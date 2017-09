Valgforsker om kveldens «finale»: – I år blir partilederdebatten ekstra viktig

– Når det er så jevnt, blir det ekstra viktig å mobilisere velgerne. Det har sjelden vært så mange partier som lukter på sperregrensen, derfor kan partilederdebatten bli ekstra viktig i år, sier Bernt Aardal, professor i statsvitenskap ved Institutt for samfunnsforskning på Universitetet i Oslo.

Se partilederdebatten direkte på NRK1 eller på NRK.no klokken 21.25 i kveld.

På NRKs siste måling før valget lå både Rødt, Miljøpartiet De Grønne (MDG), Venstre og KrF på en oppslutning rundt sperregrensen. Det samme viser snittet av de nasjonale målingene, ifølge Poll of polls.

Samtidig ga målingen et borgerlig flertall med knappest mulig margin bare få dager før valget.

– Kan flytte velgere

VIKTIG: – Det handler ikke bare om å gjøre det bra i partilederdebatten, men også om å ikke tabbe seg ut rett før valgdagen, sier Bernt Aardal. Foto: Marit Kolberg / NRK

– Man sier ofte at den avsluttende partilederdebatten nærmest er nasjonalt ritual. Men fordi det er så mange som ser på, og fordi vi vet at det er mange velgere som bestemmer seg sent, er den mye mer enn det. Vi kan ikke se bort fra at partilederdebatten kan flytte en del velgere, sier Aardal.

Totalt 640.000 velgere er i tvil om hvilket parti de skal stemme på, ifølge NRK-målingen. Det er flere enn på samme tid før forrige stortingsvalg, og betyr en mobiliseringsmulighet for alle partiene.

Hvem av «gjerdesitterne» som til slutt bestemmer seg for om de skal stemme, og hvilket parti de skal stemme på, kan dermed avgjøre stortingsvalget.

Derfor står mye på spill når de ni partilederne entrer scenen i Bergen i kveld.

Høy temperatur og aggressiv tone

– Det er blitt et mer fragmentert medielandskap, men partilederdebatten er en av de største fellesarenaene i valgkampen, og her kan det åpenbart være mange velgere å hente, sier Eirik Vatnøy, lektor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

Han tror partilederne kommer til å prioritere å mobilisere de velgerne som sitter på gjerdet, fremfor å forsøke å «stjele» velgere fra andre partier.

Det kan gi seg utslag i en mer aggressiv tone i debatten, mener han.

– Hvis man vil mobilisere, snakker man mer om egne kjernesaker og tar ikke høyde for motargumentene på samme måte som ellers, man er mer aggressiv i tone og stil og mer ideologisk i språket for å snakke til «sine».

Selv om de minste partiene må kjempe for hver stemme som kan avgjøre om de havner over eller under sperregrensen, kan det også være dem som sliter mest med å få uttelling for innsatsen i partilederdebatten, ifølge Vatnøy.

– Partilederdebatten gir riktignok de minste partiene en anledning til å komme på, men undersøkelser vi har gjort med fokusgrupper, viser at mange velgere føler at de minste partiene drukner litt i de store plenumsdebattene, sier han.