Vaksinerte kan gå ut av innreisekarantene om dei testar negativt etter tre dagar

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Dei som er beskytta av vaksinen, kan gå ut av innreisekarantene om dei testar negativt, tre dagar etter innreise til Noreg, seier helseminister Bent Høie (H).

Dette er gjeldande frå fredag klokka 15.

Denne veka har det kome fleire meldingar som kan tyde på at vi sakte men sikkert kan vere på veg tilbake til ein litt meir normal kvardag etter pandemien.

Smitten er på veg ned, trass i at det er oppdaga smittsame mutantar av koronaviruset. Men helsestyresmaktene meiner dei har kontroll, og Folkehelseinstituttet seier koronaviruset som epidemi truleg snart er borte i Noreg.

Fredag møtte justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie pressa. Assisterande helsedirektør Espen Nakstad og avdelingsdirektør Line Vold i FHI er også til stades.

Det er ikkje venta store endringar i koronatiltaka, men det kan kome justeringar og presiseringar av dei eksisterande. Det kan blant anna bli aktuelt å korte ned tida før ein kan teste seg ut av ei innreisekarantene.

I dag er denne på sju dagar, men både Helsedirektoratet og FHI har gjeve regjeringa råd om å korte ned denne til tre dagar.

Koronasertifikat

Onsdag presenterte regjeringa også koronasertifikatet som etter planen skal kome 11. juni. Dette er eit digitalt bevis som viser vaksinestatus eller om ein har hatt covid-19 og blitt frisk igjen.

I juli kjem også EU med eit liknande sertifikat som skal gjer det mogleg for mange å reise over landegrensene igjen, anten på ferie eller for å handle.

Dei som har fått minst ein vaksinedose for tre veker sidan, eller har vore sjuk dei siste månadane, kan blant anna få unntak for karantenehotell dersom dei har vore i utlandet. Også barn som reiser med ein «beskytta» føresett slepp hotell.

I staden må dei gjennomføre karantenen heime, og eventuelt teste seg ut av ei karantene der.