Oslo kommune fryktet at det kinesiske selskapet skulle få tilgang til kritisk infrastruktur.

Norske sikkerhetsmyndigheter er bekymret for at Russland og Kina kjøper opp eiendom, investerer i bedrifter eller får tilslag på anbud i store byggeprosjekter, som kan gi tilgang på kritisk norsk infrastruktur.

Ofte og i økende grad foregår dette fordekt, gjennom stråselskaper, sier Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NSM.

Bevisstheten rundt dette har økt dramatisk etter Russlands invasjon av Krym, og involvering i Øst-Ukraina i 2014.

Kina og Russland er de to de to viktigste landene som Politiets sikkerhetstjeneste, PST, sier tilhører gruppen land som kalles statlige trusselaktører.

NRK kan nå fortelle historien om hvordan Vann- og avløpsetaten i Oslo jobbet for å unngå at et kinesisk selskap med bånd til kinesiske myndigheter endte med å bygge en helt sentral del av vannforsyningen til Norges hovedstad.

Hvorfor var det så viktig å unngå?

– Så tvil om tryggheten rundt vannforsyningen vår

Direktør i NSM Sofie Nystrøm sier land som Kina og Russland er på utsikt etter hemmeligheter og teknologi som de kan bruke til sin fordel overfor Norge. Derfor var NSM opptatt av at Kina gjennom et selskap ikke skulle få innpass i bygging av Oslos vannforsyning.

– I en tilspisset situasjon, for eksempel som en reaksjon og for å signalisere mot norske myndigheter fra Kina, så kan denne typen infrastruktur bli misbrukt. Derfor er det i vår interesse å ha nasjonal kontroll og tillit til alle som er inne i disse verdikjedene, sier Nystrøm.

– Hva tenker du Kina eventuelt kunne gjøre med drikkevannet i Oslo?

– For drikkevann og avløp har du styringssystemer som kan påvirkes. Du kan også så tvil om tryggheten rundt vannforsyningen vår, som igjen skaper uro i befolkningen. Så det er en rekke muligheter til å påvirke og gjøre befolkningen urolig, sier Nystrøm.

– Dette er virkemidler som ikke er militære, men som går under en hybrid virkemiddelbruk som kan bli brukt i pressituasjoner i fremtiden, sier hun.

Sofie Nystrøm er direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Foto: Oda Hveem / Oda Hveem

NSM og PST ga Vann- og avløpsetaten i Oslo råd i prosessen for å bygge ny vannforsyning til Oslo. Målet var å unngå selskaper fra land som Kina og Russland.

Kina: Statlig kontroll med privat næringsliv

Oslos vannforsyning er sårbar, fordi nesten alt drikkevannet kommer fra ett sted, Maridalsvannet. En svikt her kan få alvorlige følger for byens befolkning. Derfor bygges det nå en ny vannforsyning i tillegg til Maridalsvannet, som skal ta vann fra Holsfjorden i Lier kommune, i rør inn til Oslo.

Det må også bygges nye vannforsyningstunneler, eller det som kalles et stamnett, på kryss og langs i Oslo. Det var i denne sammenhengen at Oslo og NSM var redd det skulle komme inn et konkret kinesisk selskap, som ofte byr på denne type oppdrag.

Enhver kinesisk borger eller virksomhet kan ifølge kinesisk lovverk pålegges å samarbeide med landets etterretningsapparat. Det betyr ifølge PST at aktører som i utgangspunktet har gode hensikter, kan beordres til å innhente informasjon på vegne av ettpartistaten.

Kina har også et manglende skille mellom privat sektor, stat og parti. I Kina er det en betydelig og økende statlig kontroll over privat næringsliv. Kinesiske myndigheter har dessuten en strategisk kampanje for å involvere kommersielle teknologiselskaper i militær modernisering. Resultatet er at det er svært utfordrende å skille mellom rent kommersielle aktører og aktører som utnyttes til etterretningsformål, går det fram av PSTs åpne trusselvurdering.

NSM ga råd i om lag 50 saker i fjor

I fjor jobbet NSM med om lag 50 saker der de ga råd til virksomheter i saker som kunne være sikkerhetstruende. Årsaken var mistanke om at land som Kina eller Russland på en eller annen måte var inne i et anbud, eller et oppkjøp av eiendom eller et selskap.

– Det kan være eiendomsinvesteringer rundt forsvarsanlegg. Det kan være underleverandører som blir kjøpt opp for å få fotfeste i viktige verdikjeder. Det kan være deler til militære anskaffelser. Det er et bredt spekter av virkemiddel vi ser som blir brukt. Så økonomiske transaksjoner, både anbudsprosesser og andre ting, er en del av virkemiddelpakken som brukes mot Norge, sier Nystrøm.

NSM gjør da vurderinger om de mener handelen er trygg, eller om den bør stoppes.

