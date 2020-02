Varsler 50 vitner mot Bertheussen

Bertheussen er tiltalt for å ha skrevet flere trusselbrev, tagget ned sitt eget hus og forsøkt å tenne på daværende justisminister Tor Mikkel Waras bil.

– Det blir i underkant av 50 vitner. Vitnene er flere politifolk, etterforskere fra PST, Kripos og Oslo politidistrikt, sier statsadvokat Marit Formo til NRK.

AKTOR: Statsadvokat Marit Formo. Foto: Anne Melsom Bjerke / NRK

Etter det NRK vet, er det også oppført tre vitner fra teaterstykket «Ways of seeing».

Forsvarer John Christian Elden sier de ikke har sett på vitnespørsmålet ennå. Bertheussen nekter straffskyld i saken, og sier hun ikke har noe med truslene eller hendelsene å gjøre.

– Når en sak er usikker og det ikke finnes noen avgjørende bevis, kan det ofte ta lang tid i retten når alle indisier skal tværes ut. Vi har neppe mange vitner. Hun nekter skyld, skriver Elden i en SMS til NRK.

FORSVARER: John Christian Elden forsvarer Laila Bertheussen. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Høyt antall

I Sverige har man forsket på forsvarers bruk av egne ekspertvitner i 151 saker. Slike vitner kan for eksempel være teknikere, leger og psykiatere.

– 50 vitner høres ut som et høyt antall, og da burde også forsvarerne ha ekspertvitner, sier Karsten Åström, proffesor emeritus ved Lund Universitet i Sverige, til NRK.

FORSKET: Karsten Åström, professor emeritus ved Lund Universitet i Sverige.

Da forsvarerne brukte egne ekspertvitner ble tiltalte frikjent i 30 prosent av sakene, mot bare 13 prosent da de ikke brukte ekspertvitner.

– Vi fant en forskjell, ved at flere ble frikjent om de hadde egne ekspertvitner. Poenget er at om man har et eget ekspertvitne så har man kontroll over vitnet, sier Åström.

Forsvarer Elden mener bevisene er så usikre at de nødvendigvis ikke vil kalle inn spesialister.

– Vi vil ta en vurdering av det. Nå må vi gå gjennom PST sitt bevistilbud. Poenget er at de har ingen vitner eller spesialister som sier at «jo her må hun være skyldig». Alle undersøkelser sier at det er en form for tvil eller usikkerhet. Det er totaliteten de anfører. Å bruke spesialistvitner mot spesialistvitner som sier at noe er usikkert, det er ikke sikkert er nødvendig, sier Elden.

– Omfattende sak

Bertheussen er tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 115, som gjelder angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet.

Strafferammen er på opptil 16 år i fengsel, men det er neppe aktuelt å bruke øvre strafferamme i saken. Uansett er det satt av uvanlig lang tid til å behandle saken i retten.

– Det er en omfattende sak fordi det er såpass mange hendelser, og det er bevisførsel knyttes til hendelsene i ulik grad, sier statsadvokat Formo

– Det er satt av ti uker, men ikke sikkert at vi vil bruke alle ti ukene. Vi vet mer nøyaktig når fremdriftsplan og bevisoppgave er klar i løpet av våren, legger hun til.

TILTALT: Tor Mikkel Waras samboer Laila Bertheussen er tiltalt for trusler og angrep mot statsmakten. Foto: PRIVAT

En rekke hendelser

Ifølge tiltalebeslutningen skal Bertheussen i perioden desember 2018 til mars 2019 ha stått bak en rekke trusselhendelser. Trusselbrev ble sendt i posten, og utenfor huset til paret ble søppelkasser og bilen deres forsøkt påtent.

Ved flere anledninger rykket politiet ut til parets bolig i Oslo. To ganger rykket politiets bombegruppe ut til adressen.

Påtalemyndigheten mener at det er Bertheussen selv som står bak truslene mot seg og samboeren sin, samt mot ekteparet Tybring-Gjedde.

– Ovennevnte trusselhandlinger ble utført slik at det fremstod som om de var begått av en eller flere utenforstående personer som mente at noen som bodde i boligen var rasister og/eller nazister, at det var sammenheng mellom handlingene og at de var begått av samme gjerningsperson/personer, står det i tiltalen.

Før trusselepisodene skjedde, hadde Bertheussen anmeldt Black Box Teater for å ha filmet parets hus. Huset ble vist i teaterforestillingen «Ways of seeing».

Denne saken ble henlagt av politiet.

Striden rundt Black Box og Waras samboer Ekspandér faktaboks To saker pågikk parallellt i perioden desember 2018 til mars 2019: Spørsmålet om Black Box krenket privatlivets fred, og trusselsaken rundt boligen til daværende justisminister Tor Mikkel Wara og samboeren. I desember 2018 anmeldte Waras samboer, Laila Bertheussen, Black Box Teater for å ha filmet parets hus. Huset ble vist i teaterforestillingen «Ways of seeing» I perioden fra desember til mars skjedde det minst fem trusselsituasjoner rundt boligen til Wara og samboeren. Den siste episoden var 10. mars 2019, da familiens bil ble satt i brann. 13. mars siktet Oslo-politiet teaterdirektør Anne-Cécile Sibué-Birkeland og tre kunstnere for å ha krenket privatlivets fred (§ 267). Oslo tingrett godkjente ikke ransaking i denne saken, og politiet anket til lagmannsretten. 14. mars ble Laila Bertheussen pågrepet og avhørt, mistenkt for å ha tent på bilen. 18. mars frafalt siktelsen mot teateret, og Oslo-politiet trakk anken om ransaking. 23. januar 2020 ble Bertheussen tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 115, som gjelder angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Hun er også tiltalt for trusler, falsk anklage og brudd på brann- og eksplosjonsvernloven.