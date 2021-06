Utvalget, ledet av advokat Jan Fougner, ble oppnevnt i 2019 for å se på «fremtidens arbeidsliv». Tanken var å se om dagens lovverk og praksis var godt nok i møte med til dels raske endringer i arbeidsliv.

Stikkord var framveksten av plattformselskaper som Uber og Foodora, bruk av bemanningsselskaper og kompliserte selskapsstrukturer.

– Arbeidet har vært ekstremt meningsfylt, sier Fougner under framleggelsen.

Et av de mest oppsiktsvekkende forslagene fra et flertall i utvalget er å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser som regjeringen innførte i 2015.

Denne er adgangen er nedfelt i Arbeidsmilljøloven §14-9 bokstav f og lyder:

Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås for en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan inngås avtale med minst én arbeidstaker.

Disse har sittet i utvalget Ekspandér faktaboks Leder Jan Fougner, advokat, Oslo Fra arbeidstakersiden Trude Tinnlund, LO

Ørnulf Kastet, YS

Henrik Dahle, Unio

Nina Sverdrup Svendsen, Akademikerne Fra arbeidsgiversiden Silje Stadheim Almestrand, NHO

Gry Brandshaug Dale, KS

Elin Spjelkavik, Virke

Kristin Juliussen, Spekter Uavhengige eksperter Karen Modesta Olsen, professor, Bergen

Kjell Gunnar Salvanes, professor, Bergen

Dag Stokland, administrerende direktør, Oslo

– Begge deler var feil

Daværende arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) var sentral da regjeringen i 2015 myket opp arbeidsmiljølovens bestemmelser om midlertidige ansettelser. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Denne lovendringen skapte bruduljer da den ble innført i 2015.

Før den tid var det stort sett bare ved vikariater og sesongarbeid det var lov å bruke midlertidig ansatte.

Det ville regjeringen Solberg gjøre noe med.

Argumentet var blant annet at folk med «hull i CV-en» utgjorde en for stor risiko for mange bedrifter dersom man måtte ansette fast. Derfor ble mange ikke ansatt i det hele tatt og ble stående utenfor arbeidslivet, ble det hevdet.

Gjennom å tillate å ansette midlertidig, kunne bedriftene gi folk en sjanse til å vise hva de kunne. Dermed ville flere få sjansen, ble det hevdet.

Endringene ble gjennomført til tross for store protester fra fagbevegelsen. De fryktet økt bruk av midlertidig ansettelser for personer som ellers ville blitt ansatt fast.

Snart seks år etter endringen, konstaterer Fougner at lovendringen har blitt lite brukt i praksis. Særlig mange flere har ikke fått sjansen, men den har heller ikke undergravd retten til fast ansettelse.

– Begge deler var feil. Det ble en symbolsak. Da kan man ta det bort, sier Fougner.

Vil styrke arbeidstakernes rettigheter

Flere av forslagene som et flertall i utvalget stiller seg bak, vil styrke arbeidstakerens posisjon overfor arbeidsgiver.

Blant annet vil flertallet klargjøre selve begrepet arbeidstaker, noe som i praksis vil bety at flere vil regnes som ansatt.

I tillegg vil man lovfeste at arbeidsgiver også har arbeidsmiljøansvar for innleide og selvstendig næringsdrivende man benytter.

Ansatte som mister jobben i et konsern eller gruppe av selskaper, skal ha fortrinnsrett til relevante jobber i hele konsernet

Man vil også innføre verneombud i alle virksomheter. I dag går grensen ved 10 ansatte. Ved mer enn 30 ansatte, skal det settes ned et arbeidsmiljøutvalg.