen hennes mens han var i behandling på Stokkekollektivet.

STERKT MØTE: – Jeg syns så synd på henne. Han var en fin gutt, sier «Ole», som nå anmelder barnevernsinstitusjonen han jobber på. Kvinnens sønn (18) døde av en overdose i fjor, da han hadde rømt fra Stokkekollektivet. Du trenger javascript for å se video. STERKT MØTE: – Jeg syns så synd på henne. Han var en fin gutt, sier «Ole», som nå anmelder barnevernsinstitusjonen han jobber på. Kvinnens sønn (18) døde av en overdose i fjor, da han hadde rømt fra Stokkekollektivet.

Sønnen var 17 da han ble plassert der av barnevernet i hjemkommunen, et helt annet sted i landet, fordi moren selv ba om at han måtte få hjelp.

– Sønnen min var spesiell. Han hadde et godt hode, fikk seks i flere fag, men hadde dessverre et rusproblem, sier hun til NRK.

Moren mener at det var mye som gikk galt med sønnen på Stokkekollektivet, men at «Ole» var den ansatte som hadde best dialog og kontakt med sønnen.

Kanskje han kan forklare henne hva som gjorde at sønnen rømte og at hun måtte begrave ham i fjor sommer?

– Hvor godt likt han var og at det var 300 av hans venner i begravelsen, sier vel sitt, mener moren.

– Jeg syns så synd på henne. Han var en fin gutt og han var motivert, men han fikk ikke brukt det i sin behandling, sier «Ole».

KLAGET: Moren til den 18 år gamle gutten har klaget til Fylkesmannen. Nå åpnes det full gransking. Foto: Helle Fjelldalen / NRK

Beklaget i etterkant

Moren mener at alt gikk feil for sønnen på Stokkekollektivet. At han ble utsatt for urett, fikk lite mestringsfølelse, at lovnader ikke ble fulgt. Han skrek i telefonen og ville hjem, blant annet da han ble plassert på isolat, ifølge moren.

Stokkekollektivet er en del av Klokkergårdstiftelsen. Styreleder og advokat Ove Andersen svarer skriftlig på vegne av institusjonen.

«Kollektivene benytter ikke isolat. Det refereres til en inntakstur av fire dagers varighet. Vanligvis ringer vi ikke familie mens inntaksturen pågår. Mor syns dette var svært vanskelig, noe vi har uttrykt forståelse for og beklaget i etterkant.»

«Ole» mener også det var mye som gikk galt i behandlingen av 17-åringen.

– Han ble fryst ut. Mistenkt for ting han motbeviste. Han var ærlig, men ble flyttet ut av huset, selv om han egentlig hadde gjort det riktige ved å si fra til de ansatte. Han fikk det vi kalte «konsekvenser», som egentlig er en straff. Jeg skjønner godt at han dro – og hvorfor, sier barnevernsarbeideren.

HJELPE: Den 18 år gamle gutten kunne vært hjulpet, mener «Ole». Foto: Helle Fjelldalen / NRK

Til dette svarer advokat Andersen:

«Vi benytter ikke isolat. Vi gjennomfører turer til et vanlig bolighus, som er godkjent av Bufetat til formålet. Ungdommene er godt opplyst om årsaken til at et opphold utenfor huset anses som nødvendig ut fra aktuell situasjon. Turen er alltid frivillig, og krever samtykke fra ungdommen.»

På Grønland i Oslo møtes endelig «Ole» og mor igjen, etter at NRK har fått i stand møtet. Det er lenge siden de traff hverandre sist. Da levde fortsatt gutten hennes, og drømmen om at han skulle komme ut av rusmisbruket.

De to klemmer og klemmer, tårene renner. Begge er sterkt preget av møtet, og moren er glad for å få svar på noen av spørsmålene hun hadde.

Flere klager hos fylkesmannen

NRK har vært i kontakt med flere foreldre som reagerer på behandlingen ved institusjonen, og har fått innsyn i flere klagesaker som er under gransking. Denne uken kom også en foreløpig rapport som konkluderer med at institusjonen brøt loven i behandlingen av en enkeltperson.

Stiftelsen understreker at det er en foreløpig rapport, og at de skal vurdere innholdet.

«Vi er enige i at forholdene rundt denne ene ungdommen var uforsvarlig på Stokkekollektivet, og ba derfor om å fristilles fra oppdraget», skriver styrelederen.

– De siste klagene vi har fått på Klokkergårdstiftelsen avdeling Stokkekollektivet, ser vi veldig alvorlig på, sier direktør for oppvekstavdelingen hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Kari Evensen.

Fylkesmannen har nå åpnet det de kaller en full systemrevisjon.

– Det betyr at vi skal se på om hele driften er forsvarlig. Vi skal intervjue alle de ansatte og snakke med alle parter etter saken med så tragisk utfall, sier avdelingsdirektør Kari Evensen.

Stokkekollektivets leder, Hilde B. Fjelldal, skriver i e-post: «Vi imøtegår denne revisjonen ved å forelegge etterspurt dokumentasjon, og samarbeide slik at aktuelle forhold kan belyses best mulig. Vi er også bundet av taushetsplikt, og finner det derfor ikke riktig å uttale oss i media.»

For moren som begravde sin 18 år gamle sønn, er det fortsatt sårt å snakke om.

– Å miste ungen sin på den måten, unner jeg ingen. Det er drivkraften for at jeg velger å snakke om det. Noen må tørre.