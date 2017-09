Varmere i Nordland enn på Kreta

TODELT VÆRKART: Meteorolog Siri Wiberg Horjen forklarer hvorfor finværet i nord sørger for ekstra mye nedbør i sør.

Med 23,4 varmegrader hadde Reipå i Nordland den høyeste dagtemperaturen i Nord-Norge lørdag ettermiddag. Til sammenligning var det 22 grader på Kreta.

Både Nordland og Troms pregres av sydentemperaturer i dag.

– Det ligger et høytrykk nordøst for landet som fører til østlige vinder med varmluft fra kontinentet, forteller meteorolog Siri Wiberg Horjen.

Godvær i nord sørger for ekstremnedbør i sør

Samtidig varsler NVE ekstremnedbør i sør. Det er ikke tilfeldig at landet er så todelt værmessig.

– Det er et bastant høytrykk som har ligget i nord i flere dager. Frontsystemet som kommer inn over sørvestlandet stanger i dette høytrykket, og får ikke beveget seg videre. Dermed blir det liggende med ekstremt mye nedbør over Rogaland, Agder og Telemark, forklarer Horjen.

Lørdag ettermiddag må et boligområde i Kristiansand evakueres etter at et hus ble tatt av jordras.

VARMEST: Her på Reipå var det varmest i dag, med 23,4 varmegrader. Foto: May-Helen Sørsandmo

NVE med ekstremvarsel

NVE har oppgradert flomvarselet til det høyeste nivået på fareskalaen: Rødt.

NVE omtaler det høyeste nivået slik: «Ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, krever tett oppfølging og kan medføre store skader.»

Konsekvensene kan være:

Svært mange skredhendelser; flere kan få store konsekvenser.

Omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på bebyggelse og infrastruktur. Gjentaksintervallet er mer enn 50 år.

