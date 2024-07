Værsyke nordmenn flykter landet: – Det er ikke noe sommer her

– Det er på tide. Nå er det nok av regn. Det er ikke noe sommer her. Vi trenger litt sol, bading og å kose oss ved stranda.

Susana Aranda Tello de Meneses Bødtker og sønnen Joakim er to av svært mange nordmenn som har tenkt seg sørover fra Gardermoen tirsdag.

De har tenkt seg til Malaga når NRK møter dem ved innsjekkingskranen. De legger ikke skjul på at det blir deilig å komme seg vekk til varmere strøk.

For sommeren ser ut til å være over før den har startet her til lands, og meteorologene har ikke gode nyheter for deg som håper på sol og varme de neste ukene.

FÅTT NOK AV REGN: Susana Aranda Tello de Meneses Bødtker og sønnen Joakim er klare for å dra til Malaga. De er ikke imponert over været i Norge denne sommeren. Foto: Stig Jaarvik / NRK

– Det ser nok ut til at det skiftende været fortsetter ut juli for den sørlige delen av landet. Det blir en relativt kjølig værtype med innslag av regn og regnbygger, og noen korte opphold innimellom, forteller vakthavende meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt til NRK.

Og selv om det er meldt skyhøye temperaturer sørover i Europa den neste tiden, er det å foretrekke enn sommerværet her hjemme.

– Da er det bare å drikke vann og holde seg i skyggen hvis man blir litt sliten, sier Joakim.

– Jeg er spansk og tåler det. For meg er det bare deilig, legger mor Susana til.

Lite bedring i sikte

Den nordlige delen av landet har kommet litt bedre ut av juli måned så langt, men også der er utsiktene heller ikke de beste fremover.

– På slutten av måneden ser det nok ut til at det kan bli litt mer lavtrykkspreget og ustabilt vær der også, sier Haga.

Værvarselet for august er dessverre ikke mye å skryte av heller. Det er sannsynlig at vi i august også kan få en del lavtrykkspreget vær, ifølge meteorologen.

LITE BEDRING I SIKTE: Heller ikke i august ser det ut til at vi får det skikkelige sommerværet her til lands, forteller meteorolog Per Egil Haga. Foto: Bjørn-Martin Bache Nordby / Bjørn-Martin Bache Nordby

– For dem som lengter etter sol, tørt vær og varme, så er nok det sikreste å finne seg et sted å reise til, sier han.

Og det er nettopp det mange nordmenn har innsett nå, og søkt seg til sørligere breddegrader for å få seg litt etterlengtet sol og varme.

Dette er de mest populære reisemålene for nordmenn nå Land sør i Europa er naturlig nok de mest populære reisemålene når nordmenn nå søker seg til varme. Dette forteller reise- og flyselskapene er de mest ettersøkte destinasjonene Apollo: Det er Hellas som utmerker seg som sommerens store vinner. Hele 8 av 10 av dem som reiser med Apollo skal til en gresk by eller øy. Også Kroatia, Kypros, Bulgaria og Albania er populære ferieland. TUI: De mest bookede reisemålene med TUI er Kreta og Rhodos i Hellas, Kypros, Mallorca og Tyrkia. Den største andelen som reiser med TUI er barnefamilier. SAS: Destinasjoner som Spania, Italia og Kroatia er de mest populære reisemålene med SAS fra Norge, opplyser flyselskapet. Norwegian: Spania er storfavoritten for dem som reiser med Norwegian. Her ligger Alicante, Malaga, Barcelona og Palma de Mallorca på topp.

FAVORITTDESTINASJONER: Hellas, Spania og Kroatia er noen av de mest populære destinasjonene for nordmenn som søker seg til sol og varme nå. Her fra øya Brac i Kroatia. Foto: Elise Angermo Fossland / NRK

– Rekordpågang

Både flyselskaper og reiseselskaper merker de dårlige værprognosene gjennom økt pågang fra reiselystne nordmenn.

– Det er ikke overraskende at det grå, våte og triste sommerværet vi har hatt her hjemme har ført til en rekordpågang hos oss. Restplassene blir revet vekk. Første ledige avreise hos oss nå er onsdag 24. juli – og etterspørselen er generell skyhøy, sier kommunikasjonssjef i Apollo, Beatriz Rivera.

REKORD: Det er ingenting som påvirker nordmenns reiselyst mer enn dårlig vær her hjemme. Det har ført til en rekordpågang hos Apollo, forteller kommunikasjonssjef Beatriz Rivera. Foto: Apollo

Totalt ligger salget nå 25 prosent høyere sammenlignet med samme tid i fjor for Apollo. Også TUI merker at restplassene rives vekk nå.

– Totalt sett har vi hatt en økning på 7 prosent denne sommeren sammenlignet med i fjor. Av alle reiser som er bestilt gjennom oss i juni og så langt i juli, er halvparten restplasser, sier kommunikasjonssjef i TUI, Dian Martinez Valencia.

– Det er sol og varme vi vil ha

Norwegian hadde en økning på hele 30 prosent mellom uke 26 og uke 27 til sol- og stranddestinasjoner.

REISER TIL SOLEN: Eivind Hammer Myhre i Norwegian sier de hadde en økning på 30 prosent mellom uke 26 og uke 27 til sol- og stranddestinasjoner, ifølge Foto: Stig Jaarvik / NRK

– Dette er mer enn en dobling av hva vi så i samme periode i fjor, og gjelder for bestillinger gjort for juli og august. Innlandsreisene har holdt seg på et stabilt nivå, så det er utenlandsbestillingene som har skylden for de økte tallene. Det er sol og varme vi vil ha, sier Eivind Hammer Myhre, senior kommunikasjonsrådgiver i Norwegian.

SAS har også notert seg et økt antall søk på reiser fra Norge til destinasjoner i sør i Europa.

– Det er grunn til å tro at dårlig vær er en medvirkende årsak til dette. Antallet bookinger som gjøres tett på avgang er høyere i år enn i fjor, forteller presseansvarlig i SAS, Joachim Sponheim.