Uvær skaper problemer over hele landet: Ni personer evakuert etter jordras

Værforholdene på Østlandet, Vestlandet og i Midt-Norge var så dårlige natt til onsdag, at meteorologene oppfordret folk til å holde seg hjemme og sikre løse gjenstander.

Det kraftige uværet har først og fremst ført til omfattende samferdselsproblemer, med stengte veier, og avlysninger for ferjer, fly og båter.

I Gjesdal kommune i Rogaland er ni personer i tre hus evakuert etter et jordras.

Kraftige vannmengder førte også til at veien åpnet seg, og en bil falt ned i et hull.

– Politiet fikk melding fra en person som var på vei hjem. I oppkjørselen utenfor huset, sviktet bakken under han og bilen hans ble stående i et hull, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Toralf Skårland.

Ordfører i Gjesdal kommune, Frode Fjeldsbø, sier det er bestilt bergingsbil og gravemaskin for å ta hånd om bilen, som fortsatt står i synkehullet onsdag morgen.

Han forteller at et større område må sikres, slik at beboerne som har vært innlosjert andre steder i natt, kan flytte hjem igjen.

– Det er et utsatt område, ifølge fagfolkene våre. Vi må utbedre området, grave opp og legge større rør. Slik vi kan møte den situasjonen vi har opplevd i natt, sier Fjeldsbø.

Vindkast på 115km/t er målt på Oppdal tirsdag kveld.

– Storm utsatte steder

Vakthavende meteorolog John Smits sier det har «rusket ganske bra» i store deler av landet i natt.

– ­På en av målestasjonene våre ved Drivdalen på nordsiden av Dovrefjellet ble det målet en vindstyrke på 153 kilometer i timen i kastene i natt, sier Smiths.

Vedvarende vind over 118 kilometer i timen blir definert som orkan på Beauforts skala. Smiths påpeker imidlertid at vinden vil roe seg i det meste av Sør-Norge utover dagen.

– Men det er stadig sterk vind i Troms og Finnmark, med storm utsatte steder, sier Smiths.

Vakthavende meteorolog Ola Mellem sier det nå er stiv kuling i utsatte områder i de nordligste fylkene. Vinden skyldes et omfattende lavtrykk like øst for Island.

Ifølge Mellem kommer vinden til å holde samme styrke i de nordligste fylkene utover dagen. Det ventes også sludd og nedbør på kysten, men etter hvert opphold i sørlige deler av Nordland.

– I morgen ventes det fortsatt stiv kuling utsatte plasser. Ellers ser det ut til at nedbøren er forbi, sier Mellem.

Fra torsdag er det ventet lite eller ingen nedbør i Møre og Romsdal og videre nordover. Sørover i landet er det fortsatt ventet mer nedbør.

Stengte fjelloverganger

Svært mange fjelloverganger har vært helt eller delvis stengt natt til onsdag. Det meldes også om glatte veier på en rekke overganger.

Sjekk de siste oppdateringene om stengte veier hos Statens vegvesen.

Status onsdag morgen:

Fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland fortsatt er stengt.

Fylkesvei 51 over Valdresflya er stengt. Det gjøres ny vurdering klokken 10.

Det er kolonnekjøring på riksvei 7 over Hardangervidda, mellom Leiro og Haugastøl.

Det samme gjelder riksvei 52 over Hemsedalfjellet.

Kolonnekjøring på europavei 134 over Haukelifjell, mellom Liamyrane bom og Fjellstad bom, i Hordaland og Telemark.

Riksvei 13 over Vikafjellet fortsatt stengt. Denne blir ikke åpnet i dag.

Fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet er også stengt. Det gjøres ny vurdering klokken 12.

Fylkesvei 63 mellom Geiranger og Langvatn er stengt inntil videre på grunn av vankelige kjøreforhold.

De øvrige store overgangen er åpne, inkludert E6 Dovrefjell som var stengt tidligere. Men i Trøndelag er strekningen Stugudal-Brekken fortsatt stengt.

I Nordland førte vinden til flere stengte veier og ferjesamband tirsdag kveld. Onsdag morgen begynner trafikken å gå som normalt igjen, og E6 over Saltfjellet åpnet like før klokken åtte.

Det er fortsatt kolonnekjøring på fylkesvei 813 over Beiarfjellet. I Finnmark er E6 over Finnalandet inntil videre stengt på grunn av uvær.

De store stolene som er satt opp på havna i Moss, veltet natt til onsdag. Det er ellers mange trær som er veltet i området. Foto: NYHETSTIPS.NO / NYHETSTIPS.NO

Ferje og fly

Alle fergene på Vestlandet er meldt å være tilbake i trafikk, etter at flere av sambandene var stengt tirsdag kveld.

Rett før klokka 5 meldte Vegtrafikksentralen at ferjesambandet mellom Horten og Moss innstilte alle avganger grunnet værforholdene. Fra kvart over seks skal ferjene ha gått som normalt.

I Bergen førte uværet også til at Fløibanen kjørte rett i et tre tirsdag kveld. Onsdag morgen meldes det banen igjen går som normalt.

Flyselskapene melder at det henger igjen forsinkelser etter uværet, men at trafikken deres er på vei tilbake til normalen. Værnes i Trondheim var tidvis stengt tirsdag kveld på grunn av brøyting og snøfall, men skal nå være åpen igjen.

Det kraftige uværet førte til at Fløibanen i Berge krasja med et tre tirsdag kveld. I Bergen er det meldt om flere skader som følge av uværet. Foto: Fløyen

Speilglatte veier

E16 i Oppland var en periode stengt etter litt sør for Begna bru, på grunn av trafikkuhell. Ifølge politiet i Innlandet var det speilglatte veier på stedet som medførte at flere biler kjørte inn i hverandre litt før midnatt.

Også i Innlandet og Øvre Romerike er det stedvis svært glatt i dag, advarer Statens vegvesen. Dette gjelder spesielt på de mindre veiene, men også på enkelte av de større sideveiene.

I Hedmark-området er enkelte mindre veger så glatte at selv ikke strøbilen klarer å kjøre med kjetting. Men alt av mannskap er ute, opplyser Vegvesenet.

Til og med i Oslo by veltet en mindre traktor som strør trikkeholdeplasser, og skapte problemer for trikken i Drammensveien ved Skøyen. Den fikk dekket på utsiden av perrongen og veltet, men kom etter hvert på rett kjøl ved hjelp av brannvesenet, ifølge NTB.

E6 over Dovrefjell er stengt som følge av uværet. Her fra tirsdag kveld.

Trær i veiene

I Øst politidistrikt melder de at det har vært en del nedfall på veier og at folk må være observante, noe som også er tonen fra flere andre steder i løpet av natten. Blant annet er det meldt om flere trær som må ryddes vekk i Drøbak, Arendal, Tvedestrand, Nesodden, og Mosby utenfor Kristiansand.

På E18 mangler det fremdeles belysning ved Tvedestrand på grunn av et tre som datt ned der. Treet er nå fjernet.

I Bergen var på et tidspunkt onsdag ettermiddag om lag 5000 kunder uten strøm. I Eidsivas dekningsområde i Innlandet var om lag 13.000 uten strøm. Alle har fått tilbake strømmen nå.