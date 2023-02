Utskjelt oljeskattepakke betydde lite for Equinor si skatterekning

NRK har bedd Equinor om å finne ut av kva den foreløpige oljeskattepakken, som politikarane innførte under pandemien, hadde å seie for skatterekninga i fjor.

Pandemivåren 2020 stupte oljeprisen, men krisepakka skulle redusere risikoen i nye prosjekt og sikre aktivitet.

Men pakka blei kritisert, blant anna fordi miljørørsla meiner den gjer ei konkurransefordel til oljebransjen, på bekostning av grøne industriar.

2,5 promille

Svaret frå Equinor no er at rekninga kutta skatten med ein fjerdedels prosent.

– Ho utgjer rundt 1,2 milliardar kroner som naturleg nok er eit stort tal. Men samanlikna med dei 477 milliardane som utgjer skatterekninga, så utgjer det 2,5 promille, seier Torgrim Reitan.

Han er finansdirektør i Equinor.

Dei skyhøge inntektene gjer at skattefrådraget på 1,2 milliard verkar lite, samanlikna med kor mykje skatt som vart betalt frå oljeverksemda på norsk sokkel.

Torgrim Reitan er finansdirektør i Equinor. Foto: Ole Jørgen Bratland

Dei 477 milliardane er innbetalingar frå verksemda på norsk kontinentalsokkel for 2022, som blir betalte både i 2022 og i første halvår 2023.

På grunn av superprofitt i olje- og gassnæringa, betaler olje- og gassnæringa 78 prosent skatt, i staden for 22 prosent som dei fleste andre næringar.

Debatten rasar

Samtidig får bransjen trekke frå kostnader på skatten, som til dømes leiting og produksjon.

Effekten av den skyhøge skattesatsen er godt synleg i rekneskapane frå i fjor. Då var prisane på nordsjøolje, og særleg naturgass, svært høge.

Med unntak av Saudi Arabias statsdominerte oljeselskap, Saudi Aramco, var Equinors skatterekning i fjor høgare enn for noko anna børsnotert selskap i verda dei siste 50 åra.

Det fortel Nordeas investeringsdirektør Robert Næss på Twitter.

– Dei enorme skattebetalingane vi hadde i fjor er så høge at det stemmer nok det, seier Torgrim Reitan.

Samtidig rasar debatten i offentlegheita om kor store subsidiar næringa får. Finansdirektøren kjenner seg ikkje heilt igjen.

– Når vi betaler ein skatt på 477 milliardar kroner, er ikkje det akkurat det ordet eg ville brukt om denne bransjen, seier han.

Negativ botnlinje

Den mellombelse oljeskattepakken kom på plass under pandemien, sommaren 2020. Oljeprisen stupte til 20 dollar i april og politikarane frykta bråbrems for næringa.

Det kunne medført høg arbeidsløyse i leverandørindustrien. Equinor hadde negativ botnlinje.

Dei kraftige inntektene i næringa viser at oljeskattepakken openbert var feil, og bør endrast med tilbakeverkande kraft, meiner påtroppande leiar Kirsti Bergstø i Sosialistisk venstreparti.

Det seier ho, sjølv om den foreløpige ordninga no er avslutta, og berre gjeld for prosjekt som vart vedtekne før årsskiftet.

– Det er mogleg å gjere endringar i skattepolitikken i kvart einaste statsbudsjett, og det er også mogleg å ta inn over seg den situasjonen vi er i no, som er heilt annleis enn då oljeskattepakken kom på plass, seier ho.

Kirsti Bergstø er etter alt å dømme neste leiar i Sosialistisk venstreparti. Foto: Trond Lydersen / NRK

Oljeskattepakken Ekspandér faktaboks 30 olje- og gassutbygginger får skattelettelser 30 olje- og gassutbygginger på til sammen rundt 400 milliarder kroner vil få de gunstige skattevilkårene fra oljeskattepakken som ble innført under pandemien. I juni 2020 vedtok Stortinget i 2020 midlertidige endringer i oljeskatten for å sikre aktivitet i koronatiden. Nå viser tall Teknisk Ukeblad har fått fra Olje- og energidepartementet at 30 olje- og gassutbygginger har levert planer for utbygging og drift som faller under det midlertidige skatteregimet før fristen som gikk ut ved årsskiftet. Prosjektene inneholder i underkant av 2,7 milliarder fat olje og gass. I tillegg kommer et par prosjekter som skal kutte CO2-utslipp. Finansdepartementet anslår at skattepakken vil koste staten 11 milliarder kroner ekstra som følge av de midlertidige skattefordelene, men anslaget er ikke oppdatert etter at fristen for å levere nye utbyggingsplaner gikk ut. (NTB)

– Ikkje veldig kontroversielt

3/4 av aksjane i Equinor er eigde av staten og andre private norske eigarar, som norske aksjefond. 1/4 er eigde frå utlandet.

– At ein endrar på politikken for ei næring når situasjonen endrar seg, er ikkje veldig kontroversielt. Ein kan ikkje stå i ettertid og sjå på at noko vart feil, utan å ta grep. Å sjå på korleis ein kan gjere justeringar no bør vere i alle si interesse, seier Bergstø.

Ho seier at ein ikkje kan stå i ettertid å sjå på at ting har vorte gjort feil, utan å ta grep. Samtidig har grunnlova reglar for at lovar ikkje skal ha tilbakeverkande kraft.

– Må halde fingrane frå fatet

Framtidsvisse er svært viktig for korleis folk vel å invisterer i næringslivet, og Noreg har historisk vore kjent som eit land med stabile rammevilkår over tid.

Høgre-leiar Erna Solberg har tidlegare gått ut og sagt at den mellombelse oljeskattepakken var for raus, og det same har sjefen for Aker BP sagt til NRK.

Stortinget endra oljeskatten i fjor, til ein såkalla kontantstraumsskatt. Der får ein omgåande frådrag for investeringar.

Energipolitisk talsperson Ove Trellevik i Høgre Foto: Olaug Spissøy Kyvik

No må skattepolitikken liggje fast, meiner Energipolitisk talsperson Ove Trellevik i Høgre.

– Vi må halde fingrane frå fatet når vi først har bestemt at han skal vere der. Dette er på ingen måte ei næring som er subsidiert, dei betaler 78 prosent skatt. Viss nokon trur at oljenæringa er subsidiert, trur eg dei må gå heim og rekne ein gong til, seier han.