– Vi har søkt i området med hundepatruljer og med vanlig patruljemannskap. Vi innhenter flere opplysninger for å finne ut mer om både hendelsen og om mulige gjerningspersoner.

Det sa operasjonsleder i politiet, Svein Erik Wagnild, til NRK søndag morgen.

Blødde fra magen

Det var klokken 5.24 at politiet fikk melding om voldshendelsen i Romolslia i Trondheim. Ifølge politiet framstår det som at mannen har vært et tilfeldig offer.

Den fornærmede er i 20-årene. Han ble fraktet til sykehus, men er ikke alvorlig skadd etter hendelsen.

– De møttes på gangveien og hadde skubba borti hverandre. Så hadde han merka etterpå at han hadde en skade. Hva skaden skyldes er for tidlig å vite, men vi vet at han hadde en blødning i mageregionen, sier Wagnild.

Det var Adresseavisen som først meldte om hendelsen.

Hendelsen skal ha skjedd på en gangvei i et boligfelt. Foto: Arne Kristian Gansmo / NRK

Til avisa sa operasjonsleder Kirsten Bergstrøm i Trøndelag politidistrikt at situasjonen var uoversiktlig søndag morgen.

– Vi tar oss av den skadde og får han på sykehus, han er bevisst og han snakker vi fortsatt med, sa Wagnild til NRK.

Ingen konkrete mistenkte

Politiet leter etter to gjerningspersoner.

– Det kan ha vært brukt en gjenstand, ukjent hva, skriver politiet på Twitter.

Klokken 9.30 sier operasjonsleder Anne Birgitte Arras at politiet undersøker om det finnes noe videoovervåking de kan innhente.

– Så blir det videre etterforskning for å finne ut hva som har skjedd.

– Vi har ingen konkrete mistenkte, og ikke så gode beskrivelser at vi har noe å gå ut med.

Undersøkelsene på stedet er avsluttet, og politiet leter ikke lenger aktivt etter gjerningspersonene ifølge Arras.

Politiet ber eventuelle vitner som kan ha opplysninger i saken, om å kontakte dem.