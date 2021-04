Vaksinerte Tone: – Håper det blir litt mer frihet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg håper det blir litt mer frihet og litt flere muligheter for oss. Det vil jo gagne alle om man kan åpne opp litt mer, og at man kanskje kan ta i bruk kafeer og sånn, sier Strøm til NRK.

67-åringen er blant 1,2 millioner nordmenn som har fått første dose av koronavaksine.

Strøm sier hun lengter etter å kunne besøke en venn i Wien i Østerrike, samt familie hun har i Singapore.

– Jeg har ikke sett dem på veldig lenge. Jeg håper i hvert fall det kommer nyheter om vaksinepass i løpet av sommeren, sier hun.

SOSIALT SAVN: Magnar Müller sier han holder kontakt med venner på telefon, men at det ikke er det samme som en god prat ansikt til ansikt. Foto: Ketil Kern / NRK

Magnar Müller, som også er vaksinert, lengter etter å kunne ha et litt mer sosialt liv.

– Jeg kunne tenke meg flere sosiale sammenkomster. Vi hadde hatt et pensjonistmøte på jobben, det får vi ikke hatt lenger, sier han.

Eva Dybvik er pensjonist og har også fått første dose. Det er under to uker til hun er fullvaksinert.

Hun mener imidlertid ikke at fullvaksinerte skal få noen fordeler.

– Nei, jeg synes alle skal bli behandlet likt, uavhengig av vaksine, mener hun, og legger til at hun ikke har noe problem med å vente med kinobesøk og lignende til alle andre også slipper inn.

VIL VENTE: Eva Dypvik mener at lettelser og fordeler for vaksinerte nordmenn er en dårlig idé. Foto: Ketil Kern / NRK

Onsdag klokken 13 legger helseminister Bent Høie (H) frem nye råd for fullvaksinerte nordmenn.

– De fleste fullvaksinerte er jo de aller eldste, og de har jo fått noen råd, som for eksempel å kunne klemme sine nærmeste. Dette er noe vi jobber mye med nå, og i dag kommer vi med flere råd til dem som er vaksinert, sa han til NRK onsdag morgen.

Lite smitte blant vaksinerte

I Norge har så langt blitt utført 1,5 millioner vaksineringer.

Av disse har over 1,2 millioner nordmenn fått første vaksinedose. Nær 310.000 har fått andre dose og er dermed fullvaksinert mot covid-19.

VAKSINEN BESKYTTER: FHI-overlege Preben Aavitsland sier det er få vaksinerte som blir smittet eller som smitter videre. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Blant de fullvaksinerte er det kun påvist koronasmitte hos 0,08 prosent, ifølge FHI-overlege Preben Aavitsland.

Og de få som er smittet, har kun fått kortvarige og milde symptomer, sier han.

– Formålet med vaksinasjonen er i første rekke å beskytte de vaksinerte mot alvorlig sykdom. Den effekten ser vi allerede resultater av ved at antall alvorlige sykdomstilfeller er gått ned i de eldre gruppene, sier han til NRK.

Han sier at det stadig blir færre som kan bli smittet, og det er også færre som kan bli smittekilder.

– Dermed kan vaksinasjon etterhvert erstatte andre tiltak, sier han.

Fordeler til vaksinerte i flere land

Aavitsland peker på at det er en rekke studier som viser at vaksinerte utgjør liten fare for andre.

– Vi følger med på erfaringene i Danmark og Israel der man nå benytter sertifikater for vaksinerte, sier han.

Fullvaksinerte nordmenn har allerede fått visse lettelser, blant annet «lov» til å klemme sine kjære. Dessuten har de unntak for ventekarantene, samt enkelte tilfeller av smittekarantene.

– Det er naturlig at også atferdsrådene etter hvert til de vaksinerte tilpasses den reduserte risiko de utgjør for å bli smittet og smittsomme, sier Aavitsland.

FORDELER: I flere land er koronasertifikat en sentral del av gjenåpningen, blant annet som innpass til konserter og serveringssteder. Foto: Heiko Junge / NTB

Tirsdag i neste uke er den første versjonen av regjeringens koronasertifikat klar. Det er imidlertid fremdeles uklart hvilke formål den skal benyttes til.

I Danmark er sertifikatene en sentral del av gjenåpningsplanen. Sertifikatet gjelder for fullvaksinerte, folk med negativ koronatest, samt de som er immune ved gjennomgått sykdom.

I Danmark slipper du inn på blant annet innendørs serveringssteder og museer dersom du viser fram koronasertifikatet. I Israel kan du gå på konsert og andre arrangementer.

– Vi vil ser på erfaringene fra Danmark, Israel og andre land med vaksinesertifikater og nøye vurdere fordeler og ulemper av økonomisk, etisk, juridisk og strategisk art, sier Aavitsland.