Uvettig dronebruk kan føre til fengsel og millionerstatning

– Vi må gå skarpere ut å advare mot et fenomen som brer om seg, sier Politioverbetjent Kristian Krohn ved Gardermoen politistasjon. Oslo lufthavn måtte stenge delvis for et par uker siden da det ble oppdaget en drone som fløy ulovlig inn mot den ene rullebanen.

– Det er en radius rundt alle flyplasser på fem kilometer der det ikke er lov å fly droner. Dersom du bryter dette, kan det føre til både bøter og fengselsstraff, forteller Krohn.

Stenging av lufthavner får konsekvenser

Henning Bråtebæk i Avinor truer med pengekrav og politianmeldelse. Foto: Petter Olden / NRK

Den som flyr en drone er ansvarlig for bruken. Uforsvarlig bruk kan gi betydelige konsekvenser. Den største faren er muligheten for en ulykke, men uforsvarlig bruk kan også medføre betydelige konsekvenser for flytrafikken.

– Dersom en flyplass må stenges fordi det er observert en drone i innflygingsområdet, kan det potensielt utløse et erstatningsansvar. Avinor vil politianmelde enhver sak hvor droner utgjør en fare for flytrafikken, sier direktør for flysidedrift i Avinor, Henning Bråtebæk.

Kontrollen økes

– Det er ekstremt viktig at alle i Norge forstår at brudd på lovgivning om droneflygning kan få store konsekvenser, sier Bente Heggedal i Luftfartstilsynet. Foto: Luftfartstilsynet

Luftfartstilsynet er den lovgivende myndigheten for norsk luftfart. Bente Heggedal, seksjonssjef for ubemannet luftfart, er svært opptatt av at regelverket blir fulgt. Hun er kritisk til tilfeller ved Oslo lufthavn Gardermoen og i Oslo det siste halvåret. Hun har også nestenkollisjonen mellom et helikopter og en drone i Harstad friskt i minne.

– Det er ekstremt viktig at alle i Norge forstår at brudd på lovgivning om droneflygning kan få store konsekvenser, både for flytrafikken og for droneflygeren selv. Som dronefører har du fullt ansvar for skader på personer og eiendeler. Luftfartstilsynet vurderer å anmelde alle brudd på denne lovgivningen, sier hun.

Særlig rundt lufthavner kan en drone utgjøre en stor fare, og Avinor har utarbeidet detaljerte retningslinjer for hver enkelt lufthavn.

Kollisjon kan bli katastrofe

– For fly som er i landings- eller avgangsfasen, utgjør droner en særlig stor fare, ganske enkelt fordi flyene er så nærme bakken at det er en reell kollisjonsfare mellom fly og drone. Dette kan medføre en uønsket luftfartshendelse eller i verste fall et flyhavari. Det er også grunnen til at det er forbudt å fly droner nærmere enn fem kilometer fra en lufthavn, med mindre man har avtalt dette med tårnet, avslutter direktør for flysidedrift i Avinor, Henning Bråtebæk.