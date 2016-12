Varetektsfengslet advokat presset for hundretusener

Lydopptaket av en samtale mellom Mirmotahari og en torpedo ble brukt til å presse advokaten for 768.000 kroner, skriver VG lørdag.

De første og største pengeoverføringene skjedde 27. og 28. mai i 2015.

Amir Mirmotahari er blant annet anklaget for å ha bedt en torpedo kidnappe et voldtektsoffer, og han er siktet for grov korrupsjon, motarbeiding av rettsvesenet og narkotikaforbrytelser.

Fengslet i et halvt år

Han har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet etter VGs avsløring av hans virksomhet i midten av juni i år

39-åringen ble pågrepet første gang 16. juni og fengslet dagen etter basert på et lydopptak publisert i VG det gikk fram at han hadde bestilt kidnapping av en kvinne for å holde henne borte fra en rettssak mot en klient.

Mirmotahari ble i begynnelsen av september fratatt advokatbevillingen. I avgjørelsen legger nemnda vekt på at han har innrømmet at det er han som snakker på lydopptaket.

Nekter straffskyld

Advokaten hevder han bare «jattet med» i samtalen og nekter straffskyld. Siktelsen mot Amir Mirmotahari er senere utvidet til å gjelde innføring av narkotika til innsatte i fengsel.

Sist gang Mirmotahari ble fengslet var 18. november, også denne gang med brev- og besøksforbud. Advokaten hans understreker at lydopptaket ikke lenger er en del av fengslingsgrunnlaget.

– Grunnlaget for den siste fengslingen er siktelsene om grov korrupsjon, narkotika og grov tvang. Min klient nekter straffskyld for alt han er siktet for, sier 39-åringens forsvarer Anders Brosveet.