Valgprofessor om sjokkmåling: – Kritisk for Ap

– Det er spesielt at det er flere så store endringer som er statistisk signifikante, sier professor og valgforsker ved Universitetet i Oslo, Bernt Aardal, til NRK.

I en måling Norstat har gjort for NRK i tidsrommet 8. til 14. august, faller Arbeiderpartiets oppslutning kraftig. Aardal trekker fram fire hovedresultater fra undersøkelsen, som alle er utenfor feilmarginen:

Ap faller 5,9 prosentpoeng og får en oppslutning på 27,1 prosent

Sp faller 2,4 prosentpoeng og får en oppslutning på 9,2 prosent

FrP går fram 2,7 prosentpoeng og får en oppslutning på 16,7 prosent

MDG går fram 1,8 prosentpoeng og får en oppslutning på 4,6 prosent

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Målingen ble tatt opp før gårsdagens partilederdebatt, hvor både retorikkeksperter og kommentatorer kåret Ap-leder Jonas Gahr Støre til vinner.

Men Aardal tror ikke nødvendigvis målingen ville slått veldig mye bedre ut for Støre dersom den ble gjort i dag.

– Jeg er blant de skeptiske til det. Og i den grad det ville kommet et hopp for Ap, så ville det vært gode grunner til å være skeptisk også til det. Raske skifter kan være resultat av stemningsbølger, og da er det ofte snakk om velgere som er usikre.

Partilederdebatt Hvem gjorde det best i debatten? Avstemningen er avsluttet. 5,2 % Bjørnar 3,9 % Une 9,0 % Audun 4,4 % Trygve 29,6 % Jonas 30,0 % Erna 8,7 % Siv 4,1 % Knut Arild 5,1 % Trine

– Peker nedover

Da mener Aardal det er mer relevant å sammenstille resultatene fra ulike meningsmålingsinstitutter.

– Og det ser ut til at det er bred enighet mellom instituttene om at Arbeiderpartiets kurver peker nedover, sier professoren, og peker blant annet på at Ap gikk ned 3,6 prosentpoeng i Aftenpostens meningsmåling for fire dager siden.

Ifølge en sammenstilling laget av «Poll of Polls», som tar for seg alle nasjonale meningsmålinger, har Ap hatt en gjennomsnittlig oppslutning på 30,1 prosent i august før NRKs måling. Dette er det laveste snittet Ap har hatt siden september 2013.

Også NTNU-professor Anders Todal Jenssen påpeker at Ap er inne i en negativ trend.

– Til tross for store feilmarginer tyder mange målinger nå på at Ap har kommet dårlig ut i valgkampen. Aps situasjon ser kritisk ut, og selv om dette kan endre seg når valgkampen for alvor ruller i gang, så har Aps valgkamp så langt sett tafatt ut. Det har ikke utkrystallisert seg noen vinnersak, og skattelette kontra velferd er gammelt nytt.

Jonas Gahr Støre vedgår at tallene er for dårlige.

– Dette er dårlige tall og altfor lavt, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Han forklarer den laveste oppslutningen på fire år med at partiet «ikke har vært tydelig nok på hva dette valget handler om».

– Det er min jobb å få folk ned fra gjerdet, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

HELE DEBATTEN: Se hele partilederdebatten som ble sendt på NRK mandag kveld. Du trenger javascript for å se video. HELE DEBATTEN: Se hele partilederdebatten som ble sendt på NRK mandag kveld.

LES OGSÅ: Se høydepunktene fra partilederdebatten

Usikre Ap-velgere

Både Todal Jenssen ved NTNU og Bernt Aardal ved UiO peker på bakgrunnstallene for å forklare mer hvorfor Ap ser ut til å slite.

Ap taper nemlig velgere til både Sp og SV. I tillegg sier 17 prosent av dem som stemte Ap i 2013 at de nå at de ikke er sikre på hva de skal stemme.

– Dette er den største gruppen av dem som ikke lenger ville stemt Ap, påpeker Aardal.

Et annet viktig poeng Todal Jenssen trekker fram, er regjeringskonstellasjoner.

– Det interessante her, er at ifølge denne målingen så blir regjeringen sittende. Men det blir på andre premisser enn i dag, hvor de kan hente flertall fra enten KrF eller Venstre. Med denne målingen ville de vært avhengige av begge to, og KrF ender på vippen. Det er en situasjon ingen regjering vil leve i, og det gir KrF en sterkere posisjon.

MDG over sperregrensen

Et annet parti som kan være fornøyd, er MDG.

– De ligger over sperregrensen på denne målingen, noe som ville slått voldsomt ut på antall mandater, sier Aardal.

Bakgrunnstallene viser at MDG henter velgere fra både Ap og Sp.

– Det er overraskende at de henter fra Sp, det har vi ikke sett så mye av tidligere. Når det gjelder Ap, så har Støre har gjort en interessant markering i det siste, ved å gjøre det klart at det ikke er aktuelt for Ap å sitte i regjering med MDG og Rødt. Da kan konsekvensen bli at de taper velgere til MDG, samtidig som de kan klare å holde på andre velgere, sier Aardal.

Men også for MDG er det skjær i sjøen.

– Deres største problem er at de mister velgere til venstresiden. Eksempelvis sier 12 prosent av tidligere MDG-velgere at de ville ha stemt på SV, og 6,5 prosent ville ha stemt Rødt, sier Aardal.