Valgforskere frykter lav valgdeltakelse

Ved forrige stortingsvalg var det 78,2 prosent av de stemmeberettigede som brukte stemmen sin. I år har så mange som én million stemt på forhånd, men valgforsker Toril Aalberg, valgforsker ved NTNU i Trondheim, tror ikke det betyr at vi får en høyere valgdeltakelse i år.

Valgforsker Toril Aalberg tror ikke mange forhåndsstemmer er tegn på høy valgdeltakelse. Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

– Jeg tror først og fremst det betyr at det er mange som har blitt klar over at det er enkelt å forhåndsstemme.

Hun sier tvert imot at hun frykter en lav valgdeltakelse.

Mener fokus på spill gir usikkerhet

– Jeg ser det har vært mye fokus på det politiske spillet og jeg frykter at det har ført til at det er blitt flere usikre velgere.

Aalberg mener mye fokus på taktisk stemmegivning gjør valget vanskeligere for usikre velgere.

Samtid kan det at det er så jevnt mellom de ulike blokkene gjøre at folk opplever at hver enkelt stemme teller mer, men hun tror likevel ikke at det vil føre til en høy valgdeltakelse.

Valganalytiker Svein Tore Martinsen sier tvilerne gjerne bestemmer seg sent.

– I dag er det flere velgere som ikke holder fast ved ett parti, sier han som også tror det blir en lav valgdeltakelse i dag.

Valganalytiker Svein Tore Martinsen forteller om et valg der folket la seg med en nyvalgt sosialistisk regjering, men fikk en borgerlig dagen derpå. Og som endte med et sosialistisk flertall til slutt. Du trenger javascript for å se video. Valganalytiker Svein Tore Martinsen forteller om et valg der folket la seg med en nyvalgt sosialistisk regjering, men fikk en borgerlig dagen derpå. Og som endte med et sosialistisk flertall til slutt.

Teller stemmer manuelt

I dag kan flere millioner stemmeberettigede i Norge gå til urnene for å stemme. Og det er nok mange som vil følge tv-sendinger utover kvelden for å få med seg valgets vinnere og tapere.

Martinsen sa i det siste Politiske valgkvarteret her på NRK før stortingsvalget at vi kan vente de første resultatene ved 23-tiden i kveld, men advarte om at det kan ta lengre tid.

– Det kan hende vi må vente til i morgen med å få valgresultatet, hvis det er veldig jevnt. Forhåndsstemmene må telles manuelt, påpeker han.

Forhåndsstemmene i de enkelte kommunene, må sendes til fylket sentralt. Men to av byene NRK har vært i kontakt med, har hentet inn ekstra hender for å kunne levere i tide.

Har kalt inn forsterkninger

Kommunal- og moderniseringsdepartementets vedtok 1. september 2017 endring i forskrift for opptelling av stemmer. Endringen innebar at forhånds- og valgdagsstemmer skulle telles manuelt en gang. Oslo kommune har ikke telt forhåndsstemmer manuelt siden 1980-tallet, men har kalt inn forsterkninger i år.

I Oslo er opptellingen av forhåndsstemmer i gang. Foto: Fouad Acharki / NRK

– Da vi fikk beskjed om at opptellingen måtte foregå manuelt kalte vi inn forsterkninger. 100 studenter teller nå 175.000 forhåndstemmer for Oslo. Vi satser på å kunne levere forhåndsprognosen som vanlig klokken 2100 i kveld. Vi satser på at den manuelle tellingen videre ikke vil føre til forsinkelser for det endelige resultatet forteller, Karina Miller, leder for valgavdelingen i Oslo kommune.

Også i Bergen og Kristiansand er det innkalt forsterkninger til tellearbeidet.

Ikke valgdagsmåling i NRK

I mange år har media brukt valgdagsmålinger som blir presentert når valglokalene stenger, men slik blir det ikke i år. I år legger kringkasteren fram den offisielle valgprognosen fra Valgdirektoratet.

– Det har vist seg at det har vært ganske store feilutslag på disse valgdagsmålingen, sier Toril Aaberg. Og Svein Tore Martinsen minner om at NRK tabbet seg kraftig ut i 2009 da målingen ga SV en langt større oppslutning enn det partiet egentlig fikk.

Dramatisk i 1977

Valganalytikeren forteller at det jevneste valget vi har hatt i nyere tid var i 1977.

– Da gikk man til sengs med en sosialistisk regjering, men dagen etter fikk man et borgerlig flertall på formiddagen etter. Men det stoppet ikke med det: Man fant noen gjenglemte stemmer i Nordland, et femtitalls SV-stemmer, forteller han.

Enden på visa ble at SV inn i Nordland og skjøv Høyre ut. Dermed fikk man igjen et sosialistisk flertall på Stortinget og en rød regjering.