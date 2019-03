Varsel om trakassering i Oslo kommune ble liggende i ni måneder

Et varsel om at en leder i Oslo kommune skal ha trakassert sine kolleger gjennom flere år ble lagt i skuffen - og glemt av kommunens toppledelse.

NRK kom over saken etter å ha blitt innvilget innsyn i over 300 varslingssaker behandlet i Oslo kommune de siste to årene.

En stikkprøve skulle avdekke hva som hadde skjedd med en av sakene - ni måneder etter kommunen ble varslet:

Ingenting.

– Dette er ikke greit. Et varsel av den art burde vært håndtert umiddelbart, sier sentralt hovedverneombud Svein Mathisen til NRK.

Sentralt hovedverneombud i Oslo kommune, Svein Mathisen. Foto: Petter Sommer/ NRK

– Hva bør kommune kommunisere til varsleren i denne saken?

– De burde be om unnskyldning, og beklage at vi ikke har gjort jobben vår.

Varslet om trakassering

Saken startet 6. juni i fjor, da Oslo kommunes toppledelse fikk varselet om arbeidsmiljøet i bydelen. Ifølge varselet har de ansatte «i flere år vært utsatt for ren trakassering».

Varsleren var anonym, men hevder å ha inngående kjennskap til forholdene:

«Direkte mobbing og trakassering av ledere og ansatte kan ikke ties om lenger», står det i varselet, som NRK har fått innsyn i.

Varselet ble sendt via kommunens sentrale varslingsordning og behandlet i kommunens sentrale varslingsråd. Det består av kommunaldirektører, som er de øverste administrative lederne i Oslo kommune.

Ble lagt i en skuff

Kommunens varslingsråd bestemte seg for å avslutte varslingssaken, og å be byrådsavdelingen for oppvekst og kunnskap om å følge den opp i styringslinjen.

Det var etter at saken ble oversendt fra det sentrale varslingsmottaket til byrådsavdelingen at feilen oppsto, opplyser kommunaldirektør Bente Fagerli.

Kommunaldirektør Bente Fagerli. Foto: Vegard Venli / NRK

– Ved en feil så ble saken liggende i byrådsavdelingen og ikke oversendt ansvarlig tjenestested. Det er sterkt beklagelig, og burde ikke skjedd, sier hun.

– Kan du utelukke at dette varselet er det eneste som ikke er blitt fulgt opp, men i stedet blitt liggende i skuffen?

– Jeg er ikke kjent med at det er skjedd i andre typer saker. Vi vil nå gjennomgå våre rutiner. Vi har også endret på våre rutiner, slik at det ikke skal skje.

– Hvordan blir dette varselet som nå har ligget i skuffen i ni måneder fulgt opp av kommunen?

– Varselet er nå sendt over til bydelen, og det er allerede behandlet i bydelens lokale varslingsråd. Byrådsavdelingen vil følge saken tett.

Ber varslere ta kontakt

Feilen som nå oppdages skjedde i én byrådsavdeling, i én varslingssak. Men de siste årene har altså kommunen mottatt over 300 varslingssaker. NRK har gått gjennom konklusjonene i alle sakene. Mange er avsluttet av varslingsrådet og sendt videre i organisasjonen for oppfølging.

Internrevisjonssjef Ellen Cecilie Braathen. Foto: Vegard Venli / NRK

Internrevisjonssjef Ellen Cecilie Braathen kan ikke utelukke at det finnes flere saker som er blitt lagt i en skuff etter at varslingsrådet ba om oppfølging. Varslingsrådet vil ikke ta initiativ til en gjennomgang av sakene.

– Det er opp til hver enkelt byrådsavdeling å vurdere om de har saker som de ikke har fulgt opp eller iverksette eventuelle tiltak. Så det vil ikke bli iverksatt noen spesielle tiltak fra vår side.sier Braathen. Hun understreker samtidig:

– Dersom det er varslere som ikke har fått saken sin fulgt opp, så kan de selvfølgelig ta kontakt med varslingsordningen.