– Dette er vanskelige vurderinger. Den egentlige eier gjemmer seg ofte bak stråselskaper, det er mye informasjon som skal nøstes i for å få all informasjon på bordet for å gjøre de gode beslutningene, sier Nystrøm.

– Sårbarheter som kan utnyttes til sabotasje

Inni fjellhallen ved Huseby i Oslo, mange meter under bakken, står boremaskinen som skal gnage seg 19 kilometer gjennom fjellet, i retning Holsfjorden. Her ved Huseby vil råvannet fra Holsfjorden komme ut, og her skal det behandles og filtreres.

Jan Tobiassen er direktør for styring og utvikling i Vann- og avløpsetaten i Oslo. Han har også det overordnede ansvaret for sikkerheten.

– Når vi bygger et nytt vannbehandlingsanlegg og en ny leveranse inn til Oslo, så må vi ivareta sikkerheten fra første stund. Det vi ikke ønsker er å få bygget inn sårbarheter i det nye anlegget. Sårbarheter som kan utnyttes til sabotasje på et senere tidspunkt, for eksempel ved at det hele kan sprenges, sier Tobiassen.

– Helt konkret, så var det et kinesisk selskap som dere var bekymret for. Kan du si litt om hva som skjedde?

– Nasjonal sikkerhetsmyndighet NSM tipset oss om et selskap som kunne være aktuelt for å levere tilbud til ny vannforsyning Oslo. Selskapet hadde tilknytning til den kinesiske staten. Det kan skape utfordringer for oss. Det vi er redde for der er enten at informasjon om vår samfunnskritiske infrastruktur skal komme dem i hende, eller at de skal finne på å bygge inn sårbarheter i vannforsyningen som kan utnyttes på et senere tidspunkt, sier Tobiassen.

– Reduserte muligheten for at denne uønskede aktøren skulle komme inn

Hvordan løste Oslo kommune dette, for å unngå at det kinesiske selskapet leverte et tilbud, og senere kunne risikere å få jobben? Dette er sensitive spørsmål, og Tobiassen veier sine ord.

– Det vi gjorde var at vi stilte konkrete kvalitetskrav i anskaffelsen, som reduserte muligheten for at denne uønskede aktøren skulle komme inn på byggesiden.

– Er dette lovlig?

– Ja. Vi brukte det mulighetsrommet som ligger i anskaffelsesreglementet.

Jan Tobiassen er avdelingsdirektør i Vann- og avløpsetaten i Oslo. Foto: Tormod Strand / NRK

Tobiassen vil ikke si hvilket kinesisk selskap det dreier seg om. Prosessen endte med at det ikke kom noe tilbud fra det kinesiske selskapet.

– All informasjon om vår infrastruktur lå åpent

Han erkjenner at bevisstheten rundt kritisk infrastruktur ikke var så god for noen år siden, og er ærlig på at hadde dette skjedd for 15 år siden kunne vannforsyningen til Oslo vært delvis bygd av Kina.

– For 15 år siden var Vann- og avløpsetaten lite bevisst på sikkerhet. All informasjon om vår infrastruktur lå åpent tilgjengelig for alle. Vi inviterte gladelig hvem det måtte være på besøk i våre anlegg. Situasjonen har endret seg drastisk de siste 10–12 årene, sier Tobiassen.

NSM bekrefter dette bildet, at lav bevissthet tidligere kan ha gjort at land som Kina og Russland har kommet seg inn på eiersiden i virksomheter, som kan være sikkerhetstruende.

– Det er korrekt. Vi behandler den informasjonen vi får rapportert, men bekymringen vår er alt det vi ikke ser og ikke får behandlet på en god måte. Akkurat nå vet vi at det er flere eiendommer og selskaper som har kinesisk eller russisk opphav, som vi ikke klarer å avdekke. Bevisstheten hos næringslivet bør bli bedre. sier direktør i NSM Sofie Nystrøm.

Den kinesieske ambassaden: Sjokkert

Den kinesiske ambassaden i Oslo skriver i en kommentar til saken at Norge hevder de er et land med rettssikkerhet og markedsøkonomi. Ambassaden skriver de er sjokkert over den målrettede markeds-manipulasjonen i denne saken, og vil utrykke sin motstand mot den urettferdige behandlingen av kinesiske selskap.

Det er å håpe at myndigheter i Norge har konkrete bevis, i stedet for å kaste ut falske anklager. Ellers vil dette ikke bare ødelegge tilliten utenlandske selskaper har til det norske markedet, men også skade Norges rykte som et fritt og åpent samfunn, skriver ambassaden.

Ambassaden skriver også at det ikke er riktig at kinesiske borgere og selskaper kan bli tvunget til å samarbeide med etterretningsvesenet. Det er en uriktig gjengivelse av kinesisk lov, ifølge Kina.