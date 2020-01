Uværet herjer flere steder i Norge

Meteorologisk institutt har meldt gult farevarsel langs Vestlandskysten sør for stadt. Ifølge Yr.no er det ventet vindkast fra vest på mellom 27 og 35 meter per sekund. I midtre og indre strøk kan det oppstå svært kraftige vindkast.

Det har allerede fått konsekvenser.

Like etter klokken 17 fredag kveld meldte brannvesenet at deler av et tak har blåst av en omsorgsbolig i Eidfjord i Vestland.

Flyttet inn i desember

– Den øverste delen av takkonstruksjonen har blåst av, men det er foreløpig ikke hull ned i leilighetene, sier ordfører i Eidfjord Anders Vatle (Sp).

Det er snakk om de nye omsorgsleilighetene som en del av Eidfjord bygdaheim. Leilighetene åpnet rett før jul, og beboerne flyttet inn i første halvdel av desember.

– Det er ingen skader på selve leilighetene, ingen ruter er knust og ingenting innvendig.

Vatle anslår at om lag 50-100 kvadratmeter av taket som er blåst av. Åtte beboere skal være berørt.

Foto: GUNNVALL MEDHUS

– Det jeg har fått beskjed om er at de har flyttet ut beboerne som er berørt, og de er i ferd med å informere de andre som er i leilighetene som ikke er berørt.

I første omgang blir beboerne flyttet inn til andre delen av bygdaheimen, det som er et sykehjem.

– Det er ergerlig at det skjer så fort etter innflytting. Når ting roer seg kan vi prøve å finne ut hva som har skjedd og sikre det slik at det ikke kan skje på nytt, sier Vatle.

Brannvesenet har også vært i Alver kommune etter melding om at lynet slo ned i to boliger i Oterdalen. Det var meldt om en del røyk fra garasjene til de to boligene og svidde stikkontakter, men ingen brann.

Flere uten strøm utenfor Bergen

Samtidig er nå 64 abonnenter uten strøm i Lindås, Samnanger og Øygarden utenfor Bergen.

I ettermiddag har tallet vært oppe i 2.400.

– Årsaken er enten lyn eller kraftig vind. Strømmen rutes om og det jobbes med å rette opp feilen, sier kommunikasjonsrådgiver Svein Ove Søreide i BKK.

Vangsnes, Feios, Fresvik og Frønningen er også uten strøm, og det er også flere som har mistet strømmen mellom Dragsvik og Vetlefjorden. På øyene vest for Florø er et hundretalls abonnenter strømløse.

Ambulansefly på bakken i Ålesund

I Møre og Romsdal har været ført til mange stengte fergesamband og også Hurtigruta måtte gi tapt for været da den skulle legge til kai i Ålesund fredag formiddag.

Også for flytrafikken har været skapt problemer. Beredskapssjef i Helse Møre og Romsdal, Hans Olav Ose, bekrefter fredag ettermiddag at både ambulanseflyet og ambulansehelikopteret i Ålesund står på bakken på grunn av været.

Dette gjør at overflytting av pasienter som for eksempel bør få videre behandling ved St.Olavs hospital eller andre sykehus med høyere omsorgsnivå, blir mer utfordrende.

– Det vil ta lengre tid hvis man skal overflytte pasienter, de må gå på bakketransport dersom det er mulig, eller de må ivaretas på sykehuset der de er på til været blir bedre og de kan forflyttes, sier Ose.

Hva med dem som skal til sykehus?

– De aller fleste fergene går, så landbasert ambulansetjenester er i full virksomhet- Det som kan gi utfordringer der er hvis det er sentrale samband som blir stengt over lengre tid.

Beredskapssjefen kjenner ikke til at det har fått konsekvenser at flyene ikke flyr.

Også i flytrafikken ved Ålesund lufthavn Vigra har det vært problemer som har ført til forsinkelser og foreløpig innstilling av en flyavgang.

KLARTE IKKE LEGGE TIL KAI: Hurtigruteskipet MS Nordkapp måtte gi opp å legge til kai i Ålesund på grunn av kraftig vind. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Orkan flere steder

Meteorologene melder at vinden har tatt seg opp i Vestland fylke.

– Vindkastene i indre strøk er kraftige, og vinden kan få konsekvenser inne i landet. De neste tre-seks timene blir verst. Det vil roe seg rundt midnatt, sier vakthavende meteorolog Magni Svanevik.

Hun forteller at vinden kommer inn rett fra vest og at vindkastene er over 30 meter i sekundet flere steder.

– I høyden Eidfjord er det ful storm. Og Kråkenes har hatt opp til 39 meter i sekundet i ettermiddag. Der har det blåst opp i orkan, sier Svanevik.

Flere fjelloverganger og fergestrekninger stengt

Uværet skaper problemer på flere fjelloverganger og fergestrekninger. I fjellet melder meteorologene om vind opp i orkanstyrke flere steder, i tillegg til kraftige snøstormer.

Disse fjellovergangene er stengt på grunn av uvær:

E6 over Saltfjellet i Nordland.

E134 over Haukelifjell i Vestland og Telemark.

Rv7 over Hardangervidda i Vestland og Buskerud.

Rv15 Billingen bom – Ospeli på strekningen Strynefjellet i Oppland og Vestland.

Disse fergestrekningene er også stengt på grunn av uvær: