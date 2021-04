Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Helseminister Bent Høie har til nå vært taus om hvilke vaksineprodusenter regjeringen hadde kontakt med i fjor sommer.

Men nå bekrefter Helsedepartementet kontakten med Pfizer i et innsynsavslag til NRK.

NRK har i flere måneder bedt om innsyn i all dialog med vaksineprodusentene i perioden februar-oktober i fjor.

– I den aktuelle perioden var det bare kontakt mellom HOD og henholdsvis AstraZeneca og Pfizer. Når det gjaldt de andre selskapene gikk dialogen gjennom EU sin styringsgruppe for vaksineanskaffelser, skriver departementet.

Helsedepartementet nekter fortsatt å gi innsyn i dokumentene, inkludert eventuelle pristilbud eller forhandlinger om levering av vaksinedoser.

– En offentliggjøring av en slik dialog vil kunne skade og vanskeliggjøre det tillitsforhold som må være mellom parter i forhandlingene, noe som igjen vil kunne føre til en dårligere forhandlingssituasjon for departementet og regjeringen, skriver departementet i avslaget.

– Uholdbar begrunnelse

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad rister på hodet over Helsedepartementets hemmelighold.

UHOLDBART HEMMELIGHOLD: Senterpartiets Marit Arnstad mener regjeringens begrunnelse for å holde kontakt med vaksineprodusentene hemmelig er uholdbar. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

– Jeg mener det er en uholdbar begrunnelse, sier Arnstad til NRK.

– Du kan ikke gjemme deg bak en paragraf om forretningshemmeligheter for å unngå en politisk debatt om hva som var de riktige strategiene knyttet til vaksinering i Norge.

Høsten 2020 valgte regjeringen å slutte seg til EUs felles innkjøpsavtale for vaksiner. Vaksineprogrammet har fått sterk kritikk i flere land for å gå for tregt, og har også vært preget av konflikt. EU varslet nylig søksmål mot AstraZeneca etter uenighet om vaksineleveranser.

Flere land som inngikk egne avtaler har derimot kommet mye lenger i vaksineringen.

Særlig gjelder dette Israel, som var i dialog med Pfizer i samme tidsrom som Norge.

Pfizer-sjef Albert Bourla fortalte nylig israelske medier hvordan Israels statsminister Benjamin Netanyahu var helt «besatt» av å få en vaksineavtale.

– Han ringte meg 30 ganger, uttalte Bourla nylig til den israelske TV-stasjoinen Channel 12.

Pfizer-sjef Albert Bourla sier Israels statsminister ringte ham 30 ganger for å få en vaksine-avtale i havn. Foto: POOL / Reuters

Israel inngikk avtale med Pfizer om å kjøpe 8 millioner vaksinedoser den 13. november i fjor.

Nå vil Arnstad vite om Norge hadde samme mulighet som Israel for en avtale med Pfizer i fjor sommer.

– Det er et av spørsmålene vi må få klarhet i. Gjorde Norge tilstrekkelig, tidlig nok, for å få tak i vaksiner, eller valgte man et samarbeid med EU som gjorde at man var senere ute med å få tak i vaksine enn andre land var, sier Arnstad.

Høie: – Lite sannsynlig vi ville blitt prioritert

Helseminister Bent Høie har til nå vært taus om kontakten med vaksineprodusentene i fjor.

Når NRK konfronterer Høie med at det var dialog med både Pfizer og AstraZeneca, svarer han slik:

– Det klare rådet vi fikk var å bli med i en større allianse, for det var lite sannsynlig at Norge som et lite land ville bli prioritert, sier Høie til NRK.

Høie sier Norge fort kunne endt opp med en avtale bare med AstraZeneca, dersom regjeringen hadde forsøkt egne avtaler fremfor EU-sporet i fjor.

– Det er grunn til å tro at om man skulle satset på en vaksine i mai/juni 2020 så hadde nok AstraZeneca stått ganske høyt på den listen, og da kunne vi hatt store problemer akkurat nå, sier Høie.

Vil ha egen vaksinekommisjon

Regjeringens innkjøpsavtaler for vaksine blir et av spørsmålene Koronakommisjonen skal granske, har kommisjonens nye leder Egil Matsen tidligere uttalt til NRK.

Marit Arnstad mener Stortinget i tillegg bør nedsette en uavhengig vaksinekommisjon.

– Senterpartiet ønsker en egen gransking og evaluering av vaksinestrategien. Det omfatter forhandlingsmessige, økonomiske og strategiske interesser som går ut over det som har vært mandatet til Koronakommisjonen så langt. Jeg mener det er påkrevd med en egen, uavhengig gjennomgang av norsk vaksinestrategi, sier Arnstad.