Etter at SV-nestleder Snorre Valen varslet at han ikke kom til å stille til gjenvalg, i september, er valgkomiteen nå ferdig med arbeidet sitt.

De har ikke klart å bli enige om hvem de mener bør ta over etter Valen. De to kandidatene det sto mellom er tidligere partisekretær Kari Elisabeth Kaski og stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes.

Kari Elisabeth Kaski vil bli nestleder i SV. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Komitélederen støtter Kaski

Leder i valgkomiteen er Sunniva Holmås Eidsvoll. Hun støtter Kari Elisabeth Kaski i nestlederstriden.

– For meg, og de andre som ønsker Kari Elisabeth som nestleder, er likestilling avgjørende. Vi må ha dyktige kvinner i toppledelsen, sier Eidsvoll i en pressemelding.

Hun mener at det er viktig med kjønnsbalanse i toppledelsen i partiet.

– SV er et feministisk parti og da kan ikke et flertall i ledelsen være menn. Når både partileder og partisekretær er menn, trengs Kari Elisabeth Kaski som nestleder, sier Eidsvoll videre i pressemeldingen.

Trøndelag støtter Fylkesnes

Torgeir Knag Fylkesnes stiller også til nestledervervet. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Siv Furunes er leder i Trøndelag SV og har representert fylket i valgkomiteen. Hun er blant dem som har endt opp med å støtte Fylkesnes.

– Når vi har landet på Torgeir Knag Fylkesnes, er det fordi vi tror han appellerer til nye grupper også i distriktene. I den nye rødgrønne framtida er det avgjørende å skape arbeidsplasser over hele landet. Knag Fylkesnes har vist evne og vilje til å begeistre gjennom Ja til Nord-Norge- kampanjen, sier Furunes i en pressemelding.

Furunes understreker videre at de har hatt et luksusproblem med to svært gode kandidater. Avgjørelsen om hvem som blir ny nestleder, skal tas på landsmøtet i mars.