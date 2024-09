Etter fire dager med streik i SAS inngikk Parat og Fellesforbundet en avtale forrige tirsdag med NHO Luftfart. Dette avsluttet streiken. Spørsmålet nå er om avtalen er god nok for medlemmene.

Jobben som kabinansatt er stort sett den samme i SAS og Norwegian. Men, lønnen i SAS har sakket akterut gjennom år, viser tall NRK har fått fra Parat.

En kabinansatt som har jobbet 10 år i SAS, vil med den nye avtalen få 35.681 kroner i månedslønn.

Men jobber du i et Norwegian-fly tjener du 41.851 kroner. Det er 17 % mer i lønn, eller 6170 kr per måned.

– Det er veldig trist at SAS tilbyr de dårligste lønnsvilkårene, sier leder for de kabinansatte i SAS Martinus Røkkum. I hans lange fartstid har han sett at så å si alle flyselskap har passert SAS på lønn.

Forskjellen i lønn til Norwegian er trist å følge med på sier Martinus Røkkum, tillitsvalgt for de kabinansatte i SAS Foto: Trygve Bergsland / Parat

Røkkum får støtte fra flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs.

– Kabinansatte i SAS er en av de yrkesgruppene i samfunnet som har hatt den laveste lønnsutviklingene siden 2012.

– Selv Ryanair, som i sin tid ble kritisert for å gi sine ansatte slavekontrakter, betaler nå sine ansatte bedre enn både SAS og Norwegian, sier flyanalytikeren.

flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs Foto: Ryanair

Gapet øker også for pilotene

I 2022 gikk pilotene i SAS med på å kutte lønnen med 5 %. Dette var etter en pandemi som nesten knakk selskapet. Også Norwegian slet den gang, og holdt på å gå over ende. Men, i dag to år senere ser bildet helt annerledes ut.

I år ga Norwegian-ledelsen sine piloter et lønnsløft på 26 %. Norwegian går i pluss og de ansatte har fått gode oppgjør, mens avstanden ned til SAS øker.

Ville valgt Norwegian i dag

– Min lønn har omtrent stått stille siden 2012, forteller Peder Christian Svenkerud, pilot og leder for SAS Norge flygerforening i Parat.

– Hvis jeg selv var 24 år, ville jeg nok valgt Norwegian fremfor SAS i dag, sier Peder Christian Svenkerud, leder for SAS-pilotene i Parat Foto: Peder Svenekerud

En pilot med 10 års ansiennitet tjener i SAS 86.970 kroner i måneden. I Norwegian er lønnen 111.400 kroner i måneden.

Det er 28 % mer enn i SAS. Svenkerud mener årsaken ligger både i SAS sin historie og i dagens ledelsen av selskapet.

– SAS er organisert på en annen måte enn de vi konkurrerer med, og det gir selskapet et helt annet kostnadsbilde. Da frislippet og konkurransen virkelig satte inn med lavprisselskapene, så evnet ikke SAS å snu seg fort nok. Selskapet er fortsatt i en prosess for å skape lønnsomhet i det tøffe markedet som er der nå.

– Er ikke det da riktig å holde lønningene nede?

– Jo absolutt, men på ett eller annet tidspunkt vil konkurransen bestemme hvor folk går. Og det vil treffe SAS.

– Hva med å bytte over til Norwegian, hvis de har jobber ledig?

– Det er ikke så lett. For hvis du bytter selskap, så mister du mye av ansienniteten din, og da faller du likevel langt ned på den nye lønnsstigen. Vinningen kan gå opp i spinningene.

Norwegian gir inntil tre års ansiennitet dersom man kommer fra annet flyselskap. Melder du overgang til SAS fra annet selskap, starter du på null, forteller Røkkum i Parat.

SAS lettet, men kjemper videre

SAS-ledelsen er lettet over at de fikk løst streiken med de kabinansatte tirsdag i forrige uke, men sier at situasjonene fortsatt er vanskelig for selskapet.

– Slik vi ser det har vi i SAS bransjens dyktigste kabinansatte, og dette er en gruppe som vi internt setter meget høyt. Mange av disse har også vært ansatt hos oss lenge, noe vi naturligvis syns er veldig gledelig og som gjør at SAS har en unik kontinuitet på dette området, sier Øystein Schmidt, pressesjef i SAS.

Øystein Schmidt, pressesjef i SAS er glad for at de fikk til en lønnsavtale med de kabinansatte denne uken. Foto: SAS

– Hvor lenge kan SAS operere med så mye lavere lønn enn sin konkurrent?

– Når det gjelder våre kollegers betingelser og lønnsvilkår – uavhengig av i hvilken avdeling de arbeider – er dette på generelt grunnlag ikke noe vi ønsker å kommentere utad, sier Schmidt.

– Det sagt; det er viktig å huske på at SAS har vært gjennom en periode de siste årene med svært anstrengt økonomi, og at vi inntil nylig også var i konkursbeskyttelse.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs mener at det er en dyp lojalitet blant de SAS-ansatte som gjør at mange blir i selskapet i mange år. Han er enig i at ansiennitetsprinsippet bidrar til denne lojaliteten.

Håper på ja

Nå vurdere medlemmene avtalen i begge foreninger.

– Røkkum, får dere banket dette gjennom?

– Det vet man aldri, men vi har ikke lagt føringer på hva medlemmene skal stemme. Vi må forholde oss til det. Det pleier å gå gjennom, men det er alltid en usikkerhet.

– Hvilke reaksjoner har du fått så langt fra dine medlemmer i Parat?

– Det går på lønn, vi har bare holdt tritt med de andre selskapene i årets oppgjør med denne avtalen, men lønnsforskjellen er fortsatt stor.

Søndag skal de kabinansatte i Fellesforbundet stemme over avtalen de inngikk med NHO Luftfart. Onsdag 11 september skal Parats medlemmer stemme over den samme avtalen. Sier de nei, kan det bli ny streik i SAS.

– Men vi håper på et ja i uravstemningen, avslutter Røkkum.