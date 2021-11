Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Så sent som tirsdag ettermiddag ble det kjent at det er et større smitteutbrudd på Brevik sykehjem i Porsgrunn. En av de smittede er en uvaksinert pleier, de fleste er beboere.

Samtidig øker nå smitten i Norge.

Eldreombud Bente Lund Jacobsen Foto: Sissel Brunstad

– Vi snakker her om risikoutsatte og eldre, hvor er snakk om liv og død. Og da å ha uvaksinert helsehjelp til å pleie disse. Det synes jeg rett og slett er en gamling med livet deres, sa eldreombud Bente Lund Jacobsen i Debatten på NRK tirsdag kveld.

Også helsedirektør Bjørn Guldvåg var bekymret.

– Det er dypt problematisk for helsetjenesten at mange helsearbeidere ikke tar denne vaksinen. Vi er midt inne i en pandemi, det er svært krevende. Vi er der nå at vi har en kraftfull smittestigning, sa han

Flere fullvaksinerte eldre med alvorlige underliggende sykdommer har den siste tiden havnet på sykehus med koronasykdom. Noen av dem har mistet livet. Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Vaksineskepsis

I forrige uke meldte NRK at 422 ansatte på sykehjem i Oslo er uvaksinerte. Det utgjør omtrent 5 prosent.

I slutten av august hadde 92 prosent av helsearbeiderne fått minst en dose koronavaksine, tilsvarende tall for den øvrige voksne befolkningen var 88,6 prosent, viser FHI.

Det er lavere vaksineringsgrad blant sykepleiere enn leger og lavere blant sykepleiere med utenlandsk bakgrunn er blant dem med norsk bakgrunn viser FHIs oversikt.

Spesialsykepleier Dina Benedicte Bøckmann er blant dem som har valgt å ikke vaksinere seg mot korona.

Spesialsykepleier Dina Benedicte Bøckmann

– Jeg var skeptisk til RMNA-vaksinene, sier hun.

Hun understreker at hun ikke er mot vaksiner generelt, men altså denne typen vaksiner.

RMNA er en ny teknologi som er brukt i vaksinene fra Pfizer og Moderna. Bøckmann mener at man ikke vet nok om hvordan denne teknologien påvirker kroppen.

– Hvorfor stoler du ikke på helsemyndighetene?

– Jeg tenker til syvende og sist så er det jo min kropp og mitt ansvar. Det sies mye bra om vaksinene og så gjør jeg min egne vurderinger i forhold til det.

– Hvis du hadde jobbet på et sykehus eller et sykehjem, mener du selv at du kunne ha gått på jobbe som uvaksinert?

– Jeg mener det. Det handler om å beskytte seg selv og å beskytte pasienten, man er jo drillet i forebyggende tiltak som sykepleier, sier Bøckmann.

Hun nevner munnbind, hansker og frakk som vanlig beskyttelse.

Tirsdag ble det kjent at det var et større utbrudd av koronasmitte ved Brevik sykehjem i Porsgrunn i Telemark. Foto: Berit Heggholmen / NRK

Helsedirektør Bjørn Guldvog er ikke beroliget.

– Vi vet fra influensasesongen at helsearbeidere smitter mange pasienter. Det er dypt problematisk. I denne situasjonen vi er i nå, så er det enda mer kritisk, sier han.

Ønsker vaksinekrav

I flere andre land er det innført krav om at ansatte i helsetjenesten må vaksinere seg. I Storbritannia sa helseministeren tirsdag at helsepersonell som ikke er fullvaksinert innen 1. april vil miste jobben. Det er det ikke lovhjemmel for i Norge. Det burde man gjøre noe med, mener eldreombud Bente Lund Jacobsen.

– Det er helt sikkert en del som ikke vil ta vaksine, men da synes jeg vi skal omplassere dem til andre oppgaver enn å stelle de mest sårbare.

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Cecilie Myrseth, er langt på vei enig.

Cecilie Myrseth, stortingsrepresentant Ap Foto: Andreas Lekang / NRK

– Når du ikke er vaksinert og er helsepersonell, så skal du ikke ha nærkontakt med sårbare pasienter i det hele tatt. Det er et ansvar du selv har, men det er også et ledelsesansvar, sier hun.

Selv om det ikke er lov for ledelsen å spørre de ansatte om de er vaksinert, mener Myrseth at de kan omplassere dem som ikke selv informerer om at de er vaksinert.

Bård Hoksrud fra Frp er enda tydeligere.

– Skal man jobbe med sårbare pasienter, så skal man være vaksinert.

Også smitte blant vaksinerte

Det er nå kraftig økende smitte i Norge. Smitten fører til problemer på en rekke norske sykehus og i byer som Trondheim og Tromsø.

Også mange vaksinerte har blitt smittet i den siste tiden. Det gjelder særlig eldre, som ble fullvaksinerte på nyåret. Men også andre vaksinerte har blitt syke og smittet andre.

Spesialsykepleier Dina Benedicte Bøckmann mener det er urimelig at det er så mye fokus på uvaksinerte helsearbeidere.

– Det er viktig at man har de samme forebyggende tiltakene for alt helsepersonell, når vi vet at det smitter også vi fullvaksinerte, sier hun

Helsedirektøren mener at man må være oppmerksom på smitte fra alle helsearbeidere.

– Men først og fremst fra de uvaksinerte, sier han.

– Jeg vil legge til at vaksinering er frivillig og en privatsak. Og det synes jeg har vært litt på kanten håndtert sosialt underveis i pandemien, sier Bøckmann.

Det kan være godt med en hånd å holde i, men de eldre vet ikke alltid om pleieren er vaksinert eller ikke. Foto: Hanne Rebecca Nilsen / NRK