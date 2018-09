Den hektiske innspurten det siste døgnet før valget søndag 9. september i Sverige, bekrefter det hovedbildet som har preget hele valgkampen: Sverigedemokratenes sterke framgang.

Sammen med en håndfull andre utenlandske pressefolk fulgte jeg fredagens maratondebatt fra bakrommet i SVTs lokaler i bydelen Gärdet i Stockholm. Den var i sedvanlig svensk stil striglet med klare inndelinger i undertemaer underveis: To partiledere

Jimmie Åkesson har fått alt til å dreie om seg selv i valgkampinnspurten, mener NRKs kommentator Magnus Takvam. Foto: Stina Stjernkvist / AFP

startet showet med hvert sitt korte innlegg i en duell der en klokke i hjørnet på TV-skjermen tikket ned til tiden var ute.

Aggressiv stil

Så kom de andre i tur og orden og kastet seg inn i debatten, der det var om å gjøre å få inn sine forhåndsinnøvde talepunkter i en intens og til dels aggressiv stil. Enkelte av partilederne behersket åpenbart den disiplinen bedre enn andre.

Noen på grensen til overtenning. Andre klart over. Statsminister Stefan Löfven er en type politiker som absolutt ikke trives på slike scener. Som et apropos til debatten om sosialdemokratiets krise, viser det svenske eksempelet at det ikke er tilstrekkelig å ha klassebakgrunn som tidligere leder i LO-forbundet Metall og det moralske kompasset i orden, for å mobilisere den tradisjonelle arbeidervelgeren.

Her gjelder det like mye å levere gode one-liners i TV-ruta. I gårsdagens TV-debatt var det bare Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt fra sin friere rolle som rød-grønt støtteparti på ytre venstre fløy som til en viss grad greide å forsvare den pressede regjeringen og demme opp for en aggressiv bukett av borgerlige partiledere, og slå tilbake med samme mynt.

For Löfven og talsperson Isabella Lövin fra Miljøpartiet var det ydmykende å bli møtt med hånlatter fra panelet gjengitt i ansiktsnære, sylskarpe TV-bilder da hun brukte formuleringen «dere som vil fjerne denne velfungerende regjeringen».

«De passer ikke inn i Sverige»

Det dramatiske høydepunktet, eller det andre vil betrakte som lavmålet i debatten, ble nådd under den intense ordkrigen om integrering: Da Jimmi Åkessons presenterte sin analyse av innvandrernes lave arbeidsdeltakelse med formuleringen «de passer ikke inn i Sverige» trykket han på nøyaktig de riktige knappene for å få sendingen og debatten til å ta fyr.

Centerpartiets Annie Lööf slo neven i bordet med et rasende «hur uttrycker du deg!», og debatten tok av.

SVTs omdiskuterte beklagelse underveis har gjort at valginnspurten nå ikke handler om Åkessons ordbruk om innvandrere, men i stedet domineres av SVTs beklagelse og forholdet til ytringsfriheten.

Slik jeg opplevde debatten i TV-huset, var Åkessons kommunikasjonsstrategi underveis å dra innvandring inn på så mange samfunnsområder som overhodet mulig, og helst balansere på grensen av provokasjon.

I en fase av valgkampen der innvandringstemaet har kommet noe i bakgrunnen, og SD har falt litt tilbake på enkeltmålinger, gjaldt det å bli synlig og å bli hørt. Det lykkes han ett hundre prosent med.

Sverigedemokratene er igjen kommet i offerrollen der de kan gjenta sitt budskap om at for samfunnseliten og mediene som en del av denne eliten, er det viktigere å angripe og demonisere SD enn å snakke ærlig om de reelle årsakene bak samfunnsproblemene i Sverige.

Det svenske DNA

De fleste eksperter på presseetikk og ytringsfrihet som har kommentert SVTs beslutning, er kritiske , selv om TV-stasjonen er dømt i Granskingsnemnden for svenske etermedier - for å ha latt ekstreme uttalelser fra SD-hold passere uimotsagt en gang tidligere.

I dette tilfellet var det en ytring som falt i en opphetet debatt og som med en gang ble kontant imøtegått av de andre debattdeltakerne. Fra norske og danske allmennkringkastere blir det også markert at det ikke ville ha falt dem inn over hodet å vurdere tilsvarende reaksjoner.

Det blir med andre ord nok en gang pekt på det som har vært en hovedforklaring på den raske framveksten av SD: Den politiske konsensus og berøringsangsten med alt som kan føre til stigmatisering av innvandrere i Sverige. Det er mye riktig i denne forklaringen, som en norsk bekjent med lang botid i Sverige uttrykker det: «Dette viser det typiske svenske DNA».

Moraliserende

Jeg kan likevel ikke fri meg fra en følelse av en litt beklemmende moralisering som hefter ved denne typen analyser, som jeg selv også har bidratt til i ulike sammenhenger. En eldre sosialdemokratisk kvinnelig valgarbeider ved en av valgbodene her i Stockholm, som jeg slo av en prat med, bidro til det.

Hun forklarte SDs sterke framgang med flere ting, men helt spesielt med økt fattigdom, særlig blant eldre pensjonister. Pensjonsreformen som de store partiene gjennomførte etter kriseårene på 90-tallet, førte til radikalt dårligere pensjoner for dem som har lav tilknytning til arbeidslivet, med mye deltid og mer tilfeldige jobber gjennom yrkeslivet.

«Dette betaler vi sosialdemokrater for nå!», sa hun med overbevisning. Da jeg innvendte at det jo særlig var innvandringsbølgen i 2015 som førte til SDs sterke vekst, svarte hun at den i størst grad rammet nettopp de fattigste og deres bydeler og de som sto svakest på arbeidsmarkedet fra før. Og at tilliten til de store partiene fra pensjonsforliket bare ble forsterket.

Hun fortalte også at Sverigedemokratene, etter hennes mening, er «farlig dyktige og systematiske» når de klarer å kanalisere protest mot skjevheter og mangler ved det svenske samfunnet. Hun har selv sommerferie noen uker på Gotland hvert år og dit kom Åkesson og hans rådgivere og rigget seg til.

De hadde fanget opp at et stort og nytt badeanlegg, Romaanlegget, måtte stenges på ubestemt tid til store protester fra lokalbefolkningen. Der kom Jimmi Åkesson og sa at det var uakseptabelt – til stor applaus! Slik kartlegger han misnøye hvor det måtte være, og fanger det opp og støtter dem som blir rammet.

«Han vet hva han gjør», sa min samtalepartner og fortsatte å dele ut sine løpesedler til forbipasserende.

Muligens er disse forklaringene også bare delforklaringer i den analysen vi forsøker å gjøre av det dominerende trekket ved denne valgkampen: Sverigedemokratenes sterke vekst.

Hvor sterk den blir, er kanskje det aller mest spennende når tallene tikker inn under SVTs og de andre kanalenes valgsendinger søndag kveld.