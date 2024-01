I dag sender vi 80 prosent færre brev enn i år 2000.

Konserndirektør i Posten Christian Brandt sier noe må skje. I dag leveres posten annenhver dag. Sånn vil det neppe bli i fremtiden.

– Det å gå annenhver dag over lang tid, det er ikke bærekraftig, sier Brandt.

– Og hva blir konsekvensen av det?

– At man ser på hva det fantastiske nettverket kan brukes til, som skaper mye større samfunnsnytte enn å levere brev annenhver dag.

Kan ikke finne på oppgaver

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård er enig i at noe må gjøres.

Han har derfor satt ned et utvalg.

Postutvalget skal ledes av Elisabeth Sørbøe Aarsæther, som er leder i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

I løpet av det neste året skal de komme med forslag om fremtidens posttjenester.

– Fallet i brevmengden etter årtusenskiftet har vært ekstremt stort, noe som innebærer at kostnaden per gjenværende brev som blir sendt blir svært høy.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård setter ned ekspertutvalg som skal foreslå hvordan fremtidens posttjenester skal se ut.

Han avviser at de skal finne opp nye oppgaver for postbudene for enhver pris.

– Vi skal ikke finne på sysselsetting for å opprettholde noe som ikke lar seg forsvare i framtiden. Det må være samfunnsnyttig.

Brev-i-butikk

Om Posten sto fritt, ville det bli slutt på at man får brev levert rett hjem i postkassa. Istedenfor ville man måtte hente brevet i post-i-butikk eller ved hentepunkter.

Men de står ikke fritt.

Staten betaler Posten for ulønnsomme ruter, så alle skal få besøk av postbudet annenhver dag.

Men prislappen blir stadig høyere:

I 2021 koster dette staten litt over 500 millioner. Med fortsatt dalende brevskriving, vil summen bli rundt 2 milliarder i 2027.

All brevposten i Norge sorteres i ett anlegg i Lørenskog. I denne ene maskinen sorteres 40 000 brev i timen.

Fra brevbud til «dørterskeltjeneste»

Ifølge Posten ville man ha spart omtrent 2000 årsverk, dersom Posten sluttet å levere post i postkassene. Alternativet ville ha vært folk hentet brevene sine ved hentepunkter.

Men, én ting av gangen.

Det nye utvalget skal først vurdere om postbudene kan få en ny type rolle. Om de kan få andre oppgaver enn bare å levere post.

En slik mulighet er en dørterskel-tjeneste.

Dette innebærer at postbudet leverer brev direkte i døra til eldre og andre, som ikke bruker digitale tjenester.

Samtidig kan postbudet ha med seg informasjon fra kommunen, brannvesenet eller bidra til aktivisering av eldre. En slik forsøksordning pågår nå allerede i flere kommuner, i samarbeid med KS.

Natalia Olszewska jobber som postbud i Oslo. – Jeg liker å være ute og møte mennesker. Spesielt eldre er veldig fine å snakke med, sier Olszewska. Foto: Knut Are Tornås

Levedyktige arbeidsplasser

Gerd Øiahals er hovedtillitsvalgt i Posten og skal sitte i det nyoppnevnte utvalget.

Hun mener det er mulig å finne nye og viktige oppgaver for de 2000 ansatte som blir berørt, dersom postene skal slutte å levere post i postkasser.

– Vi skal ikke berge en arbeidsplass bare for å berge en arbeidsplass. Dette håper vi skal være med å gjøre at vi kan ha levedyktige arbeidsplasser fremdeles som postbud.

Hovedtillitsvalgt i Posten Bring AS for Fagforbundet Foto: Knut Are Tornås

– Er det egentlig behov for postbud i fremtiden?

– Kanskje ikke postbudet slik du kjenner det i dag, men den jobben de utfører er ganske unik rundt omkring i Norge og kanskje spesielt rundt omkring i distriktet.