Norske utslipp av klimagasser tilsvarte 49,1 millioner tonn CO₂ i fjor.

Dette var 155.000 tonn mindre enn året før, en nedgang på knapt 0,3 prosent.

– En nedgang i klimagassutslippene på 0,3 prosent er å betegne som en flat utvikling, sier seniorrådgiver Trude Melby Bothner i SSB i en pressemelding.

Byrået understreker at tallene er foreløpige, og at der er vanlig at tallene justeres +/- 0,5 prosentpoeng i løpet av året.

«Reddet» av brann

Equinors LNG-anlegg på Melkøya ble rammet av brann 28. september 2020. Anlegget ble nylig satt i drift igjen. Foto: Bjarne Halvorsen / NTB

Utslippsregnskapet for 2021 hadde sett verre ut, hadde det ikke vært for brannen på Equinors gassanlegg på Melkøya i 2020.

Brannen gjorde at anlegget, som årlig slipper ut om lag 900.000 tonn CO₂, var stengt i hele 2021.

Dette bidro til at utslippene fra olje- og gassektoren falt med 7,9 prosent sammenliknet med 2020.

Utslippene fra transport og industri økte på sin side i fjor.

Langt unna klimamålet i 2030

Det hersker liten tvil om at målet Norge har forpliktet seg til gjennom Parisavtalen ikke blir lett, for å si det forsiktig.

Dette målet sier at Norge skal kutte klimagassutslippene med 50–55 prosent innen 2030 sammenliknet med 1990.

Tallene for 2021 viser at vi så langt ligger 4,5 prosent lavere enn i 1990.

Norges klimagassutslipp og klimamål målt i millioner tonn CO₂-ekvivalenter 0 20 40 60 millioner tonn CO₂-ekvivalenter ? Trykk for forklaring av CO₂-ekvivalenter. 1990 2000 2010 2020 2030 Norges klimamål 23.1–25.7 mill. tonn årlig SSB Kilde: Gå til NRKs Klimastatus Hva er Norges klimamål? Innen 2030 skal Norge kutte 50-55 prosent av klimagassutslippene i forhold til 1990-nivå. Målet skal nås i samarbeid med EU. Innen 2050 skal 90-95 prosent av norske utslipp kuttes. Dette betyr at vi må kutte utslipp i rekordfart. De siste ti årene har vi klart å kutte rundt 5 millioner tonn, De neste ti skal vi kutte rundt 25 millioner tonn. Hvordan skal Norge nå klimamålet? Norge skal kutte utslipp på to måter, fordi utslippskildene kan deles i to: Kvotepliktige utslipp: Dette er særlig utslipp fra industri og olje/gassplattformene. Utslippene er omfattet av EUs kvotesystem: For å slippe ut klimagasser må industrien kjøpe tillatelser (kvoter) i EU til den prisen kvotemarkedet bestemmer. Stadig høyere pris og færre kvoter skal tvinge frem utslippskutt der det er enklest å gjennomføre. Ikke-kvotepliktige utslipp: Dette er klimagassutslipp fra blant annet transport, landbruk, avfall og oppvarming i bygg. Dette kalles ikke-kvotepliktig sektor fordi man ikke trenger kvoter for å slippe ut klimagasser. Hvordan Norge kan kutte utslippene i denne sektoren er beskrevet i fagrapporten «Klimakur 2030». Politikerne bestemmer hvilke av tiltakene fra rapporten som skal iverksettes. Norge kan også kutte ikke-kvotepliktige utslipp ved å betale for utslippskutt i andre europeiske land. Regjeringen sier at de planlegger å klare målene uten å bruke denne muligheten, men den kan brukes hvis det blir «strengt nødvendig». For Norge er utslippene i de to sektorene omtrent like store: I 2019 slapp de ut rundt 25 mill. tonn klimagasser hver. Hva skjer om Norge ikke når klimamålet? Det kan bli politisk pinlig. En sannsynlig løsning er at Norge velger å betale for utslippskutt i andre land. Norge kan også bli ilagt sanksjoner dersom vi ikke når målene vi har avtalt med EU. Norge skal jevnlig rapportere kutt til FN, i tråd med målene satt i Parisavtalen. Her er det ikke fastsatt noen sanksjoner for dem som ikke oppfyller forpliktelsene sine.

Målet skal tas i samarbeid med EU, noe som i praksis vil si at industri og petroleumsvirksomhet kan velge mellom å kutte utslipp og kjøpe klimakvoter.

Dagens regjerings har imidlertid nedfelt et enda strenger mål i sin regjeringsplattform.

Der står det at Norge skal kutte 55 prosent av utslippene i hele økonomien. I dette målet er det derfor ikke lov til å kjøpe kvoter.