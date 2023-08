Vannstanden i Mjøsa stiger fortsatt, og ser ut til å nå flomtoppen sent lørdag eller tidlig søndag.

Ifølge NVEs prognoser skal Mjøsa stige med ytterligere 16 centimeter fra nivået den hadde klokken 10 lørdag morgen. Flere må sannsynligvis evakuere.

De som bor tett på Tyrifjorden er bedt om å sikre eiendelene og vurdere evakuering. De har fått advarsel om at vannet kan stige en meter i løpet av det neste døgnet.

Beboere på Øya ved Fetsund, der Glomma renner ut i Øyeren, har fått beskjed om at de må forberede seg på evakuering lørdag formiddag.

Urenset kloakk renner ut i Mjøsa

Lillehammer kommune skriver i en pressemelding at det renner mye urenset kloakk ut i Mjøsa som følge av ekstremværet Hans.

De oppfordrer om at alle holder avstand til vannkanten og vannet, og at dette gjelder for både mennesker og dyr.

Det gjelder også for de områdene der vannet er på retur, skriver kommunen i pressemeldingen.

– Vi har det ekstremværet vi har. De pumpestasjonene for kloakk går i overvann, så det går rett ut i Mjøsa. Det er ikke uvanlig ved slike hendelser og ekstremvær. Mesteparten av det som skulle vært innom renseanlegget går nå rett ut i Mjøsa, sier kommunikasjonssjef i Lillehammer kommune, Kjersti Morset, om kloakkutslippet i Mjøsa og Lågen.

Slik så det ut i Lillehammer lørdag. Foto: Reidar Gregersen

– Mye vann skal ut

Kjetil Lund, direktør i NVE Vi tror at flomtoppen er nådd, men sier at vannføringen kommer til å være høy i mange dager.

– Det er mye vann som skal ut, dette er Drammensvassdraget og det er mange elver som samler seg, Tyrifjorden virker nå som en buffer, det kommer mer inn enn det som går ut, og den vil stige et døgn til.

Han sier det er veldig høy vannføring nedover i Drammenselva.

– Men vi håper og tror at toppen er nådd også der. Dette er et regulert område med mye kraftproduksjon, og kraftprodusentene styrer anleggene sine på en måte som minimerer skadene av Hans-uværet

– Selv om vannet trekker seg tilbake må folk være forsiktige fordi det kan ha skjedd endringer siden sist, vi kan få erosjon og utglidninger, så dette er ikke over, man må være forsiktige en god tid framover, sier Lund.

Han oppfordrer folk til å holde seg unna elver og innsjøer. Vær forsiktig selv om vannet har trukket seg tilbake.

Kan slippe 50-årsflom

Nedre del av Glomma kan slippe unna 50-årsflom. Det opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE.

– Det ser kanskje ut som at nedre del av Glomma unngår å komme opp i røde verdier, altså 50-årsflom og høyre. Det begynner nå å avta i god avstand fra det røde nivået. Men det er fremdeles usikkert og ting kan endres, sier hydrolog Sjur Kolberg i NVE.

Vannstanden nedenfor Vorma ser ut til å ha nådd toppen. Men vannstanden i Øyeren og Mørkfoss stiger fremdeles.

Det betyr at store mengder vann er på vei nedover Glomma. Vannføringen ved Solbergfoss i Askim i Indre Østfold ligger lørdag på 3104 kubikkmeter per sekund. Det er ventet at vannet fortsatt vil stige.

Grensa til 50-årsflom er 3492 kubikkmeter.

– Det kommer til å gå oppover, men det kan se ut som vi ikke kommer helt opp i det røde nivået ved Solbergfoss. Vannstanden ved Øyeren vil mest sannsynlig nå toppen i løpet av lørdag, men det kan også bli søndag. Jeg utelukker ikke at toppen i Fredrikstad er nådd før på mandag. Men det er vanskelig å være presis, sier Kolberg.