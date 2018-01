I ei ny meningsmåling for NRK faller Arbeiderpartiet kraftig sammenlikna med valgresultatet i september. I målinga publisert i dag får partiet 20,1 prosent oppslutning i folket på NRKs siste måling.

Valgforsker Aardal er ikke i tvil om at støyen rundt saken som førte til avgang for partiets nestleder, Trond Giske, påvirker velgerne, men:

– Partiet sliter med hele profilen. Det blir for enkelt å tenke at Arbeiderpartiet vil skyte tilbake til gamle høyder, bare Giske-saken går over, sier han.

Aardal trekker frem Aps valgresultat, dårlige målinger også før Giske-saken og manglende eierskap til politiske saker som medvirkende årsaker til at partiet faller dramatisk i denne enkeltmålinga.

Aps nedgang er verre enn venta, mener universitetslektor- og stipendiat i statsvitenskap ved Nord universitet, Espen Leirset.

– Ap var kjent som ørnen blant partiene, men ørnen går inn for landing. Dette er dramatisk for Ap, sier Leirset.

Partileder Jonas Gahr Støre under gårsdagens pressekonferanse der han forklarte hvorfor han ikke lenger hadde tillit til sin tidligere nestleder Trond Giske. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Partiledelsen, håndtering og sakseierskap

Aardal sier at interne konflikter raskt kommer til syne i saker som Giske-saken.

– Håndteringen som både partileder, partisekretæren og fra den andre nestlederen spiller nok inn, naturlig nok i en slik medietung sak, sier valgforskeren.

– Er det en lederutfordring i Ap?

– Det er helt klart en utfordring hvordan de skal komme tilbake på offensiven. De har slitt etter et dårlig valg og mister grepet rundt flere saker, selv om de har sittet i opposisjon. De trenger en strategi for hvordan de skal håndtere dette videre.

Leirset mener partiet nå har to kriser gående på samme tid:

– Aps andre krise er på mange måter mer alvorlig enn Giske-krisen. Denne krisen er at Aps politiske verksted sliter med å levere varene, sier Leirset til NRK.

Espen Leirset, stipendiat i statsvitenskap ved Nord universitet. Foto: Nord universitet

I en selvransaking Ap gjennomførte etter valgnederlaget i høst, ble en av konklusjonene at partiet har vært for utydelige, meldte Aps partisekretær i oktober.

Leirset tror derimot ikke at dårlig kommunikasjon med velgerne har skylda for dårlig oppslutning hos velgerne i september.

– Jeg tror det skyldes at Ap sliter med å ta eierskap til saker som velgerne oppfatter som viktig, sier Leirset.

NRKs kommentator Lars Nehru Sand mener også at Aps fall handler om mer enn Giske-saken.

– Etter valget og nå altså etter krise-måneden har for få trodd på Aps politikk og løsninger, skriver han i sin kommentar i kveld.

– Mulig å vinne gjerdesitterne tilbake

Aardal sier det blir spennende å se hvordan Arbeiderpartiet vil gjøre det på kommende målinger også fra andre.

– Vi ser av tallene at en del av Aps velgere setter seg på gjerdet, sånn sett er det jo mulig for partiet å vinne de tilbake, sier han.

Partileder i Ap, Jonas Gahr Støre, sier ifølge NTB tirsdag kveld at det er bra den dårlige målinga kommer på starten av året, og at partiet må jobbe for å øke oppslutninga.

– Dette handler om politikk og organisasjon og vi skal jobbe hardt med begge deler, sier Støre til NTB.